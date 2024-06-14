Сохрани, чтобы не потерять.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Информация обо всех матчах Евро-2024. Ещё и в красивых картинках!

Сегодня, 14 июня, стартует Евро-2024 в Германии. По этому случаю мы подготовили красивое и понятное оформление расписания матчей.

Турнир откроется встречей хозяев со сборной Шотландии.

Напомним, на чемпионате Европы сыграют 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды.

С 15 июня остальные участники тоже постепенно вкатятся в групповой этап – в день будет по два или даже три матча. Это касается 1-го и 2-го туров.

Матчи 3-го тура по правилам играются участниками одной группы параллельно.

Встречи 1/8 финала пройдут на стыке июня и июля – тогда турнир хронологически перешагнёт через экватор. Следом – четвертьфиналы.

Полуфиналы и финал состоятся 9, 10 и 14 июля соответственно. Матча за третье место, напомним, нет – оба проигравших полуфиналиста получают бронзовые медали.