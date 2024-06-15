Грандиозный старт Германии на домашнем Евро! Шотландия могла и не выходить на поле

Дождались. В Германии стартовал очередной чемпионат Европы. Но болельщики сборной Шотландии захотят поскорее забыть этот день.

Юлиан Нагельсман доверил место в воротах немецкой команды Мануэлю Нойеру. Вроде бы ничего удивительного, учитывая, что ранее тренер неоднократно поддерживал ветерана. Хотя некоторые немецкие эксперты призывали выпустить в основе Марка-Андре тер Штегена. Но тренер сделал выбор в пользу 38-летнего футболиста, для которого этот Евро, скорее всего, будет последним в карьере. К слову, Нойер стал вторым европейцем в истории, сыгравшим на восьми крупных турнирах (первым был Джанлуиджи Буффон).

То, что шотландцам придётся тяжело, стало понятно уже на второй минуте. Отменный заброс Антонио Рюдигера, классный рывок Флориана Вирца, и вратарь Ангус Ганн спасает гостей после выхода один на один. Правда, этот сейв в статистику не вошёл — боковой арбитр поднял флажок. Болельщики сборной Шотландии выдохнули, но через 18 минут сидели с кислыми физиономиями и хватались за головы.

Флориан Вирц — автор первого гола Евро-2024. 21-летний парень провёл впечатляющий сезон в составе «Байера» и заслужил попадание в состав сборной Германии. Тони Кроос (последний турнир в карьере) настолько велик, что выдаёт классные передачи, даже когда у него едут ноги. Ветеран нашёл длинным пасом на фланге Йозуа Киммиха, а футболист «Баварии» увидел свободного Вирца. Удар в касание — мяч рикошетом от перчаток Ганна и штанги влетает в ворота. А Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро.

Девять минут — столько времени прошло между первым и вторым голом немцев. На этот раз забила другая молодая звезда. Джамал Мусиала вонзил мяч под перекладину, а перед этим убрал Макгрегора (не Конора, а Каллума). И снова частичка истории. Первый случай, когда два игрока моложе 22 лет забили за одну сборную в матче Евро. Кажется, немцы могут не переживать за будущее своей команды.

Германия легко обыграла Шотландию Фото: Lars Baron/Getty Images

В середине первого тайма за Шотландию стало очень страшно. Райан Кристи сфолил на Мусиале — арбитр Клеман Тюрпен указал на «точку». «Как хорошо, что есть VAR», — подумал каждый болельщик сборной Шотландии. Тюрпен изменил решение после подсказки видеоассистентов, поскольку нарушение было за пределами штрафной площади. Перспективный стандарт успеха немцам не принёс — Ганн взял мяч после удара Кая Хаверца.

Немцы атаковали, шотландцы смотрели футбол. Концовка первого тайма — кошмар для гостей. Ганн тащит удар Гюндогана, но Илкай оказывается первым на добивании, после чего его просто срубает Райан Портеус. Пенальти? Тюрпен назначил его, но только после того, как сам сбегал к монитору. Более того, удалил бедолагу Портеуса. Хаверц реализовал 11-метровый — вратарь завалился в угол, а мяч полетел по центру. Шотландцы устроились за тайм на 0:3, да ещё и остались вдесятером. Пособие по тому, как не нужно начинать крупный международный турнир.

Кай Хаверц празднует гол Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Статистика Шотландии за первый тайм — 0 голов, 0 ударов, 0 угловых, 0 офсайдов, 31% владения мячом. Ребята, вы точно приехали на Евро? А Кроос отдал 55 точных передач из 55. Профессор. В принципе, на второй тайм можно было не выходить.

После перерыва ситуация на поле не поменялась. Да и разве могло быть по-другому? Отдельно упомянем выход Никласа Фюллькруга. 31-летнего нападающего выпустили на 63-й минуте, а на 68-й он пушечным ударом попал в дальнюю девятку. Если верить графике, то мяч после выстрела форварда летел со скоростью 110 км/ч! Чуть позже Никлас снова пробил Ганна, однако VAR углядел офсайд у нападающего.

В концовке немцы забили и пятый мяч. Правда, есть нюанс — Рюдигер пробил по своим воротам. Кстати, шотландцы так и не нанесли ни одного удара в створ, но мяч разок всё-таки побывал в воротах хозяев. Впрочем, окончательный счёт установили всё же немцы. На 90+3-й минуте вышедший на замену Эмре Джан попал в угол с дальней дистанции. Кстати, полузащитник дортмундской «Боруссии» попал в заявку сборной Германии только в связи с болезнью Александара Павловича.

Бундестим очень солидно стартовала на домашнем чемпионате Европы. Это самая крупная победа в истории матчей открытия Евро. Ранее никто не выигрывал в стартовой встрече турнира с разницей в четыре мяча. Вряд ли кто-то ожидал, что команда Нагельсмана так легко раскромсает первого соперника. Кроос отдал 101 точную передачу из 102. А Шотландии стоит провести серьёзный анализ игры. Если они продолжат в том же духе, то придётся заранее бронировать билеты домой.