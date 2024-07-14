Евро в Германии — второй в истории. На первом нашей сборной помешал чудо-гол в финале

Чемпионат Европы во второй раз проходит в Германии. Это если не считать Евро-2020, который не имел одной страны-хозяйки. До этого немцы принимали турнир в 1988 году. Тот чемпионат Европы был последним для сборной СССР и одним из самых успешных в истории нашей национальной команды. Вспоминаем, что происходило в Германии – тогда ещё ФРГ – 36 лет назад.

В 1988 году в финальной стадии чемпионата Европы принимали участие всего восемь команд – в три раза меньше, чем на Евро-2024. Матчи проходили в Мюнхене, Гамбурге, Штутгарте, Дюссельдорфе, Гельзенкирхене, Ганновере, Кёльне и Франкфурте-на-Майне. Интересно, что сейчас количество городов увеличилось всего на два, с восьми до 10. Правда, из списка выпал Ганновер, а включены в него теперь Дортмунд, Берлин и Лейпциг. Добавились части бывшей ГДР.

Понятно, что и стадионы с того времени изменились. Либо пережили масштабную реконструкцию, либо были снесены, чтобы на их месте выросли новые. Сборная Германии, например, сыграла в матче открытия с Италией на «Райнштадионе» в Дюссельдорфе. В 2002 году эту арену разрушили и возвели стадион, который теперь называется «Меркур Шпиль-Арена», он принял игры группового этапа, 1/8 финала и четвертьфинала Евро-2024.

Сборная Германии (ФРГ) попала в группу А с Италией, Испанией и Данией. Немцы, конечно, считались одними из фаворитов, причём не только из-за того, что играли дома. На ЧМ-1986 они дошли до финала, где уступили только Аргентине во главе с Диего Марадоной (2:3). Испания, в свою очередь, была финалистом предыдущего Евро-1984. «Фурия Роха» четырьмя годами ранее проиграла в матче за золото сборной Франции, которая, будучи ещё и бронзовым призёром чемпионата мира, неожиданно пролетела мимо Евро-1988.

Сборная СССР угодила в группу В, а соперниками нашей национальной команды стали Нидерланды, Англия и Ирландия. Особенно сильны были голландцы, за которых играли пять победителей Кубка чемпионов. В сезоне-1987/1988 главный еврокубок выиграл ПСВ под руководством Гуса Хиддинка. Эйндховенцы отправили в национальную команду на Евро-1988 голкипера Ханса ван Брёкелена, защитников Рональда Кумана, Берри ван Арле, полузащитника Гералда Ваненбурга и нападающего Вима Кифта. Впрочем, самыми яркими звёздами «оранжевых» считались их итальянские легионеры – Руд Гуллит и Марко ван Бастен из «Милана».

Гуллит был действующим обладателем «Золотого мяча» по итогам 1987 года. Ван Бастен возьмёт приз лучшему игроку в 1988-м, опередив финишировавшего вторым Гуллита и ещё одного голландца – занявшего третье место Франка Райкарда. Как раз после Евро-1988 Райкард перейдёт к ним в «Милан» из «Спортинга».

А англичане с ирландцами – это тогда ещё классический британский футбол. В составе «родоначальников» выделялась фигура лучшего бомбардира ЧМ-1986 Гари Линекера, ныне популярного эксперта на ТВ.

Гари Линекер Фото: Peter Robinson/Getty Images

Сборную СССР на чемпионат Европы повёз легендарный тренер Валерий Лобановский. Помимо национальной команды, он возглавлял киевское «Динамо», дошедшее в 1987 году до полуфинала Кубка чемпионов. Впрочем, в Союзе чемпионский титул по итогам сезона-1987 у киевлян забрал «Спартак». Но к старту Евро-1988 «Динамо» было лидером нового чемпионата.

Лобановский делал ставку на тех, с кем работал в клубной команде. Поэтому костяк сборной СССР составляли игроки киевского «Динамо» – их было в заявке 11 человек. Из «Спартака» на Евро-1988 отправились трое: голкипер Ринат Дасаев, защитник Вагиз Хидиятуллин и полузащитник Виктор Пасулько. Из «Зенита» в состав попал нападающий Сергей Дмитриев, но ему помешали выйти на поле травмы (трещина на пальце ноги, паховая грыжа). Не последнюю роль в сборной СССР играли два представителя минского «Динамо» – полузащитник Сергей Алейников и форвард Сергей Гоцманов.

Команды Лобановского славились физической подготовкой. Двумя годами ранее на ЧМ-1986 сборная СССР выиграла группу, победив Венгрию (6:0) и Канаду (2:0) и сыграв вничью с Францией (1:1). Но в 1/8 финала случилось скандальное поражение от Бельгии (3:4), в котором обвинили шведского судью Эрика Фредрикссона. Затем в отборочном цикле Евро-1988 сборная СССР обошла Францию, ГДР, Исландию и Норвегию. Наши забрали единственную путёвку на чемпионат Европы в сложной группе.

Ринат Дасаев Фото: Allsport/Getty Images

На Евро-1988 в первом матче группы Англия неожиданно проиграла Ирландии – 0:1. Спустя несколько часов на поле в Кёльне вышли сборные СССР и Нидерландов. Играли на стадионе «Мюнгерсдорфер», на месте которого в начале 2000-х был построен современный «Рейн-Энерги Штадион».

После той игры в газете «Советский спорт» вышел материал под заголовком «И смолк «оранжевый» стадион». Оранжевой арена в Кёльне была из-за гигантского количества голландцев, приехавших поддержать свою команду. Около 50 000 болельщиков Нидерландов не умолкали ни на секунду. А на 52-й минуте сборная СССР приглушила «оранжевое море», забив единственный в матче гол. Василий Рац открылся слева и нанёс точный удар в дальний угол ворот соперника.

Надо признать, что наши тогда выиграли с большой долей везения. Голландцы не реализовали несколько убойных моментов – выручал Дасаев.

«Для меня встреча с голландцами была очень трудной с психологической точки зрения, особенно после того, как мы открыли счёт, – признался после матча сам Дасаев. – В начале встречи я несколько раз ошибался при игре на выходе. Это в основном происходило при подаче угловых. Прямо передо мной при их розыгрышах становился кто-нибудь из голландцев, и мне не так просто было обежать мощного соперника. Затем, кажется, приспособился. Спасал? Было дело. В общем, я ещё раз как капитан выражаю благодарность всей команде. Ребята сражались не щадя сил, что называется, от души…».

Во 2-м туре конкуренты по группе опять сыграли раньше. Разъярённые голландцы сокрушили англичан благодаря хет-трику ван Бастена – 3:1. Следующий матч в Ганновере между Ирландией и СССР был встречей лидеров группы. Команда Лобановского, видимо, не отошла от игры с Нидерландами. Первый тайм советская сборная провалила, пропустив перед перерывом. Ирландцы забили удивительный по красоте гол! Маккарти выбросил мяч из аута на 40 метров, а Уилан нанёс потрясающий удар «ножницами» фактически с линии штрафной.

Главный тренер по окончании того матча был мрачнее тучи. Лобановский рассказывал, вспоминая Евро-1988:

«Пожалуй, лишь во встрече с ирландцами нашей команде не удалось реализовать выработанный и принятый на игру план, хотя состояние футболистов перед этим матчем было лучшим, чем перед первым, с голландцами. Дело, вероятно, в том, что, сознавая исключительную важность результата этой игры, футболисты были перевозбуждены. Они рассказывали после матча, что чувствовали себя превосходно, но «не слушались ноги». Такое случается, когда «перегорают».

За четверть часа до конца нападающий Олег Протасов спас своим голом сборную СССР от поражения. А в 3-м туре СССР уверенно переиграл уже потерявших турнирную мотивацию англичан – 3:1. Во Франкфурте-на-Майне на «Вальдштадионе» (ныне «Дойче Банк Парк») забили Алейников, Алексей Михайличенко и Пасулько. Ирландцы, в свою очередь, уступили Нидерландам со счётом 0:1. В результате сборная СССР вышла из группы с первого места с пятью очками, так как за победу тогда начисляли два очка, а голландцы со второго – с четырьмя.

Тем временем в группе А Германия и Италия одержали по две победы над Испанией и Данией после того, как в стартовом матче сыграли вничью между собой (1:1). Обе команды прошли дальше. Хозяева оказались выше из-за лучшей разницы мячей, поэтому сборная СССР попала в полуфинале на итальянцев. В атаке у «Скуадра адзурры» зажигала связка Манчини – Виалли. Будущий тренер «Зенита» и забил единственный гол немцам.

После первого полуфинала Германия находилась в шоке. Надежды немцев на победу на Евро-1988 были разрушены поражением от Нидерландов – 1:2. Хотя хозяева повели благодаря голу Маттеуса с пенальти, на 74-й минуте Куман сравнял счёт (также с 11-метрового), а на 89-й ван Бастен забил победный мяч.

На следующий день СССР и Италия играли в Штутгарте на «Неккарштадионе» (теперь это «МХП-Арена»). «Скуадра адзурра» казалась очень сильной, но советская команда провела в тот июньский день 1988 года едва ли не лучший матч в своей истории. Прессинг «по Лобановскому» сковал итальянцев.

Валерий Лобановский Фото: РИА Новости

«Мы понимали, что основное достоинство молодой итальянской команды… в исключительно разнообразной деятельности игроков середины поля, – объяснял Лобановский. – После совещаний тренеров и обсуждений с игроками было принято решение: применять прессинг по всему полю. Он отнимает много сил, но подготовка команды позволяла пустить в ход это действенное, скрываемое нами до поры до времени оружие. Прессинг лишил итальянцев преимущества в технике, Манчини и Виалли были отрезаны от полузащитников, и наша команда уверенно извлекла выгоды из создавшейся ситуации».

На исходе часа игры сборная СССР нанесла два удара в течение двух минут, которые нокаутировали итальянцев. Первый гол пришёл после потери Карло Анчелотти – Геннадий Литовченко после контрвыпада со второй попытки отправил мяч в сетку. А вскоре Протасов завершил ещё одну голевую атаку сборной СССР ударом по дуге.

Так сборная СССР долетела до финала, который прошёл на Олимпийском стадионе в Мюнхене. Эта арена существует и сегодня, однако уже не используется для большого футбола. «Бавария» ещё в 2005 году переехала со своего старого стадиона на «Альянц-Арену».

Марко ван Бастен Фото: Bongarts/Getty Images

Парадокс финала с Нидерландами был в том, что в решающем матче за золото наша команда сыграла с голландцами лучше, чем на групповом этапе, а результат оказался хуже. Незадолго до перерыва Гуллит открыл счёт ударом головой после розыгрыша углового, а на 55-й минуте ван Бастен забил свой легендарный гол – возможно, самый красивый за всю историю Евро. По крайней мере, в опросе УЕФА тот фантастический удар нападающего с лёта был признан лучшим за 60 лет существования чемпионата Европы.

Спустя годы Дасаев, вспоминая чудо-выстрел ван Бастена, рассуждал:

«Мы с Лобановским пришли к выводу: ван Бастен поймал меня на том, что я подпрыгнул перед ударом, и, когда мяч оказался в высшей точке траектории, я уже опускался. Эта ошибка стала уроком, и теперь учу молодых вратарей, чтобы они ни в коем случае не прыгали до удара. А тогда, хоть и почувствовал, что ошибся, всё равно был крайне удивлён, обернувшись и увидев мяч в воротах».

Лучший шанс вернуться в игру сборная СССР упустила за 20 минут до конца, когда Беланов не реализовал пенальти за фол на Гоцманове. Ван Брёкелен отразил мяч, пущенный в правый от вратаря угол. Голландцы стали чемпионами Европы, ван Бастен – лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира.

Евро-1988 получился действительно классным. Ярким по атмосфере, с запоминающимися матчами. Будем надеяться, что и новый чемпионат Европы в Германии через многие годы будет восприниматься как яркий и запоминающийся турнир, пусть на нём и нет сборной России.