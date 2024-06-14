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Расписание матчей Евро-2024: календарь и состав групп, кто во сколько играет, даты ЧЕ-2024, чемпионат Европы

Информация обо всех матчах Евро-2024. Ещё и в красивых картинках!
«Чемпионат»
Информация обо всех матчах Евро-2024
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Сегодня, 14 июня, стартует Евро-2024 в Германии. По этому случаю мы подготовили красивое и понятное оформление расписания матчей.

Турнир откроется встречей хозяев со сборной Шотландии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на чемпионате Европы сыграют 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды.

С 15 июня остальные участники тоже постепенно вкатятся в групповой этап – в день будет по два или даже три матча. Это касается 1-го и 2-го туров.

Матчи 3-го тура по правилам играются участниками одной группы параллельно.

Встречи 1/8 финала пройдут на стыке июня и июля – тогда турнир хронологически перешагнёт через экватор. Следом – четвертьфиналы.

Полуфиналы и финал состоятся 9, 10 и 14 июля соответственно. Матча за третье место, напомним, нет – оба проигравших полуфиналиста получают бронзовые медали.

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