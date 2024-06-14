11 версий Евро-2024 от авторов «Чемпионата»

Сегодня стартует Евро-2024 – одно из двух ключевых спортивных событий лета. По мнению отдела «Футбол», оно в принципе главное, но кто-то наверняка не согласится из-за парижской Олимпиады. В первый день чемпионата Европы авторы и редакторы «Чемпионата» поделились своими мыслями о турнире.

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»

Победитель — Португалия

У этой команды не только топ-состав, но и баланс между атакой и обороной. Единственной проблемой мог стать Криштиану Роналду, которого приходится ставить в основу как капитана и главную звезду. Однако он хорош и в 39 лет. Пассивность при обороне вполне компенсирует атакой.

Лучший игрок — Бруну Фернандеш

Он на клубном уровне привык тащить «Манчестер Юнайтед», а в сборной ему ещё будут помогать партнёры.

Сенсация — Хорватия и Шотландия

Не знаю, насколько это вообще будет сенсацией? Opta считает их лишь 10-ми фаворитами Евро. С другой стороны, по последним крупным турнирам мы уже привыкли видеть, как хорваты продвигаются в плей-офф. Если брать полноценные сенсации, то выделил бы Шотландию. Пять лет назад Россия легко разбиралась с этой сборной, но теперь это просто другая команда, которая уверенно прошла квалификацию.

Провал — Англия

Потому что в футбол играют не имена. Именно команду там разглядеть порой сложновато. Например, в последнем товарищеском матче (уступили Исландии на «Уэмбли» — 0:1). Я настолько не верю в англичан, что написал об

этом отдельный текст.

Никита Паглазов, автор «Чемпионата»

Победитель – Франция

Не вижу реальных конкурентов у сборной Франции. Дидье Дешам мог бы набрать две полноценные топ-команды, каждая из которых стала бы фаворитом. Каждая линия французов – блеск. Ну кто остановит атаку с Антуаном Гризманном, Килианом Мбаппе, Оливье Жиру, Усманом Дембеле, Брэдли Баркола, Марусом Тюрамом и Рандалем Коло Муани? В центре поля и обороне выбор у Дешама тоже шикарный. Франция очень зла после Евро-2020 и ЧМ-2022. На чемпионате Европы команда провалилась, а в Катаре уступила в финале Аргентине. Нет сомнений: сейчас эта злость станет отличным топливом.

Лучший игрок – Антуан Гризманн

Он будто создан для турниров сборных. Антуан тащил Францию на Евро-2016 и двух чемпионатах мира подряд (2018, 2022). Да, прошлый чемпионат Европы вышел скомканным. Но и это объяснимо: в 2021 году Гризманн грустил в «Барселоне», а он ведь «сердце» сборной Франции. И, если команда доберётся до титула, я уверен, что главным творцом успеха станет именно Антуан, а не Мбаппе или кто-то другой.

Сенсация – Австрия

Эту команду вряд ли кто-то включил в список фаворитов. Но вспомните прошлый чемпионат Европы: тогда австрийцы почти остановили в плей-офф будущего победителя – Италию. Сейчас команда стала только опытнее и лучше. Как бы кто ни относился к Ральфу Рангнику, но он провёл классную работу. Австрия – настоящая прессинг-машина: давление стало для неё не только способом обороняться, но и атаковать. Против австрийцев будет тяжело всем. Да и турнир проходит в соседней Германии – поддерживать ребят приедет большая группа болельщиков. В общем, верю в выход команды Рангника в четвертьфинал. А там, глядишь, замахнутся на что-то большее.

Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата»

Победитель — Франция

Не буду выдумывать и назову команду с лучшим составом и сильнейшим, на мой взгляд, тренером на турнире. У Франции есть всё для победы. Отличный подбор игроков во всех линиях, главная звезда в лице Мбаппе, который ещё и на эмоциональном подъёме после трансфера в «Реал». А ещё Дешам, который знает эту команду досконально. Очень удивлюсь, если победителем будет не Франция.

Лучший игрок — Тони Кроос

Как болельщик «Ливерпуля» я очень не люблю мадридский «Реал». Это не хейт, просто они причинили мне слишком много боли. Но при этом Крооса я обожаю. Для меня это лучший полузащитник последнего десятилетия, умнейший игрок (да и человек, судя по всему) с идеальной карьерой. Он уходит на пике. Его прощальный аккорд — повторение пути Зидана в 2006-м. И пусть я вижу победителем Францию, но Германию жду в финале. И главным творцом этого будет Тони.

Сенсация — Австрия

Вы, возможно, забыли, но Ральф Рангник — крутой тренер, когда не становится героем околофутбольных дел и интриг. Он построил очень солидную сборную Австрии, вернул к ней любовь фанатов и прекрасно прошёл отборочный турнир. Австрия обладает хорошим составом. Если выбирать команду, от которой никто ничего не ждёт, то самые высокие шансы удивить всех именно у Австрии.

Гарет Саутгейт Фото: Maja Hitij/Getty Images

Провал — Англия

Объяснение у меня одно — Гарет Саутгейт. Несмотря на все его впечатляющие результаты со сборной, он не тренер уровня нынешнего состава.

Кирилл Закатченко, автор «Чемпионата»

Победитель — Франция

Возможно, немного банальный и скучный вариант. Хочется верить в другие сборные, но пока не получается. У французов классный состав, тренер с опытом больших побед, великолепный Килиан Мбаппе. Три года назад их высадила Швейцария — чемпионы мира проиграли в серии пенальти. Думаю, теперь они приехали на Евро с ещё более зверским настроем.

Лучший игрок — Антуан Гризманн

Да, у французов есть Мбаппе, но мне всегда нравилась игра Гризманна. Возможно, Антуан — не такой попсовый футболист, как Килиан, но он способен жертвовать собой ради командного успеха. Гризманн классно сыграл на ЧМ-2022. Думаю, так будет и на этом Евро. Надеюсь, теперь его наградят призом лучшему футболисту турнира. Он заслужил это с учётом пользы, которую принёс сборной в течение всей карьеры.

СБОРНАЯ ДАНИИ Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Сенсация — Дания

Несколько лет назад сборная Дании выглядела как топ-сборная. Она дошла до полуфинала Евро-2020, а потом лихо пролетела отборочный цикл ЧМ-2022 (девять побед в 10 матчах). Но вот в Катаре датчане даже не вышли из группы и, кажется, перешли из разряда топ-сборных в категорию середняков. Предположу, что датчане снова удивят футбольный мир. Мне кажется, им по силам добраться как минимум до четвертьфинала.

Провал — Италия

Выбирал между Англией и Италией. Но ощущение, что сборная Италии в нынешнем состоянии неспособна пройти далеко, не говоря уже о защите титула. К тому же итальянцы оказались в очень тяжёлой группе (Испания, Хорватия, Албания) — не удивлюсь, если не выйдут в 1/8 финала с первых двух мест. Да и если вообще не пройдут в плей-офф, тоже не удивлюсь.

Анатолий Романов, обозреватель «Чемпионата»

Победитель – Франция

Мне кажется, сборная Франции заберёт, что не забрала с Дешамом на ЧМ-2022 и в финале Евро-2016. У французов очень сильная по именам команда, сыгранная и по-чемпионски организованная благодаря классному тренеру. Трудно представить, кто может победить «трёхцветных». Возможно, это под силу Англии или Испании, но почему-то не верится в их успех. Немцы, пусть и хозяева, ещё ищут самих себя. Италия с Лучано Спаллетти, скорее всего, созреет к ЧМ-2026.

Лучший игрок – Килиан Мбаппе

Лучшим игроком, как положено, станет звезда команды-чемпиона. А кто главный герой Франции? Понятное дело, Мбаппе. Если Килиану не помешают появившиеся перед стартом Евро проблемы с коленом и спиной или ещё какая-нибудь внезапная болячка, то он забьёт свои голы в нужном количестве. Может быть, даже завершит чемпионат Европы лучшим бомбардиром. Тогда «Реалу» будет ещё приятнее презентовать своего дорогого бесплатного новичка.

СБОРНАЯ ТУРЦИИ Фото: Jakub Porzycki/Getty Images

Сенсация – Турция

Видел несколько матчей сборной Турции при Винченцо Монтелле и думаю, что с итальянским тренером команда может выстрелить. Тем более будет играть в Германии. То есть фактически дома. В финале турок, конечно, не жду, но как минимум долететь до четвертьфинала им по силам. В группе наверняка покусают и португальцев, и чехов, а тем более записного аутсайдера квартета – Грузию. Разве что травмы защитников сборной Турции напрягают. Они способны всё поломать.

Провал – Португалия

Мои симпатии на стороне Португалии – это одна из любимых стран. Но, честно признаюсь, не верю, что с 39-летним Роналду в атаке португальцы будут побеждать в топ-матчах. Да, Криштиану продолжает забивать как машина в Саудовской Аравии и здорово сыграл в последнем спарринге перед Евро с Ирландией. Но на чемпионате Европы будут другие соперники, другая интенсивность. Роналду – это минус один человек в обороне и уже не гарантия голов на таком уровне. Всему своё время. Вдобавок Роберто Мартинес как тренер сборной – спорная фигура, он не выжал максимум из талантливого поколения бельгийцев. Рад бы ошибиться в этом случае.

Дмитрий Зимин, корреспондент «Чемпионата»

Победитель – Германия

В немцев мало кто верит просто потому, что мало кто представляет их нынешнее состояние. Когда столько времени без официальных матчей, когда по ходу дела поменялся тренер, а ещё нужно решить кучу других проблем – конечно, сложно рассчитывать на титул. Но внутреннее ощущение, что они с этим справятся. Германия порой способна показывать самые неожиданные результаты, когда этого никто не ждёт. Особенно в своей стране, где объединение болельщиков и сборной будет сумасшедшим.

Лучший игрок – Киллиан Мбаппе

Не сомневаюсь, что черепаха проведёт очередной классный турнир. Будет много забивать, отдавать, но вылетит с Францией в полуфинале или опять проиграет финал. Его всё равно назовут главным футболистом турнира, однако титул в руках он не подержит. Хотя трофея победителя чемпионата Европы у него нет.

Сенсация – Сербия

Давайте в очередной раз поверим в этих парней. Да, выбор итогового состава со стороны главного тренера был максимально странным. Играть в три центрдэфа, но не позвать Страхиню Эраковича – меганепопулярное решение. Но, может, у Драгана Стойковича всё же есть секретный план. Ведь поколение игроков и правда очень талантливое.

Провал — Англия

Перед каждым турниром их называют главными фаворитами, но в последние годы одно лишь разочарование. А когда главный тренер, который после неудач почувствовал себя несменяемым, ещё и выбирает такой странный состав, шансы становятся ещё меньше. Не вижу Англию дальше четвертьфинала.

Полина Куимова, обозреватель «Чемпионата»

Победитель – Франция

У французов один из сильнейших наборов игроков на этом Евро (у них вообще сборников много, можно собрать два состава, которые по силе не будут уступать друг другу), опытнейший тренер, а ещё они были воо-о-т настолько близки, чтобы стать чемпионами мира всего полтора года назад. Французы тактически дисциплинированы, по-хорошему жёсткие и выходят на поле без лишних эмоций. Не знаю, что должно произойти, чтобы они не смогли дойти до финала.

Килиан Мбаппе Фото: Jose Breton/Getty Images

Лучший игрок – Килиан Мбаппе

Выбор, конечно, очень неожиданный! Повторять за коллегами не буду, просто скажу, что Мбаппе умеет зажигать на больших турнирах.

Сенсация – Турция

Думала между Австрией, Бельгией и Турцией. Но в случае с австрийцами не будет какого-то невероятного удивления, успех бельгийцев вряд ли будет сенсацией, а вот турки могут удивить. Они провалили прошлый Евро, проиграв во всех трёх матчах, но на этот залетели с двух ног, заняв первое место в группе квалификации. У них довольной живой атакующий футбол, тренер с интересными идеями, а ещё неплохой состав по именам.

Провал – Германия

Италия, Англия, Португалия – каждая из этих команд может провалить чьи-то ожидания, но мне кажется, что сокрушительнее всех это сделают немцы. ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 – сборная Германии последние три турнира только и делала, что отправлялась домой раньше, чем остальные топовые сборные. В прошлом году они проиграли пять товарищеских матчей из девяти, а победили всего дважды. Внутри команды конфликт между Мануэлем Нойером и Марком-Андре тер Штегеном, который после матча с греками (первый там совершил грубую ошибку и «привёз») снова всплыл наружу. Плюс не будем забывать про груз ответственности домашнего Евро, который вместо дополнительной мотивации станет для них отягчающим обстоятельством.

Михаил Рождественский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Победитель – Англия

Фаворит, конечно, Франция, но я хочу верить в Англию. Да, у меня тоже есть вопросы к Саутгейту, но на дистанции он выступает с англичанами более чем прилично. Полуфинал ЧМ, финал Евро-2020. Англии, которая до этого годами лажала, теперь всё время не хватает чуть-чуть. Пускай в этот раз наконец хватит.

Лучший игрок – Килиан Мбаппе

Банально, но логично. Он вырвался из парижской клетки, перешёл в клуб мечты и точно приехал в Германию в отличном настроении. Дополнительная мотивация: Мбаппе зажигает на чемпионатах мира, а единственный Евро провалил. Когда Килиан в форме, он лучший в мире. На Евро можно будет это подтвердить.

Сборная ХОРВАТИИ Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Сенсация – Хорватия

Понимаю, что это и так топ-сборная, но, согласитесь, каждый раз думаешь: «Ну сейчас-то они точно не смогут». А они могут. Фактор хорватов: прощальный (на 99%) турнир для Модрича. Лука не эгоист и в этой ситуации скорее станет мотивацией, чем обузой. Да и состав у Хорватии традиционно мощный.

Провал – Италия

Выбирал между ней и Португалией, но решил развить предыдущий блок. Итальянцы залетели в адскую группу с Испанией и Хорватией. Есть ощущение, что это может обернуться чем-то нехорошим. Да, можно выйти в плей-офф и с третьего места, но в финале я эту команду точно не жду. А речь, напоминаю, о действующем чемпионе Европы.

И, раз уж упомянул Португалию, коротко скажу про неё. Тут как с Модричем у Хорватии, но в обратную сторону. Роналду едет на Евро, чтобы грызть газон, но может вместо этого перегрызть собственную команду. Все будут обязаны играть на старичка Криштиану – и сборная, которая и так переполнена суперзвёздами, от этого вряд ли выиграет.

Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Сразу скажу: как-то не хочется заглядывать в будущее и наделять одну команду статусом чемпиона, а другую отправлять на дно в ранге главного разочарования. Почему-то Евро-2024 вызывает у меня исключительно эмоции – и никакого расчёта. Так что предлагаю окунуться в мечты вместе со мной и выйти за рамки этого материала.

Кевин Де Брёйне Фото: Peter De Voecht/Getty Images

Моему любимому футболисту – Кевину Де Брёйне – уже 32 года. И я, мягко говоря, не совсем уверен, что на чемпионат Европы – 2028 этот рыжий гений поедет в качестве игрока. Так что персонально я буду болеть за него и Оливье Жиру, финал замечательной карьеры которого мы наблюдаем прямо сейчас.

С 2018-го мне хочется, чтобы сборная Бельгии с её феноменальными атакующими футболистами наконец-то победила хотя бы на одном турнире. Потому что мне нравится, когда национальная программа по развитию детско-юношеского футбола через 10-12 лет запускает сборную в космос и делает из неё фонтанирующий созиданием, креативом и современностью механизм. Да, Бельгия уже не та, что при Роберто Мартинесе, и состав вызывает у меня массу вопросов. Тут хочется похлопать Доменико Тедеско по плечу и пожелать удачи. Вдруг именно снижение звёздного уровня ниже обычного поможет сплочению и как итог взять золото.

О сенсациях, честно сказать, и не думал. Но мне всегда хочется, чтобы это были средние сборные с парочкой топ-исполнителей. Под это определение легко подходят Венгрия, Грузия, Турция, Дания и Чехия.

А провала никому не хочется. Просто желаю, чтобы с нулём очков групповой этап никто не закончил. И потому рубился до последнего.

Максим Пахомов, редактор отдела «Футбол»

Победитель – Франция

К прогнозам надо подходить сухо. Поэтому тут не написано про Англию, за которую я буду болеть на этом Евро. Или про Германию, которой уже пора выдать топ-турнир (тем более у себя дома). Франция – это суперигроки в каждой линии. Это стабильность. Это один из трёх (окей, пяти) лучших тренеров мира на данный момент. Это главный атакующий игрок планеты – Мбаппе. Это два финала чемпионата мира за четыре года. Это невероятный Гризманн.

Ни у одной другой сборной на Евро нет такого же набора аргументов для победы. Поэтому либо кто-то другой проводит турнир жизни, либо мы вручаем золото Франции.

Лучший игрок – Килиан Мбаппе

Тут есть два варианта: прагматичный и волшебный. В первом случае надо выбирать Мбаппе и не париться: Килиан на эмоциональном подъёме (переход в «Реал»), он главная звезда сборной, у него был не самый (как обычно) трудный сезон.

Волшебный вариант: Тони Кроос. Немец выдаст главный турнир в своей карьере, раздаст десяток голевых, положит со штрафного парочку и заберёт трофей. В волшебство верить хочется, но жизнь приучила к прагматизму.

Сенсация – Турция

Неплохой состав с яркими молодыми талантами, проходная группа, а дальше парни попрут ещё сильнее. Жду минимум четвертьфинала.

Провал – Италия

Если топ-сборная и должна провалиться, то варианта два: Италия и Англия. А Англию топить заранее я точно не стану.

У итальянских журналистов хватало вопросов к Лучано Спаллетти по поводу окончательной заявки сборной. Они и у меня есть, но главное всё же не это: Италия просто кажется какой-то сырой. Будто бы их турнир – не этот, а ЧМ-2026. Буду рад ошибиться.