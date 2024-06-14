Определились все участники 1/4 финала Медиалиги! Не обошлось без сенсаций

В Медиалиге стартовал плей-офф. 12 и 13 июня состоялись стыковые матчи между командами, занявшими вторые и третьи места в группах. По итогам стыков определился окончательный состав участников 1/4 финала. Напомним, половина четвертьфинальных слотов уже была занята победителями групп.

«Амкал» обыграл «Коней» и вышел на 2DROTS

В первом стыковом матче «Амкал» встретился с «Конями». Шансы команд изначально были неравны. «Кони» вышли из группы на тоненького, а «Амкал» боролся за первое место и считается одним из фаворитов сезона. К тому же в четвертьфинале победителя этой пары уже ждали 2DROTS. Возможность устроить главное медиафутбольное дерби дополнительно мотивировала команду Германа.

Игра подтвердила предматчевые расклады. «Амкал» был сильнее во всех аспектах и отгрузил «Коням» четыре безответных мяча. Блогерская команда могла забивать и больше, но часть моментов не реализовала. Как итог: «Амкал» оформил уверенную победу и вышел в четвертьфинал.

«Родина Медиа» без проблем разобралась с FC Bus

Во втором стыке фаворитом считалась «Родина Медиа», у которой крутой состав и большие турнирные амбиции. К тому же у команды уже есть чемпионский дух («Родина» выиграла МФЛ-3). А вот FC Bus шёл по пятому сезону ярко, но нестабильно. Поэтому клубу оставалось надеяться на везение.

Однако удача была не на стороне «Автобуса» — «Родина Медиа» разгромила соперника — 5:2. Как только Bus начинал сокращать отставание в счёте, команда рэпера T-Killah вновь увеличивала преимущество. К слову, сам T-Killah вышел в стартовом составе, а один из голов «Родины» забил экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов.

Судьба матча D Media — GOATS решилась в буллитальти

В паре D Media — GOATS не было явного фаворита. Обе команды играют нестабильно и проявляют низкую медийную активность. Ожидания от этого противостояния были невысоки.

Игра получилась не особо искромётной. Основное время завершилось со счётом 1:1, судьба путёвки в четвертьфинал была решена в серии буллитальти. Там «Козлам» не повезло — дальше прошла белорусская команда D Media.

Фаворит повержен! Драма в битве ФК «10» и Fight Nights

Медиалига перестанет быть Медиалигой, если хотя бы один сет матчей пройдёт без сенсаций. В этот раз неожиданную фатальную ошибку допустила «Десятка» — один из заведомых фаворитов сезона. Команду комиков обыграл скромный, но крепкий бойцовский коллектив Fight Nights.

«Десятка» в первом тайме вышла вперёд и смотрелась разнообразнее соперника. Fight Nights играли в оборонительный футбол, но в концовке матча проявили характер и сравняли счёт. Игра перешла в серию послематчевых буллитальти, где больше повезло команде бойцов. Интересно, что решающий удар в составе ФК «10» не реализовал тот, кто забивать был обязан — бывший футболист РПЛ Брайн Идову.

Брайн Идову Фото: vk.com/media.league

Турнирные расклады на 1/4 финала МФЛ

По итогам группового этапа и стыковых матчей сформировались следующие четвертьфинальные пары:

15 июня. «БроукБойз» — «Родина Медиа»;

15 июня. 2DROTS — «Амкал»;

16 июня. «Тандем» — Fight Nights;

16 июня. «Титан» — D Media.

Разумеется, основное внимание на стадии четвертьфинала будет приковано к дерби родоначальников медиафутбола — «Амкала» и 2DROTS. Также заманчиво выглядит вывеска «Броуки» — «Родина Медиа». Первые показывают качественный футбол, но проиграли шесть из шести финалов в своей истории. Вторые — имеют крутой состав и стремятся повторить чемпионский результат МФЛ-3. Пары «Титан» — D Media и «Тандем» — Fight Nights выглядят менее интригующе. Однако среди этих «тёмных лошадок» тоже может скрываться будущий чемпион.