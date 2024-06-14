Нагельсман спас сборную Германии от душнилова

Все же помнят культовый фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб»? В конце персонаж Эдварда Нортона, затыкая тряпкой простреленную щёку, берёт за руку подружку и говорит ей: «Мы встретились в странный период моей жизни». И тут начинают ярко взрываться и рушиться соседние небоскрёбы. Проект «Разгром», задуманный ранее персонажем Нортона, состоялся.

Юлиан Нагельсман и сборная Германии тоже встретились в странный период. Причём странным он был и для команды, и для тренера.

Весной 2023-го Нагельсмана внезапно уволили из «Баварии». Да, в Бундеслиге в том сезоне у баварцев были трудности. Но к марту они ещё ничего не проиграли. И в Лиге чемпионов на тот момент только-только прошли «ПСЖ» в 1/8 финала. Да и вообще, Юлиана брали всерьёз и надолго. И тут – увольнение спустя всего полтора года работы.

Юлиан Нагельсман Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Впрочем, жизнь показала, что расставание с Нагельсманом было лишь первой стадией управленческого разложения «Баварии». К лету 2024-го дошло до того, что тренером назначили Венсана Компани. После того как не выиграли Бундеслигу впервые за очень много лет.

Что касается сборной Германии — её кризис начался сильно раньше 2023 года. Немцы провалили три крупных турнира подряд. ЧМ-2018 – не вышли из группы. Евро-2020 – еле-еле протиснулись в плей-офф, но там сразу проиграли Англии. ЧМ-2022 – снова поехали домой после группового этапа.

Неудача на чемпионате мира в Катаре была сдобрена фильмом, который уже после турнира вышел на Amazon. Он дополнительно подтвердил инсайды, что отношения в сборной были очень так себе и что Ханс-Дитер Флик, говоря по-старорежимному, потерял раздевалку.

Ханс-Дитер Флик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Прошло ещё немного времени, и Флик потерял не только раздевалку, но и работу. Германия выдала серию из пяти матчей без побед. Матчи были товарищеские, но сути дела это никак не меняло. В сентябре 2023-го Флик покинул сборную.

И вот Нагельман и бундестим сошлись, как парень и девушка, которые только-только вышли из неудачных отношений. Каждый – из своих. Они давно друг друга знали. Возможно, даже аккуратно фантазировали о каком-то совместном будущем. Правда, только фантазировали: всё-таки у тренера была работа, а у сборной – тренер. Но вот они освободились и, взявшись за руки, вместе пошли на Евро.

«Освободились» – вообще очень подходящее слово применительно к союзу Нагельсмана и сборной. В первую очередь это касается игроков. В раздевалке стало меньше душнилова, чем при Флике. Плюс Юлиан дал больше полномочий молодёжи: в первую очередь Флориану Вирцу и Джамалу Мусиале.

А нескольких авторитетных футболистов тренер, наоборот, даже не взял на Евро. Матс Хуммельс, Леон Горецка и Юлиан Брандт будут смотреть матчи сборной по телевизору.

Матс Хуммельс, Леон Горетцка и Юлиан Брандт Фото: Getty Images

С одной стороны, удивляет, что Нагельман отказался от таких классных и опытных футболистов. Да, Матсу уже глубоко за 30, но за «Боруссию» он провёл отличный сезон, особенно в Лиге чемпионов. С другой стороны, в 2024 году Хуммельс, Горецка и Брандт не сыграли за сборную ни минуты. Так что Нагельсман, видимо, уже в 2023-м понял, что эти люди ему не нужны.

Молодой коуч вообще пошёл по сложному пути. Он ведь клубный тренер. А работа в клубе и в сборной – очень разные вещи. В клубе ты работаешь с футболистами каждый день, у тебя есть время наиграть связи, поставить сложный футбол. В сборной такого счастья нет. Игроки собираются редко, часто приезжают с травмами. А результат нужен здесь и сейчас.

И тем не менее Юлиан не стал ничего упрощать. Германия играет в сложный футбол – клубный по своей сути. Понятно, что даже без Хуммельса, Горецки и Брандта достаточно исполнителей, чтобы играть комбинационно и замудрёно. Но есть и другие сборные с топовым составом – к примеру, Франция или Англия. И они играют проще. В случае с Англией – даже не проще, а примитивнее.

Никто не говорит, что надо обязательно играть сложно и красиво. Если ты действуешь просто и добиваешься результата, к тебе не может быть никаких вопросов. Но тот факт, что Нагельсман делает Германию симпатичной и концептуальной, как свежие модели немецких автогигантов, вызывает симпатию. На эту команду приятно смотреть, она не выглядит серой.

Любопытно было смотреть даже за тем, как тренер искал подходящие варианты. Он менял схемы. Играл и с чистым форвардом, и без него. Он пробовал Кая Хаверца на позиции левого защитника! Та акция так и осталась разовой, но оцените полёт фантазии!

Кай Хаверц (№7) Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Хаверц в итоге стал блуждающим форвардом. Края атаки – уже обросшие мясом и статусом Мусиала и Вирц. Огромный мозг в центре поля – Илкай Гюндоган и Тони Кроос. Плюс рядом с ними кто-то из работяг-выжигателей: Роберт Андрих, который почти дотащил «Байер» до конца сезона без поражений, или очень уважаемый в АПЛ Паскаль Грос из «Брайтона».

На флангах обороны – топовый Йозуа Киммих и Максимилиан Миттельштедт, выдавший шикарный сезон в «Штутгарте» и кометой ворвавшийся в состав сборной. На два места в центре претендуют Антонио Рюдигер, Жонатан Та и Нико Шлоттербек – тоже есть где развернуться. И Мануэль Нойер в воротах. Вот вам и дрим-тим.

Помнится, перед ЧМ-2006 у Германии тоже были проблемы. Кризис системы подготовки футболистов, невзрачный, несмотря на выход в финал, ЧМ-2002 и невыход из группы на Евро-2004 без единой победы. После тех событий сборная Германии обновилась: тренером стал молодой Юрген Клинсман, команда посвежела и выдала отличный домашний чемпионат мира. И дальше величие немцев только нарастало. Его хватило примерно на 10 лет.

Перед домашним Евро у Германии снова проблемы. И она снова обновляется, снова приглашает молодого тренера и свежеет на глазах. История, говорят, циклична… Вот и проверим!