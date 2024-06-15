«Вот так мы становимся чемпионами». Теперь в Германии не сомневаются в триумфе на Евро

Чемпионат Европы стартовал с разгромной победы Германии над Шотландией – хозяева турнира победили в Мюнхене со счётом 5:1. В этом матче было всё: пенальти, удаление и даже автогол (да-да, шотландцы хоть и ушли с поля с одним голом, но забили они его не сами).

Bild, правда, ушёл в своей радости за немецкую сборную так далеко, что видео с голом Вирца озаглавил «Вот так мы становимся чемпионами Европы», а материал с оценками игроков – «Это начало мечты».

«Эта игра заберёт все наши страхи и переживания, которые были перед стартом чемпионата Европы, – радостно написано в статье. – Последние сомнения, которые возникли после товарищеских матчей с Украиной и Грецией, исчезли уже через 10 минут. Счёт открыл Флориан Вирц, а ещё через 10 минут другой наш суперталант (Мусиала. – Прим. «Чемпионата») забил второй гол. Гармония была и на поле, и за его пределами – идеальное начало турнира! Ясно, что после такой победы мы можем надеяться на победы над Венгрией и Швейцарией».

Sportschau тоже пишет про мечту и начало её исполнения. А ещё жёстко проезжается по шотландцам: «Унылая, безголовая, безэмоциональная: Шотландия объявила о спортивном банкротстве в пятницу вечером. Она была разбита немецким наступлением».

Sky Sports не стал подбирать слов для заголовка: «Шотландия была унижена Германией на старте чемпионата Европы». «Мантра Стива Кларка, когда сборная Шотландии только отобралась на Евро-2024: «Уважай всех, никого не бойся», – отмечается в материале. – Но его сборная выглядела ошеломлённой, когда уже на 10-й минуте Флориан Вирц забил на арене в Мюнхене. Джамал Мусиала затем нанёс мощный удар и забил второй, следом Кай Хаверц сделал счёт 3:0, реализовав пенальти. Шотландия воскресила некоторую гордость после перерыва, но восстановиться после нанесённого ущерба было невозможно».

Германия – Шотландия Фото: Clive Mason/Getty Images

ESPN считает, что этот матч внёс Германию в число фаворитов Евро. «Германия перед стартом турнира была позади Франции, Англии и Португалии, которых считают главными претендентами на золото, но в итоге вышла победителем. Вылеты на стадии группового этапа на двух предыдущих чемпионатах мира и в 1/8 финала от Англии на Евро-2020 заставили Германию опасаться, что турнир будет тяжёлым. Но напряжение и опасения среди домашних болельщиков испарились в течение первых 10 минут».

The Athletic назвал итог матча «футбольным уроком» для Шотландии и предположил, что Германия заявила о начале новой эры. «Будущее – здесь. Благодаря Флориану Вирцу и Джамалу Мусиале Германия стала первой командой в истории чемпионатов Европы, за которую в одном матче забили два игрока в возрасте до 21 года. Это было похоже на заявление о намерениях на оставшуюся часть турнира — и, возможно, на следующие несколько лет. Эта игра завершилась к перерыву, и трое нападающих забили все три гола в первом тайме. Германия, как вы понимаете, нуждалась в таком старте. После ужасного выступления на двух последних крупных турнирах и неизбежного периода вялотекущих товарищеских матчей страна не чувствовала особой уверенности в своей национальной команде. Так что Нагельсман не просто хотел результата. Он хотел, чтобы турнир начался с подобного выступления. Возможно, шотландцы испугались качеств Германии. Это была демонстрация того, что открытый, плавный и сложный футбол может принести свои плоды».

Шотландцы, несмотря на громкое поражение, не теряют надежд. «Шансы Шотландии на выход в 1/8 финала Евро-2024 всегда будут зависеть от того, как они выступят во второй и третьей играх, а не от первого матча турнира, – отмечается в Glasgow Times. – Игрокам Стива Кларка было дано отрезвляющее напоминание, насколько жестоким является футбол элитного уровня. Но шотландцы не должны позволять себе излишне впадать в уныние после того издевательства, которому они подверглись. Шотландии придётся значительно улучшить качество своей игры и настроение в ближайшие девять дней, если они хотят подарить своим болельщикам (более 200 000 из которых приехали поддержать сборную в Германию) историческое достижение. Пока это всё же выглядит очень маловероятным».

Болельщики на матче Германия — Шотландия Фото: Shaun Botterill/Getty Images

The Independent таким мягким не был: «Шотландия никогда ничего не выигрывает, мы находимся на самом дне. После 45 минут самой важной игры за 26 лет мы ушли на перерыв с тремя голами. Ни ударов, ни угловых – ничего. Спасибо, Антонио Рюдигер, ты наша единственная надежда. Утешительный автогол центрального защитника Германии отпраздновала огромная армия болельщиков, но Шотландия играла на глазах у всего мира – проиграла со счётом 1:5 (могло быть и хуже). Шотландия привезла 200 000 человек в Германию, наполнив Мюнхен всеми ошибочными надеждами, мечтами и верой в мир. А затем наблюдала, как всё это тает. Молодая и голодная немецкая команда разорвала команду Стива Кларка на части. Со скоростью, интенсивностью и качеством игры, которые были просто выше понимания шотландцев».