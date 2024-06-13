Терзич внезапно покинул «Боруссию». Есть две версии почему

Эдин Терзич официально покинул «Боруссию». Клуб опубликовал видео, в котором тренер трогательно попрощался с болельщиками. Говорит, что для него было честью возглавлять клуб, но это невероятное приключение подходит к концу.

Похоже, тренер и клуб расстаются по-хорошему, но ситуация выглядит парадоксально. Несколько лет упорно говорили об отставке Терзича, который всегда был далёк от статуса топ-тренера. Однако каждый раз он оставался в команде. И вот теперь, когда «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов и на равных играла с «Реалом», клуб и специалист расстаются.

А ведь задача на сезон так или иначе была выполнена. «Боруссия» пробилась в следующий розыгрыш ЛЧ (пускай и с пятого места), а это ключевой фактор с экономической точки зрения. Результат в прошедшем сезоне нельзя назвать плохим. Что касается игры, то с ней тоже был порядок. Дортмундцы показывали зрелищный футбол, при котором развивались молодые футболисты. Удивительно, что решение об уходе тренера пришло именно сейчас.

Показательно, что увольнению Терзича не предшествовали инсайды. Точнее, они появились почти одновременно с официальным объявлением клуба. Ещё 10 дней назад Фабрицио Романо сообщал, что «Боруссия» склоняется к тому, чтобы предложить Терзичу новый контракт. Вышло наоборот.

Эдин Терзич и Матс Хуммельс Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Сейчас всё чаще звучит информация, что руководство «Боруссии» изменило позицию из-за проблем главного тренера с 35-летним защитником Матсом Хуммельсом. Только вот Bild сообщал об их разногласиях ещё 2 июня – уже после этого клуб намеревался продлить соглашение с Эдином. Тяжело представить, что у сторон случился новый виток конфликта во время отпуска.

Судя по всему, реальная причина увольнения Терзича – в его собственном желании уйти. Тренеры подают в отставку – это вообще тренд 2024 года в Европе. Эдин явно дал это понять в своём прощальном заявлении.

Эдин Терзич экс-тренер «Боруссии» «Чувствую, что новая эра клуба должна начаться с новым человеком на бровке. Все, кто мне близок, знают, что мне было очень трудно принять это решение в последние несколько недель, но после интенсивных обсуждений моё фундаментальное мнение не изменилось».

Эдин Терзич Фото: Alex Grimm/Getty Images

Уход Терзича выглядит весьма грустным событием, потому что этот тренер остаётся особенным человеком для «Боруссии». Он начинал в клубе ещё скаутом, который подчинялся Юргену Клоппу. Хотя связь Терзича с клубом началась ещё раньше. Тренер рассказывал, как в девять лет впервые попал на футбол: «Тогда я понял, ради какой команды будет биться моё сердце». Такие слова вряд ли способствовали приглашению в другие клубы Германии, но для Терзича было важно это обозначить. Он весьма трагичным образом упустил чемпионство год назад, но теперь всё-таки заработал себе статус человека, которого могут позвать куда-то за пределы Германии.

В новостях мелькала информация об интересе со стороны «МЮ» и «Лестера», но в Манчестере решили сохранить Эрика тен Хага. В любом случае Терзич вряд ли будет долго безработным. Тем более ему всего лишь 41 год. Ну а главным тренером «Боруссии», по информации Bild, скорее всего, станет Нури Шахин, который работает в тренерском штабе с 1 января 2024 года.