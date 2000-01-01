Шотландские болельщики шумно отметили в самолёте старт Евро-2024. Видео

Шотландские фанаты мощно подготовились к ЧЕ. Видео

Фанаты сборной Шотландии вовсю вооружились к Евро-2024. Болельщики дружно распевали песню Yes Sir, I Can Boogie группы Baccara в полёте по дороге в Германию. Вышло настолько шумно, что самолёт даже стал трястись!