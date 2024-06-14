Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Медиалига, пятый сезон: результаты стыковых матчей, кто вышел в 1/4 финала, как сыграли Амкал, ФК 10, Родина Медиа

Определились все участники 1/4 финала Медиалиги! Не обошлось без сенсаций
Максим Хрущ
Определились все участники 1/4 финала Медиалиги
Аудио-версия:
Комментарии
А экс-игрок РПЛ серьёзно подвёл свою команду.

В Медиалиге стартовал плей-офф. 12 и 13 июня состоялись стыковые матчи между командами, занявшими вторые и третьи места в группах. По итогам стыков определился окончательный состав участников 1/4 финала. Напомним, половина четвертьфинальных слотов уже была занята победителями групп.

Итоги группового этапа и расклады на плей-офф
Расклады на плей-офф Медиалиги. Всё не так очевидно, как кажется
Расклады на плей-офф Медиалиги. Всё не так очевидно, как кажется

«Амкал» обыграл «Коней» и вышел на 2DROTS

В первом стыковом матче «Амкал» встретился с «Конями». Шансы команд изначально были неравны. «Кони» вышли из группы на тоненького, а «Амкал» боролся за первое место и считается одним из фаворитов сезона. К тому же в четвертьфинале победителя этой пары уже ждали 2DROTS. Возможность устроить главное медиафутбольное дерби дополнительно мотивировала команду Германа.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/8 финала
12 июня 2024, среда. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
4 : 0
Кони
1:0 Костюков – 14'     2:0 Костюков – 42'     3:0 Имаев – 46'     4:0 Агекян – 50'    

Игра подтвердила предматчевые расклады. «Амкал» был сильнее во всех аспектах и отгрузил «Коням» четыре безответных мяча. Блогерская команда могла забивать и больше, но часть моментов не реализовала. Как итог: «Амкал» оформил уверенную победу и вышел в четвертьфинал.

«Родина Медиа» без проблем разобралась с FC Bus

Во втором стыке фаворитом считалась «Родина Медиа», у которой крутой состав и большие турнирные амбиции. К тому же у команды уже есть чемпионский дух («Родина» выиграла МФЛ-3). А вот FC Bus шёл по пятому сезону ярко, но нестабильно. Поэтому клубу оставалось надеяться на везение.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/8 финала
12 июня 2024, среда. 21:00 МСК
Родина Медиа
Окончен
5 : 2
FC Bus
1:0 Тарасов – 6'     2:0 Жамалетдинов – 18'     3:0 Маляров – 26'     3:1 Капитанов – 26'     4:1 Жамалетдинов – 31'     4:2 Стукалов – 38'     5:2 Титов – 47'    

Однако удача была не на стороне «Автобуса» — «Родина Медиа» разгромила соперника — 5:2. Как только Bus начинал сокращать отставание в счёте, команда рэпера T-Killah вновь увеличивала преимущество. К слову, сам T-Killah вышел в стартовом составе, а один из голов «Родины» забил экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

Судьба матча D Media — GOATS решилась в буллитальти

В паре D Media — GOATS не было явного фаворита. Обе команды играют нестабильно и проявляют низкую медийную активность. Ожидания от этого противостояния были невысоки.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/8 финала
13 июня 2024, четверг. 18:00 МСК
FC DMEDIA
Окончен
1 : 1
4 : 3
Козлы
0:1 Бенидзе – 21'     1:1 Драгун – 66'    

Игра получилась не особо искромётной. Основное время завершилось со счётом 1:1, судьба путёвки в четвертьфинал была решена в серии буллитальти. Там «Козлам» не повезло — дальше прошла белорусская команда D Media.

Интересное о деньгах в медиафутболе:
Сколько зарабатывают в медиафутболе? Называем конкретные цифры
Сколько зарабатывают в медиафутболе? Называем конкретные цифры

Фаворит повержен! Драма в битве ФК «10» и Fight Nights

Медиалига перестанет быть Медиалигой, если хотя бы один сет матчей пройдёт без сенсаций. В этот раз неожиданную фатальную ошибку допустила «Десятка» — один из заведомых фаворитов сезона. Команду комиков обыграл скромный, но крепкий бойцовский коллектив Fight Nights.

Winline Медиалига. 5-й сезон . 1/8 финала
13 июня 2024, четверг. 21:00 МСК
Fight Nights
Окончен
1 : 1
3 : 2
ФК 10
0:1 Беломытцев – 26'     1:1 Матвийчук – 83'    

«Десятка» в первом тайме вышла вперёд и смотрелась разнообразнее соперника. Fight Nights играли в оборонительный футбол, но в концовке матча проявили характер и сравняли счёт. Игра перешла в серию послематчевых буллитальти, где больше повезло команде бойцов. Интересно, что решающий удар в составе ФК «10» не реализовал тот, кто забивать был обязан — бывший футболист РПЛ Брайн Идову.

Брайн Идову

Брайн Идову

Фото: vk.com/media.league

Турнирные расклады на 1/4 финала МФЛ

По итогам группового этапа и стыковых матчей сформировались следующие четвертьфинальные пары:

  • 15 июня. «БроукБойз» — «Родина Медиа»;
  • 15 июня. 2DROTS — «Амкал»;
  • 16 июня. «Тандем» — Fight Nights;
  • 16 июня. «Титан» — D Media.

Разумеется, основное внимание на стадии четвертьфинала будет приковано к дерби родоначальников медиафутбола — «Амкала» и 2DROTS. Также заманчиво выглядит вывеска «Броуки» — «Родина Медиа». Первые показывают качественный футбол, но проиграли шесть из шести финалов в своей истории. Вторые — имеют крутой состав и стремятся повторить чемпионский результат МФЛ-3. Пары «Титан» — D Media и «Тандем» — Fight Nights выглядят менее интригующе. Однако среди этих «тёмных лошадок» тоже может скрываться будущий чемпион.

Клубы РПЛ стараются быть похожими на медиакоманды?
Думаете, что медиафутбол бесполезен? Вот как клубы РПЛ перенимают его опыт
Думаете, что медиафутбол бесполезен? Вот как клубы РПЛ перенимают его опыт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android