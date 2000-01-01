10 лучших бомбардиров Евро
14 июня в Германии стартует Евро-2024. Перед началом турнира мы решили вспомнить лучших бомбардиров в истории турнира. Кто вошёл в десятку?
5-10-е место — Златан Ибрагимович
Шведский нападающий за четыре ЧЕ забил шесть голов.
5-10-е место — Нуну Гомеш
Форвард сборной Португалии на трёх Евро забил шесть мячей.
5-10-е место — Тьерри Анри
На счету нападающего сборной Франции шесть забитых мячей на трёх ЧЕ.
5-10-е место — Уэйн Руни
Форвард сборной Англии отметился шестью голами на трёх Евро.
5-10-е место — Патрик Клюйверт
Нападающий сборной Нидерландов на трёх ЧЕ забил шесть голов.
5-10-е место — Ромелу Лукаку
На счету нападающего сборной Бельгии шесть забитых мячей на двух Евро.
3-4-е место — Алан Ширер
Форвард сборной Англии забил семь голов на трёх ЧЕ.
3-4-е место — Антуан Гризманн
Французский нападающий отметился семью голами на двух Евро.
2-е место — Мишель Платини
На счету форварда сборной Франции девять забитых мячей на одном Евро.
1-е место — Криштиану Роналду
Португальский нападающий отметился 14 голами на пяти ЧЕ.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы
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