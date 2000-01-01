Шотландец добрался до Евро-2024 пешком. Видео
Фанат сборной Шотландии Крэйг Фергюсон пришёл пешком на Евро-2024 из Глазго. 20-летний парень по дороге собирал деньги для благотворительной организации по охране психического здоровья. А ведь у Крэйга даже нет билета на ЧЕ!
Шотландский болельщик добрался до Евро-2024 пешком из Глазго. Видео
Читайте также
5 самых дорогих игроков, которые пропустят ЧЕ-2024
Портрет тренера «Ювентуса» из игральных костей
Сколько игроков из топ-5 лиг будет на ЧЕ-2024?
Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Кто забил наибольшему количеству клубов?
Топ-6 самых дорогих российских игроков
Блогер обыграл Зидана его же легендарным финтом
ChatGPT предсказала победителей Кубка Америки
Шикарные апартаменты Мбаппе на базе «Реала». Видео
Мощные тренировки сына Роналду. Видео