Информация обо всех матчах Евро-2024. Ещё и в красивых картинках!

Сегодня, 14 июня, стартует Евро-2024 в Германии. По этому случаю мы подготовили красивое и понятное оформление расписания матчей.
Турнир откроется встречей хозяев со сборной Шотландии.
Напомним, на чемпионате Европы сыграют 24 сборные, разделённые на шесть групп по четыре команды.
С 15 июня остальные участники тоже постепенно вкатятся в групповой этап – в день будет по два или даже три матча. Это касается 1-го и 2-го туров.
Матчи 3-го тура по правилам играются участниками одной группы параллельно.
Встречи 1/8 финала пройдут на стыке июня и июля – тогда турнир хронологически перешагнёт через экватор. Следом – четвертьфиналы.
Полуфиналы и финал состоятся 9, 10 и 14 июля соответственно. Матча за третье место, напомним, нет – оба проигравших полуфиналиста получают бронзовые медали.