«У поколения Тюкавина, Захаряна ещё будет свой Евро». Разговор по душам с великим Дасаевым

В четверг, 13 июня, Ринат Дасаев был на разрыв — принимал поздравления со всех концов бывшего Союза с 67-м днём рождения. Но даже в такой приятной суете легендарный (и в данном случае тут ни капли преувеличения) советский и российский голкипер уделил время корреспонденту «Чемпионата». Обсудили и любимый «Спартак» Рината Файзрахмановича, и новую вратарскую плеяду, и Евро-1988 с тем самым голом ван Бастена вспомнили. Куда ж без него — ведь чемпионат Европы снова стартует в Германии.

«Про сына говорят: «О, второй Дасаев!»

— С каким настроением отмечаете день рождения?

— Настроение хорошее. Все звонят, поздравляют из всех концов бывшего Союза — из Армении, Азербайджана, Грузии. Конечно, это всё радостно, но, сами знаете, с каждым годом возраст прибавляется. Стараемся оставаться бодрыми и молодыми.

— Вы ведь до сих пор на поле выходите?

— Конечно! 12-го числа я играл на турнире.

— Старые травмы не допекают?

— Ну как, допекают чуть-чуть, но, если дают играть, я играю потихоньку. Пока — тьфу-тьфу — всё нормально.

Олег Романцев, Ринат Дасаев, Егор Титов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Чем ещё сегодня ваша жизнь наполнена?

— Радостью. У меня две внучки появились: одной скоро три года будет, другой — два месяца. Я очень благодарен судьбе, что всё складывается более-менее хорошо.

— Нянчитесь с ними? Какой вы дедушка?

— Стараюсь, да. Но одна совсем маленькая, тяжело пока. Дочка и бабушка с ней ходят, а я, как подрастёт, буду с ней возиться. Но если плачет, стараюсь утешать.

— Как успехи у вашего сына Салима?

— Ничего, нормально. Потихоньку тренируется за «Спартак-2» с ребятами. Ждём. Понимаете, одни начинают быстро, а другие — чуть позже. Первый год только из академии вышел. Надо время, чтобы привык. Считаю, что данные у него есть, и желание с трудолюбием — тоже. Остаётся терпеть и работать.

— В папу пошёл?

— Да, он уже практически выше меня — 188-189 см. Ещё будет расти и расти — ему же нет и 18. Многие, увидев его, говорят: «О, второй Дасаев! По фигуре, по строению, походке похож».

Салим Дасаев Фото: spartak.com

«Очень понравился цеэсковец Тороп — молодец мальчишка!»

— На игры «Спартака» часто выбираетесь?

— Конечно, когда «Спартак» дома играет, выбираюсь. «Спартак-2» тоже ходим смотреть, если в академии нет игр.

— Впечатления от прошлого сезона противоречивые?

— Давайте не будем об этом. Каждый сезон надеемся, ждём побед — и будем болеть, переживать дальше. А как всё сложится, трудно сказать.

— Как вам в целом последний чемпионат?

— Ничего, хоть какая-то интрига появилась. «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты — могли спокойно чемпионат выиграть.

— Тройку лучших вратарей сезона вы для себя сформировали?

— Конкретную тройку — нет. Единственное, хочу сказать, что мне очень понравился цеэсковец Тороп. Молодцы, что выпускают молодых ребят и, в частности, его. Я смотрел пять-шесть игр Торопа — молодец мальчишка! Не боится, идёт на выходы. Говорят, что плохо на выходах играет, но это не так. Ошибки у каждого бывают. Пускай играет, ничего страшного. Только через ошибки можно прийти к хорошим результатам. Хотел бы ему пожелать здоровья, чтобы после травмы вылечился поскорее. Я думаю, ему не только тренер вратарей ЦСКА Крамаренко помогает, но и Акинфеев тоже. Игорь подписал контракт на два года; если есть желание и возможность, пусть играет. Пожелаю ему тоже всего наилучшего.

Спартаковцы Максименко и Селихов тоже довольно неплохо играли в сезоне. Были ошибки, понятно, но и им хотел бы пожелать всего наилучшего, чтобы прогрессировали. В клубе есть ещё один перспективный, хороший вратарь — Семён Фадеев. Очень талантливый парень, в «Спартаке-2» играет, прибавляет. Надеюсь, его тоже привлекут в первую команду.

А Сафонова-то подписал «ПСЖ»?

— Инсайдеры утверждают, что со дня на день.

— В таком случае и ему пожелаю удачи. Если он уверен, что заиграет и переплюнет в «ПСЖ» Доннарумму, пускай прогрессирует и двигается вперёд.

— С высоты своего испанского опыта какой совет дали бы Матвею?

— Когда я ехал в «Севилью», то знал, что буду играть первым. А ехать на вторые роли, сидеть на лавке нет смысла. Лучше здесь постоянно играть. Да, если есть желание перебороть Доннарумму, то успехов.

— Видите прогресс у Максименко?

— Да-да, конечно. Они с Селиховым молодцы. Хотелось бы обоим Саням сказать, чтобы так же продолжали. И Фадееву — тоже.

«Если будет приглашение — с удовольствием пойду работать»

— Были открытия среди голкиперов?

— Трудно сказать. Много говорили про вратарей «Крыльев Советов», «Рубина», но, если честно, я ожидал от них большего, особенно в этом сезоне. Сложно сказать, что они себя хорошо проявили. Мне бы хотелось вот о чём сказать. Нельзя судить тренера по возрасту. Если у него есть желание, опыт и здоровье, пускай работает. Какая разница, сколько ему лет? Сколько уже Бирюков работает в «Зените» — и нормально всё. В ЦСКА тоже возрастной тренер, Крамаренко, Заур Хапов в «Локомотиве» даёт результат, Кафанов — в «Ростове» и сборной. Многие молодые хотят свои методы сразу внедрить, но если это не даёт результата, то зачем оно нужно? Им надо опыта сперва набраться.

Вот в «Зените» Бирюкову помогает Жевнов, и это, я считаю, правильная модель. Должна быть преемственность. Тем более наш вратарский цех в своё время был самым сильным в мире. А люди, которых я назвал, работали в СССР и знают нашу технологию. Пускай они берут молодых помощников, которые будут учиться на их опыте.

— Вы бы ещё хотели поработать в профессиональном футболе?

— Ну а почему бы нет? Желание есть, здоровье — тоже. Если будет приглашение — с удовольствием приму и пойду работать.

— Самый обсуждаемый гол сезона — «Зенита» «Ростову» в последнем туре. Вы понимаете природу ошибки Песьякова?

— Он начал чуть-чуть гадать, завалился влево, а мяч свернул вправо. Конечно, это на 100% ошибка вратаря. Но почему он её допустил, мне трудно сказать. Для этого надо быть на поле. По телевизору ты видишь одно, а наяву — совсем другое.

Сергей Песьяков Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

— Евро-2024 планируете смотреть?

— Естественно, буду следить. Жаль, конечно, что наших нет — всё-таки хотелось бы поболеть за своих. Но что поделаешь? Такой большой форум в любом случае обязательно надо смотреть.

— У поколения Тюкавина, Захаряна ещё будет свой Евро?

— Я думаю, что всё-таки мы когда-то вернёмся в мировой и европейский футбол. Надеюсь, что это быстро случится. Так что у молодых ещё будут шансы.

«Если есть у него здоровье и опыт, чтобы разрываться между «Ростовом» и сборной, то почему нет?»

— Карпин должен продолжать работу в сборной?

— Естественно. Он талантливый тренер, хорошо работает со сборной. Единственное, я же не знаю, что сам Валера думает. Если есть у него здоровье и опыт, чтобы разрываться между «Ростовом» и сборной, то почему нет? Карпин молодец: он делает то, что надо делать. Всё приходит потихоньку. Мне очень приятно, что Валера молодых подпускает — и в сборной, и в клубе. Желаю ему всего самого лучшего, чтобы и он дальше прогрессировал, и его команды росли. Единственное, мне очень жалко, что из-за этих розыгрышей мяча между вратарём и защитниками он часто теряет очки. И в прошлом году так было, и в этом. Если бы не эти ошибки, он мог спокойно занимать с «Ростовом» призовые места. Из-за них же вылетел из Кубка, хотя мог бы играть в финале. Наверное, у него такое видение. Но надо понимать, что есть игроки, способные разыгрывать мяч от ворот. А если таких нет, лучше попроще сыграть, я так думаю.

— Соответствующие исполнители нужны?

— Естественно. Мне радостно, что есть хорошие молодые ребята, но они ещё неопытные и не знают, когда, допустим, можно разыграть, а когда лучше выбить. Валера говорил, что Песьяков хорошо ногами играет. Но мне хотелось бы спросить у него: как он может хорошо играть ногами, если два-три года подряд привозит себе мячи? В любом случае я желаю Карпину всего наилучшего. Главное, чтобы не расстраивался и двигался вперёд.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Гуллит мне сказал: «В финале Евро-1988 сборная СССР была лучше»

— Снова Евро, опять Германия. Часто вспоминаете свой 1988-й?

— Конечно. Как же его не вспоминать? Могли быть чемпионами Европы.

— Не надоели вопросы про тот самый гол ван Бастена?

— Да уже надоели, но что сделаешь (улыбается). Он из-за того гола стал ван Бастеном, а я — знаменитым Дасаевым, которому он забил.

— С самим Марко когда-нибудь потом пересекались?

— Конечно, пересекались в Италии на прощальном матче Зико. Вместе играли за сборную мира — с Райкардом, Куманом. Естественно, вспоминали и Евро-1988. Потом, когда Гуллит работал в «Тереке», а мы приезжали в Грозный ветеранами, Руд примчался со мной пообщаться. Поздоровались, поговорили. И он мне сказал тогда: «На самом деле, первый матч мы должны были выигрывать, а второй — вы. В финале сборная СССР лучше была. А получилось наоборот».

— Даже так?

— Да. Но футбол есть футбол.

— Какое осталось самое яркое воспоминание о том чемпионате?

— Команда у нас была высокого уровня и должна была завоёвывать золотые медали. Но футбол непредсказуем. Никогда заранее не знаешь, где куда игра свернёт. Двумя годами ранее, на чемпионате мира в Мексике, мы должны были проходить и в четвертьфинал, и в полуфинал, но нас засудили в матче с бельгийцами. Валерий Васильевич — молодец. Оставил костяк 1986 года, и мы целенаправленно готовились к «Европе». Когда наши молодые ребята сейчас жалуются, как им неинтересно играть по четыре матча с одними и теми же соперниками, я хочу им сказать: ребята, мы перед чемпионатом мира минимум месяц сидели на сборе в Мексике. Потом в год Евро месяц, если не полтора вкалывали зимой. И у нас была не одна, а три тренировки в день! И это дало результат, привело сборную к финалу. В футболе не должно быть слова «устал».

Ребята не дадут соврать: мы работали по два с половиной часа и ещё оставались после тренировки, минут 30-40 дополнительно работали. Если из 365 дней в году 60 проводил дома, то это хорошо. Потому что я приезжал: одну сумку бросал — другую, сборной, брал и снова уезжал. Считаю, что именно благодаря трудолюбию я достиг высокого уровня в футболе.

Так что если уж выбрали эту профессию — не нойте и двигайтесь вперёд. А если она вам не нравится — идите в другую.

— Тем не менее ваше поколение обеспеченными людьми футбол не сделал?

— Не собираюсь жаловаться. По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было. Конечно, сейчас в футболе платят совсем другие деньги, но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живёшь. Для нас первостепенным было оставить своё имя в истории, а деньги были на втором плане. Мы знали, что они придут.

Ринат Дасаев — лучший вратарь мира 1988 года Фото: РИА Новости

— Где теперь ваш приз лучшему вратарю мира?

— Здесь, дома. У меня все три кубка есть: в 1987 году я стал вторым, в 1988-м — первым и в 1990-м — третьим.

— Когда-нибудь ещё российский вратарь добьётся такого признания?

— Не знаю. Я думаю, при большом трудолюбии и желании всего можно добиться.

— В целом своей карьерой вы довольны?

— Да, могли достичь большего, выиграть чемпионат Европы или дойти до полуфинала или финала Кубка мира. У нас ведь и в 1982 году хорошая сборная была. Но в целом я лично своей судьбой доволен.

— Чего себе пожелаете в день рождения?

— Я человек верующий и каждую ночь перед сном прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни — себе и всем близким, друзьям. Чем больше проживёшь, тем лучше будет семье.