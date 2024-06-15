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Комментатор и эксперт по французскому футболу Александр Шмурнов — о трансфере российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ

«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» уникален». Что ждёт российского вратаря во Франции
Александр Ершов
Александр Шмурнов — о трансфере Сафонова в «ПСЖ»
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Знаток французского футбола Александр Шмурнов рассказал, какие сложности могут возникнуть у Матвея в Париже, и дал ценный совет.

Александр Шмурнов — не только бывший главред «Чемпионата», известный комментатор и блогер. Он ещё и большой знаток и любитель Франции и местного футбола. По нашей просьбе Александр Иванович подробно разобрал пока главный трансфер лета в российском футболе.

— Ситуация с переходом Сафонова в «ПСЖ» уникальная, — говорит Шмурнов. — Я не помню, чтобы приходил вратарь приблизительно равный тому, который есть. То есть и не на первый номер, когда купили звезду, но и не на явного запасного.

Мне кажется, Матвей будет играть в Париже. Во-первых, у Доннаруммы сейчас очень непростые отношения с руководством. Может быть, с тренером получше, но были разговоры, что они ищут вратарей ему на замену. Значит, что оба получат шанс в начале сезона. На мой взгляд, Доннарумма слабо провёл прошлый сезон, поэтому не удивлюсь, если Матвей сыграет в чемпионате в первых нескольких матчах сезона.

Доннарумма с Луисом Энрике

Доннарумма с Луисом Энрике

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Их сравнение доходит до смешного, они ведь в один день родились. Но Сафонов и Доннарумма — очень разные вратари: Джанлуиджи довольно скверно играет ногами, а Луис Энрике, может быть, в отсутствии Мбаппе будет ставить игру, в которой важно начинать от вратаря. «ПСЖ» и без того играл от вратаря, но не всегда, потому что на Доннарумму не надеялись после нескольких привозов. Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы. Это вратари похожего класса и разного стиля. Но предсказать невозможно. Это не Нойер со своими дублёрами, когда всё понятно: запасной есть запасной. А здесь у Матвея есть шанс стать первым вратарём в жёсткой конкуренции.

Что не так с Доннаруммой:
А Сафонов точно будет вторым вратарём «ПСЖ»? В топ-матчах Доннарумма постоянно косячит
А Сафонов точно будет вторым вратарём «ПСЖ»? В топ-матчах Доннарумма постоянно косячит

— Трансфер Аршавина в «Арсенал» сопоставим по значимости с переходом Сафонова в «ПСЖ?
— Нет. Тот же Овчинников уезжал в Португалию. Тут надо говорить о вратарях, потому что они не такие, как все, имеют другой статус. Аршавин уезжал в «Арсенал» звездой только что прошедшего большого турнира. Андрей переходил в клуб с другим весом, а «ПСЖ» сейчас несколько более легковесная фигура в Европе, чем «Арсенал» 2008 года. При всей любви и уважении «ПСЖ» становится командой второго ряда фаворитов, потому что у них перестройка под незвёздную модель. Да, Париж — это круто. После 2008 года никто из России не уезжал с таким ожиданием чуда. Тогда трансфер Аршавина был естественным подъёмом интереса к российскому футболу, сейчас ничего подобного нет — российский футбол мало кого интересует в Европе. И каждая отдельная судьба тех, кто уезжает, например, Захаряна или того же Сафонова, это очень маленький по европейским меркам камешек.

«ПСЖ» не был в шоке от отсутствия вратаря, конечно, искал его, но в клубе не знали о Сафонове до тех пор, пока близкому агенту к «ПСЖ» не подсказали. За Аршавиным была охота, а трансфер Сафонова — один из. Но этот трансфер — счастливый для российского футбола. Кто может уехать, должны это делать, чтобы попробовать себя в более конкурентоспособной футбольной среде и сделать свою карьеру ярче.

Матвей, подписав контракт на пять лет, по сути обеспечивает всю свою карьеру. Я очень хочу, чтобы он сейчас заиграл, обошёл Доннарумму. Только кубковых турниров будет мало, если вратари на равных, то должны одинаково играть в чемпионате. Может быть, пять матчей — один, пять — другой, до провала. Не знаю, как всё сложится, но это будет самое интересное, даже вне зависимости, российский вратарь конкурирует или нет.

А что касается жизни, «ПСЖ» — очень устроенная команда, там всё отлажено в точки зрения тренировок, очень хорошая атмосфера. Луис Энрике бывает не очень позитивен с журналистами, но в команде у него очень хороший авторитет и нормальные отношения. У «ПСЖ» есть проблема — агенты, которые вокруг клуба существуют. У каждого большого футболиста — Неймара, Мбаппе, Доннаруммы, Хакими и прочих — обязательно бывают проблемы с клубом из-за посредников. А насколько я знаю, Сафонов не пользуется их услугами. В этом и была определённая фишка «Краснодара», который не хотел продавать Матвея и остальных при посредничестве агентов. Если Матвей станет клубным игроком, которого в основном ведёт клуб, то это для него будет большим плюсом.

Париж — город, который располагает к беззаботному отдыху, но, насколько знаю, за последние несколько лет, даже когда там играл Златан, футболисты особо этим не грешили. Думаю, со спортивной точки зрения это отличный переход.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: ФК «ПСЖ»

— Главный совет Сафонову — учить язык?
— Это даже не обсуждается. Если Матвей пойдёт по пути меньшего сопротивления, это будет большой ошибкой. «ПСЖ» — многоязычная команда: там много говорят по-английски, по-испански. В итоге там нет никакого закона, внутреннего кодекса, должен ты знать французский язык или нет. Но я абсолютно уверен, что нормальные взаимоотношения возможны, только если выучить язык. Во-первых, уважение журналистов. Франция — такая страна, где любой, кто говорит по-французски, получает совсем другую степень уважения. Даже если ты даёшь хорошее интервью на английском, это одно, а если на французском, пусть и ломаном и поначалу скованном, то получаешь совершенно другой взгляд со стороны прессы. А она во Франции очень серьёзная. Повторюсь, в команде можно не учить французский, но я считаю, что это нужно сделать обязательно.

Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что «ПСЖ» не должен приобретать футболиста с такой репутацией. Там журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы. А чтобы отвечать, нужно расположение, а оно только через французский язык.

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