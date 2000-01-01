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Клопп вернулся на «Энфилд», но не ради футбола
Клопп вернулся на «Энфилд», но не ради футбола
Экс-тренер «Ливерпуля» пришёл на стадион, чтобы посетить концерт Тейлор Свифт.
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Клопп вернулся на «Энфилд», но не ради футбола. Видео
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