Шотландия умеет устраивать сенсации на Евро. От самой громкой пострадала сборная СНГ

Анатолий Бышовец точно хорошо запомнил этого соперника. А что будет с Германией в матче открытия чемпионата Европы?

Сборная Шотландии — редкий гость в финальной части чемпионатов Европы. Турнир в Германии — всего четвёртый, куда она пробилась. Хотя по именам команда всегда считалась крепким середняком. Даже сейчас, если ориентироваться на Transfermarkt, у них три футболиста со стоимостью от € 30 млн: полузащитник «МЮ» Скотт Мактоминей, Джон Макгинн из «Астон Виллы» и защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Неплохой костяк, вокруг которого можно строить игру. Но раньше это редко удавалось.

В матче открытия Евро-2024 Шотландия сыграет с одним из фаворитов турнира — Германией. Понятно, что андердогам дают минимальные шансы отобрать очки. Однако подобный опыт у них есть — показывать результат, когда никто этого не ожидает.

В сборной СНГ были убеждены: шотландцы отдадут матч

Переносимся в 1992 год — последний Евро, когда в финальной части участвовали восемь команд. То, что шотландцы туда попали — уже чудо. А когда стали известны соперники, выступление для них фактически закончилось. Германия приехала в Швецию в качестве действующих чемпионов мира, Нидерланды притащили суперпоколение с Гуллитом и остальными. Плюс сборная СНГ, которая за четыре года до этого стала вице-чемпионом Европы ещё под флагом Советского Союза.

Естественно, шотландцы уступили в первых двух матчах. Не без борьбы, но закономерно. А в третьем их ждала встреча с нашей сборной. Расклад был простой: команде Анатолия Бышовца надо было побеждать, и это гарантировало ей выход в плей-офф. Шотландии не было нужно ничего — они к тому моменту уже вылетели и, казалось, занялись тем, что тогда считалось нормой: осваивали скандинавские бары.

«Ни у кого не возникало сомнений, что мы попадём в полуфинал. И тут произошли удивительные вещи. Достаточно было одной фразы, брошенной Колосковым в раздевалке после 0:0 с Нидерландами: «Ребята, думаю, Шотландии ничего не надо, всё будет в порядке», — чтобы настрой, позволивший нам совладать с немцами и голландцами, улетучился», — вспоминал в автобиографии Бышовец.

СНГ – Шотландия на Евро-1992 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

По легенде, накануне встречи Михайличенко и Кузнецов, которые в тот период выступали в Шотландии, переговорили со своими знакомыми. Те признались, что уже не думают о футболе и провели всю ночь в местных клубах.

Позже эту легенду не раз опровергали. Причём не игроки сборной СНГ. Аргументы следующие: в Норрчёпинге, где жили шотландцы, почти не было ночных заведений. Либо утверждалось, что развлекались только игроки резерва, в то время как основа готовилась к серьёзной борьбе. Самая странная теория: якобы Михайличенко и Кузнецов намеренно ввели в заблуждение партнёров, чтобы не дать Бышовцу повторить достижение Лобановского, а именно сыграть в плей-офф.

Олег Кузнецов бывший защитник сборной СНГ «Мы не так хорошо владели английским, чтобы обсуждать такие вопросы. Никто ни о чём не договаривался, да и быть такого не могло. Нужно знать менталитет горцев! Просто пошутили перед игрой, посмеялись. Алистер Маккойст, другие ребята говорили: «Не волнуйтесь, вы нас обыграете. Нам уже ничего не нужно. Мы в клубе всю ночь зависали…» Однако на поле они бились словно звери!»

Так или иначе, всё это явно отразилось на мотивации СНГ. В то время как их соперник вышел заряженным — и сыграл за Германию, чьи шансы на выход в плей-офф были призрачными. Уже к 16-й минуте в ворота Харина залетело два мяча. А во втором тайме шотландцы преимущество ещё и закрепили.

Так одно из самых интересных поколений в истории советского футбола осталось без плей-офф крупного турнира.

На следующем турнире Шотландия чуть не оставила без плей-офф Нидерланды

На следующий турнир в Англию шотландцы тоже отобрались. Интересно, что в отборе они пересеклись уже с командой России. Заняли второе место, всего на три очка отстав от лидера. А на самом Евро даже могли выйти в плей-офф. В группе сначала скатали ничью с Нидерландами, уступили Англии, а в 3-м туре неожиданно с минимальным счётом победили Швейцарию. Этот результат сохранял им шансы, учитывая, что в другом матче голландцы летели Англии 0:4. И по разнице забитых мячей в ту минуту именно шотландцы попадали в четвертьфинал. Но в концовке Клюйверт всё-таки забил гол, который и оказался определяющим в борьбе за плей-офф. Шотландия вновь осталась ни с чем, победив в третьем матче.

Дальше — большая пауза. Менялись поколения, тренеры, финальная часть Евро несколько раз была близко, но попасть туда никак не удавалось. Получилось только на Евро-2020 под руководством Стива Кларка. Но там финальная часть вышла неудачной: только одно набранное очко в матче с Англией. Плюс поражения от Хорватии и Чехии. Дальше — мимо ЧМ-2022 и квалификация Евро-2024. Довольно уверенная. Первое место они отдали Испании, зато с запасом заняли второе: пять побед, две ничьих и только одно поражение.

Шотландия умеет дарить сенсации на Евро Фото: Ian MacNicol/Getty Images

В Германию у шотландцев самый «пожилой» состав. Средний возраст футболистов — 28,2 года. Чуть моложе та же Германия — 28,1. Но по опыту предыдущих крупных турниров мы видим: один раз они точно способны преподнести сюрприз. Почему бы не сделать это в матче открытия?