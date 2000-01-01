Шотландский болельщик добрался до Евро-2024 пешком из Глазго. Видео

Шотландец добрался до Евро-2024 пешком. Видео

Фанат сборной Шотландии Крэйг Фергюсон пришёл пешком на Евро-2024 из Глазго. 20-летний парень по дороге собирал деньги для благотворительной организации по охране психического здоровья. А ведь у Крэйга даже нет билета на ЧЕ!