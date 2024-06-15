Италия и Албания неразрывно связаны больше 500 лет. В их истории было всё

Сборные Италии и Албании встретятся в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Команды впервые сыграют друг с другом на большом турнире. Но история взаимоотношений стран за рамками футбола намного интереснее. Рассказываем об их многовековой связи.

Албанцы — третья по численности национальность в Италии. В стране их проживает около 450 тысяч (по состоянию на 2019 год), больше только румын (796 тыс.) и, собственно, итальянцев (около 56 млн). Почему так вышло? У албанцев нет близких народов в мире в плане языковой группы. Поэтому для переселения они выбирают удобную по географической причине Италию. Страны находятся рядом: нужно всего лишь пересечь границу между Ионическим и Адриатическим морями.

В Италии куда больше вакансий для работы и выше зарплаты. А в Албании давно тяжёлая экономическая ситуация, что только подталкивает к иммиграции. На переселение также повлиял бывший коммунистический режим. А как же религия? Ведь Албания — мусульманская страна, а Италия — христианская. Во-первых, не все албанцы мусульмане, во-вторых, к вопросу толерантности в Европе относятся трепетно.

Ещё одна важная история в итало-албанских отношениях — арбереши. Это потомки албанцев — одна из двух крупных субэтнических групп албанского происхождения, переселившаяся в Италию несколько веков назад. Современные арбереши проживают в основном в сельской местности Италии, особенно на юге страны. По вероисповеданию — католики. По разным оценкам, сейчас в Италии проживает от 40 до 80 тысяч арберешей. А общее число людей, имеющих полное или частичное арберешско-албанское происхождение, — свыше 2 млн.

В XIII—XVI веках на Балканах происходили разные большие события: крестовые походы, ослабление православной Византийской империи и становление мусульманской Османской. И в ходе миграционных процессов выделились две крупные субэтнические группы, постепенно развившиеся в самостоятельные народы: арнауты (православные албанцы Греции) и арбереши. Их миграция в Италию приходилась в основном на XIV—XVII века. Поводом для переселения стали падение Константинополя в 1453 году, восстание Скандербега (правитель средневекового княжества Кастриоти, настроенный против османов) и постепенная исламизация албанцев. Выходит, что поток мигрантов с территории Албании начался ещё в XIV веке. И продолжается до сих пор.

АРБЕРЕШИ Фото: Marco Di Lauro/Getty Images

Есть в истории двух стран и печальная страница. С 1939 по 1943 год Албания находилась под оккупацией Италии. 7 апреля 1939-го итальянские войска вошли на албанскую территорию. И уже через пару дней (9 апреля) король Албании Ахмет Зогу бежал в Грецию. Итальянский диктатор Бенито Муссолини мечтал построить свою империю по примеру Германии, которая присоединила к себе Австрию и Чехословакию. Албания стала одной из её частей. Она перестала существовать как независимое государство, получив статус протектората. А её армия стала частью итальянской.

16 апреля 1939 года королём Албании стал итальянский король Виктор Эммануил III, а реальное управление осуществляли премьер-министр Шефкет Верладжи (до 1941-го) и представитель фашистской партии Албании Мустафа Мерлик-Круя (до 1943-го). Фашисты считали албанскую территорию исторической частью Италии, так как она изначально входила в Римскую империю.

В период оккупации итальянцы контролировали внешнюю политику, торговлю и природные ресурсы Албании. Например, монополией на использование албанской нефти обладала итальянская государственная нефтяная компания Agip. Граждане Италии получили право селиться в Албании в качестве колонистов.

Ещё одной причиной оккупации стало важное положение Албании на Балканах. В 1940-м Италия использовала эту территорию для вторжения в Грецию. В планы Муссолини входило завоевание побережья всего восточного Средиземноморья. Однако вскоре после начала итало-греческой войны греческие войска перешли в контрнаступление и завоевали часть Албании с городами Гирокастра и Корча. В апреле 1941-го греки капитулировали перед немецкими войсками, и захваченные ей территории вернулись под протекторат Италии. Ей же была отдана в подчинение часть территории Греции. В апреле 1941 года немецкие войска захватили также Югославию и территории, населённые албанцами и входившие в состав королевства. Последние были переданы Италии.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ОККУПАНТЫ В АЛБАНИИ Фото: Keystone/Getty Images

Но уже в сентябре 1943-го Италия капитулировала и вышла из Второй мировой войны. Албанию затем оккупировала Германия, но и её войска покинули территорию страны в ноябре 1944 года. Албанцы освободились от гнёта нацистов и фашистов, после чего выбрали социалистический курс. А отношения Албании и Италии были прерваны. Их восстановление произошло только после падения коммунизма на албанской территории в 1990 году. И Италия стала главным маршрутом для людей, мечтавших покинуть Албанию.

Сейчас государства остаются крупными партнёрами. Италия — основной экспортный (42,8%) и импортный (33,4%) партнёр для Албании. Итальянцы — один из важнейших «доноров» для албанцев, а также большие сторонники их евроатлантической интеграции. Обе страны имеют морскую границу, также между ними существует исключительная экономическая зона. Италия финансировала различные проекты Албании во многих областях: политической, судебной, энергетической и туристической.

АЛБАНСКИЕ МИГРАНТЫ НА ЛОДКЕ ПЛЫВУТ В ИТАЛИЮ Фото: Rapho via Getty Images

Ситуация с миграцией остаётся непростой. С марта 1997 года Италия ввела строгое патрулирование Адриатического моря в попытке ограничить иммиграцию албанцев. А в ноябре 2023-го власти двух стран подписали соглашение об управлении миграционными потоками. Согласно ему, на территории Албании создадут центры по работе с нелегалами.

В 2023-м по морю из Албании в Италию прибыли около 150 тысяч человек. «Массовая нелегальная иммиграция — явление, с которым страны-члены ЕС не могут справиться в одиночку, и сотрудничество между государствами ЕС и государствами, на данный момент не входящими в ЕС, может стать решающим, — заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. — С Албанией Италия подписала очень важный меморандум о взаимопонимании в области управления миграционными потоками. Под юрисдикцией Италии на территории Албании будут созданы центры по работе с нелегальными мигрантами, которые на начальном этапе смогут принять до 3 тысяч человек».

Эди Рама премьер-министр Албании «Когда кто-то въезжает в Италию, то попадает в Европу. Мы не можем решить всю проблему, но можем протянуть руку помощи».

Долгая и насыщенная история отношений Италии и Албании сегодня продолжится, но уже по-новому. Открывается футбольная глава.