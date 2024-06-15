«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» уникален». Что ждёт российского вратаря во Франции

Александр Шмурнов — не только бывший главред «Чемпионата», известный комментатор и блогер. Он ещё и большой знаток и любитель Франции и местного футбола. По нашей просьбе Александр Иванович подробно разобрал пока главный трансфер лета в российском футболе.

— Ситуация с переходом Сафонова в «ПСЖ» уникальная, — говорит Шмурнов. — Я не помню, чтобы приходил вратарь приблизительно равный тому, который есть. То есть и не на первый номер, когда купили звезду, но и не на явного запасного.

Мне кажется, Матвей будет играть в Париже. Во-первых, у Доннаруммы сейчас очень непростые отношения с руководством. Может быть, с тренером получше, но были разговоры, что они ищут вратарей ему на замену. Значит, что оба получат шанс в начале сезона. На мой взгляд, Доннарумма слабо провёл прошлый сезон, поэтому не удивлюсь, если Матвей сыграет в чемпионате в первых нескольких матчах сезона.

Доннарумма с Луисом Энрике Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Их сравнение доходит до смешного, они ведь в один день родились. Но Сафонов и Доннарумма — очень разные вратари: Джанлуиджи довольно скверно играет ногами, а Луис Энрике, может быть, в отсутствии Мбаппе будет ставить игру, в которой важно начинать от вратаря. «ПСЖ» и без того играл от вратаря, но не всегда, потому что на Доннарумму не надеялись после нескольких привозов. Матвей играет ногами гораздо увереннее. На линии огромный Доннарумма, наверное, лучше, но у Сафонова тоже есть свои плюсы. Это вратари похожего класса и разного стиля. Но предсказать невозможно. Это не Нойер со своими дублёрами, когда всё понятно: запасной есть запасной. А здесь у Матвея есть шанс стать первым вратарём в жёсткой конкуренции.

— Трансфер Аршавина в «Арсенал» сопоставим по значимости с переходом Сафонова в «ПСЖ?

— Нет. Тот же Овчинников уезжал в Португалию. Тут надо говорить о вратарях, потому что они не такие, как все, имеют другой статус. Аршавин уезжал в «Арсенал» звездой только что прошедшего большого турнира. Андрей переходил в клуб с другим весом, а «ПСЖ» сейчас несколько более легковесная фигура в Европе, чем «Арсенал» 2008 года. При всей любви и уважении «ПСЖ» становится командой второго ряда фаворитов, потому что у них перестройка под незвёздную модель. Да, Париж — это круто. После 2008 года никто из России не уезжал с таким ожиданием чуда. Тогда трансфер Аршавина был естественным подъёмом интереса к российскому футболу, сейчас ничего подобного нет — российский футбол мало кого интересует в Европе. И каждая отдельная судьба тех, кто уезжает, например, Захаряна или того же Сафонова, это очень маленький по европейским меркам камешек.

«ПСЖ» не был в шоке от отсутствия вратаря, конечно, искал его, но в клубе не знали о Сафонове до тех пор, пока близкому агенту к «ПСЖ» не подсказали. За Аршавиным была охота, а трансфер Сафонова — один из. Но этот трансфер — счастливый для российского футбола. Кто может уехать, должны это делать, чтобы попробовать себя в более конкурентоспособной футбольной среде и сделать свою карьеру ярче.

Матвей, подписав контракт на пять лет, по сути обеспечивает всю свою карьеру. Я очень хочу, чтобы он сейчас заиграл, обошёл Доннарумму. Только кубковых турниров будет мало, если вратари на равных, то должны одинаково играть в чемпионате. Может быть, пять матчей — один, пять — другой, до провала. Не знаю, как всё сложится, но это будет самое интересное, даже вне зависимости, российский вратарь конкурирует или нет.

А что касается жизни, «ПСЖ» — очень устроенная команда, там всё отлажено в точки зрения тренировок, очень хорошая атмосфера. Луис Энрике бывает не очень позитивен с журналистами, но в команде у него очень хороший авторитет и нормальные отношения. У «ПСЖ» есть проблема — агенты, которые вокруг клуба существуют. У каждого большого футболиста — Неймара, Мбаппе, Доннаруммы, Хакими и прочих — обязательно бывают проблемы с клубом из-за посредников. А насколько я знаю, Сафонов не пользуется их услугами. В этом и была определённая фишка «Краснодара», который не хотел продавать Матвея и остальных при посредничестве агентов. Если Матвей станет клубным игроком, которого в основном ведёт клуб, то это для него будет большим плюсом.

Париж — город, который располагает к беззаботному отдыху, но, насколько знаю, за последние несколько лет, даже когда там играл Златан, футболисты особо этим не грешили. Думаю, со спортивной точки зрения это отличный переход.

Матвей Сафонов Фото: ФК «ПСЖ»

— Главный совет Сафонову — учить язык?

— Это даже не обсуждается. Если Матвей пойдёт по пути меньшего сопротивления, это будет большой ошибкой. «ПСЖ» — многоязычная команда: там много говорят по-английски, по-испански. В итоге там нет никакого закона, внутреннего кодекса, должен ты знать французский язык или нет. Но я абсолютно уверен, что нормальные взаимоотношения возможны, только если выучить язык. Во-первых, уважение журналистов. Франция — такая страна, где любой, кто говорит по-французски, получает совсем другую степень уважения. Даже если ты даёшь хорошее интервью на английском, это одно, а если на французском, пусть и ломаном и поначалу скованном, то получаешь совершенно другой взгляд со стороны прессы. А она во Франции очень серьёзная. Повторюсь, в команде можно не учить французский, но я считаю, что это нужно сделать обязательно.

Когда была история с алиментами Сафонова, три-четыре французские газеты успели написать, что «ПСЖ» не должен приобретать футболиста с такой репутацией. Там журналисты могут очень здорово наехать, а если тебе нечего ответить, то будут проблемы. А чтобы отвечать, нужно расположение, а оно только через французский язык.