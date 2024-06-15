Первый топ-день на Евро-2024! Играют Испания, Хорватия и действующие чемпионы Европы

15 июня — первый полноценный игровой день на Евро-2024. Да, турнир стартовал чуть раньше, но в пятницу состоялся только один матч. Теперь всё намного серьёзнее. Сразу три игры, одна за другой. А трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на «Матч ТВ».

Венгрия — Швейцария

Аналитики не верят, что венгры попадут в 1/8 финала Евро напрямую. Коэффициент на их победу в группе составляет 10.00, а на второе место — 4.00. Но давайте не будем спешить с выводами. Во-первых, Венгрия круто заявила о себе в последнем розыгрыше Лиги наций. Она заняла второе место в компании с Италией, Германией и Англией. Согласитесь, очень достойный результат. А потом отобралась на Евро, заняв первое место в группе.

Швейцарцы в третий раз подряд попали на чемпионат Европы. В предыдущих двух случаях они выходили из группы. И оба раза покидали турнир только после серии пенальти. Восемь лет назад их остановили поляки, а в 2021-м — испанцы. Наверняка теперь Швейцария также нацелена как минимум на 1/8 финала. По мнению аналитиков, у швейцарцев самые высокие шансы на второе место в квартете.

Сборная Швейцарии перед контрольным матчем с Австрией Фото: Carsten Harz/Getty Images

Испания — Хорватия

Главный матч субботней программы Евро-2024 (при всём уважении к другим сборным). Испания и Хорватия встретятся друг с другом на четвёртом чемпионате Европы подряд. Испанцы побеждали в 2012-м и в 2021-м, хорваты — в 2016-м. Три года назад команды выдали крышесносный матч — забили суммарно восемь мячей. И это в 1/8 финала! Хорватия постарается взять реванш не только за поражение на Евро-2020, но и за проигрыш в финале Лиги наций. Тогда испанцы победили в серии пенальти.

Испания приехал на турнир под руководством Луиса де ла Фуэнте. Она прилично смотрелась в отборе — заняла первое место в группе. А в сезоне-2022/2023 выиграла Лигу наций. Неплохой старт. У хорватского же тренера Златко Далича две медали чемпионатов мира. В 2018-м команда взяла серебро, в 2022-м — бронзу. А вот медалей Евро у 57-летнего тренера нет. Как и у легендарного Луки Модрича. Получится ли на этот раз? Первый соперник — очень серьёзный.

Италия — Албания

Три года назад итальянцы взяли золотые медали Евро, но с того момента состав команды претерпел серьёзные изменения. Да и тренер теперь другой — год назад Лучано Спаллетти сменил на этому посту Роберто Манчини. Итальянцы не без проблем прошли квалификацию — опередили Украину только по дополнительным показателям. И теперь приехали на турнир не в числе основных фаворитов. Аналитики считают, что шансы на победу у Англии, Франции или Германии значительно выше, чем у команды Спаллетти.

Албания удивила многих в отборе. Она не просто вышла на Евро, но и заняла первое место в группе, опередив Чехию и Польшу. Правда, в концовке албанцы так расслабились, что не обыграли Фарерские острова (0:0). При этом букмекеры совсем не верят в успех команды Силвиньо в стартовом матче на турнире. Коэффициент на победу Албании составляет 9.50, на победу Италии — 1.40.