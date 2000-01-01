Все победители чемпионатов Европы по футболу
14 июня в Германии начинается Евро-2024, а уже 14 июля станет известен новый чемпион. Кто до этого брал титулы на чемпионате Европы?
СССР
В 1960 году сборная СССР выиграла первый в истории чемпионат Европы. В финале советские футболисты обыграли Югославию — 2:1.
Испания
«Красная фурия» брала трофей чемпионата Европы трижды. В 1964 году испанцы в финале одолели СССР (2:1), в 2008 году — Германию (1:0), а в 2012 году — Италию (4:0).
Италия
«Скуадра адзурра» побеждала на Евро дважды. В 1968 году итальянцы обыграли Югославию (1:0), а в 2021 году — Англию (1:1, 3:2 пен.).
Германия
Немцы выигрывали титул чемпиона Европы три раза. В 1972 году бундестим одержала победу над СССР (1972), в 1980 году — над Бельгией (2:1), в 1996 году — над Чехией (2:1).
Чехословакия
В 1976 году сборная Чехословакии взяла свой единственный трофей ЧЕ. В финале команда обыграла Германию — 2:2 (5:3 пен.).
Франция
Французы побеждали на Евро дважды. В 1984 году «трёхцветные» обыграли Испанию (2:0), а в 2000 году — Италию (2:1).
Нидерланды
«Оранжевые» брали титул ЧЕ лишь однажды. В 1988 году нидерландцы обыграли сборную СССР (2:0).
Дания
В 1992 году датчане в финале Евро одержали победу над Германией (2:0).
Греция
В 2004 году греки в финале одолели португальцев (1:0).
Португалия
В 2016 году португальцы взяли титул ЧЕ, в финале обыграв Францию (1:0).
Все победители чемпионатов Европы по футболу
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