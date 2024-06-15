Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Хорватия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание матчей Евро-2024 на 15 июня, время начала игр: Венгрия — Швейцария, Испания — Хорватия, Италия — Албания

Первый топ-день на Евро-2024! Играют Испания, Хорватия и действующие чемпионы Европы
Кирилл Закатченко
Расписание матчей второго дня на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Нас ждёт даже ремейк финала Лиги наций.

15 июня — первый полноценный игровой день на Евро-2024. Да, турнир стартовал чуть раньше, но в пятницу состоялся только один матч. Теперь всё намного серьёзнее. Сразу три игры, одна за другой. А трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на «Матч ТВ».

Сохрани, чтобы не потерять:
Удобное расписание всех матчей Евро-2024: календарь ЧЕ, время начала игр и состав групп
Фото
Удобное расписание всех матчей Евро-2024: календарь ЧЕ, время начала игр и состав групп

Венгрия — Швейцария

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Аналитики не верят, что венгры попадут в 1/8 финала Евро напрямую. Коэффициент на их победу в группе составляет 10.00, а на второе место — 4.00. Но давайте не будем спешить с выводами. Во-первых, Венгрия круто заявила о себе в последнем розыгрыше Лиги наций. Она заняла второе место в компании с Италией, Германией и Англией. Согласитесь, очень достойный результат. А потом отобралась на Евро, заняв первое место в группе.

Швейцарцы в третий раз подряд попали на чемпионат Европы. В предыдущих двух случаях они выходили из группы. И оба раза покидали турнир только после серии пенальти. Восемь лет назад их остановили поляки, а в 2021-м — испанцы. Наверняка теперь Швейцария также нацелена как минимум на 1/8 финала. По мнению аналитиков, у швейцарцев самые высокие шансы на второе место в квартете.

Сборная Швейцарии перед контрольным матчем с Австрией

Сборная Швейцарии перед контрольным матчем с Австрией

Фото: Carsten Harz/Getty Images

Испания — Хорватия

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный матч субботней программы Евро-2024 (при всём уважении к другим сборным). Испания и Хорватия встретятся друг с другом на четвёртом чемпионате Европы подряд. Испанцы побеждали в 2012-м и в 2021-м, хорваты — в 2016-м. Три года назад команды выдали крышесносный матч — забили суммарно восемь мячей. И это в 1/8 финала! Хорватия постарается взять реванш не только за поражение на Евро-2020, но и за проигрыш в финале Лиги наций. Тогда испанцы победили в серии пенальти.

Испания приехал на турнир под руководством Луиса де ла Фуэнте. Она прилично смотрелась в отборе — заняла первое место в группе. А в сезоне-2022/2023 выиграла Лигу наций. Неплохой старт. У хорватского же тренера Златко Далича две медали чемпионатов мира. В 2018-м команда взяла серебро, в 2022-м — бронзу. А вот медалей Евро у 57-летнего тренера нет. Как и у легендарного Луки Модрича. Получится ли на этот раз? Первый соперник — очень серьёзный.

Сколько денег заработают участники Евро:
Победитель Евро получит вдвое меньше, чем Аргентина на ЧМ-2022. Деньги ЧЕ-2024
Победитель Евро получит вдвое меньше, чем Аргентина на ЧМ-2022. Деньги ЧЕ-2024

Италия — Албания

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Три года назад итальянцы взяли золотые медали Евро, но с того момента состав команды претерпел серьёзные изменения. Да и тренер теперь другой — год назад Лучано Спаллетти сменил на этому посту Роберто Манчини. Итальянцы не без проблем прошли квалификацию — опередили Украину только по дополнительным показателям. И теперь приехали на турнир не в числе основных фаворитов. Аналитики считают, что шансы на победу у Англии, Франции или Германии значительно выше, чем у команды Спаллетти.

Албания удивила многих в отборе. Она не просто вышла на Евро, но и заняла первое место в группе, опередив Чехию и Польшу. Правда, в концовке албанцы так расслабились, что не обыграли Фарерские острова (0:0). При этом букмекеры совсем не верят в успех команды Силвиньо в стартовом матче на турнире. Коэффициент на победу Албании составляет 9.50, на победу Италии — 1.40.

Бывшие футболисты и тренеры РПЛ, которые приехали на Евро:
На Евро-2024 едут больше 20 экс-героев РПЛ! Список впечатляет: от Хвичи до Тедеско
На Евро-2024 едут больше 20 экс-героев РПЛ! Список впечатляет: от Хвичи до Тедеско
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android