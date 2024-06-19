Знакомьтесь, орангутан Вальтер. Он предсказывает результаты сборной Германии на Евро-2024

Любой крупный турнир имеет своего медийного прогнозиста. И это не те ребята, что зазывают вас сделать ставки в букмекерских конторах. Наоборот – это довольно милые живые существа, чей образ раскручивается через медиа. В Германии тоже нашёлся такой – орангутан Вальтер.

Знакомьтесь. Ему 35 лет. И он уже опытный прогнозист, в том числе на крупных турнирах среди сборных и клубов. Например, ещё в 2012 году этот рыжий парень выбрал дортмундскую «Боруссию» в качестве победителя Кубка Германии. Те, кто тогда на неё поставил, точно не пожалели, ведь дортмундцы выиграли у «Баварии» со счётом 5:2. В этот раз история повторяется. Перед стартом Евро Вальтеру предложили подойти к одному из вёдер с флагами Германии и Шотландии – соперников по матчу открытия.

Всю эту процедуру снимали на несколько камер. Сначала участники процесса поставили в вольере два ведра, а потом долго ждали, пока орангутан выйдет на улицу. Но Вальтер не торопился. Показался примерно через 10 минут и с сомнениями начал движение в сторону немецкого флага.

Орангутан Вальтер Фото: Marcel Kusch/DPA/ТАСС

Вот как описывают происходящее свидетели. «Вальтер остановился перед вёдрами, а затем посмотрел на оба, – рассказал представитель зоопарка Марсель Ставинога, чьи слова приводит Reuters. — Затем пошёл строго в сторону немецкого ведра. И все подумали, что он верит в победу хозяев турнира. Однако дальше он неожиданно поменял решение и отправился по направлению к шотландскому ведру. Возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе, но всё-таки мы прогнозируем успех Германии».

Как мы знаем – Вальтер угадал. Его свежий прогноз — победа Германии над Венгрией во 2-м туре. Ждём результата.

Естественно, Вальтер из зоопарка Дортмунда – не первое публичное животное, которое делает прогнозы. Самый известный оракул – осьминог Пауль, который активно работал на ЧМ-2010. Хотя начал карьеру за два года до этого. Из 14 попыток только два промаха! Во время чемпионата мира он угадал почти все результаты сборной Германии, выбирая из двух кормушек с наклейками флагов стран-участниц. Пауль жил в океанариуме Оберхаузена и во время турнира стал невероятно популярен. Правда, вскоре после этого моллюск умер. В океанариуме же установили специальный памятник с футбольным мячом, поместив туда прах осьминога.

Осьминог Пауль Фото: Roland Weihrauch/DPA/ТАСС

После смерти Пауля в Германии выбрали нового героя – слониху Нелли. Она запустила карьеру провидицы на женском ЧМ. Но задача перед ней стояла более сложная: перед слонихой ставили двое ворот, и она должна была забить в одни из них. Команда, в чьи ворота мяч влетал первым, объявлялась проигравшей.

Нелли верно предсказала исход почти всех матчей сборной Германии. В том числе и поражение от Японии в четвертьфинале. Однако, видимо, это решение многим показалось непатриотичным, поэтому после турнира слониху почти не использовали.

Слониха Нелли Фото: Holger Hollemann/Getty Images

Следующие прогнозисты были не такими успешными – хряк Фунтик и хорёк Фред особо ничего не угадывали и разве что развлекали фанатов. А черепаха из Бразилии заранее отдала победу своей стране во время ЧМ-2014. Многие помнят, что ничем хорошим это не закончилось. В России пытались сделать культ из козы Забияки, живущей в Самаре. Однако та тоже попадала редко.

После этого с животными-прогнозистами, казалось, хотели закончить. Но нет. В Германии оживили старую идею, и теперь многие точно верят в орангутана. Справедливо ли?