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Чемпионат Европы 2024: главное о турнире – расписание, календарь, таблицы групп, статистика, бомбардиры– как следить за ЧЕ-2024

Как следить за Евро-2024: инструкция «Чемпионата»
«Чемпионат»
Как следить за Евро-2024: инструкция «Чемпионата»
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Чемпионат Европы по футболу стартовал! До 15 июля нас ждёт много ярких матчей, и вот как быть в курсе всего.

На «Чемпионате» будет максимальная отработка всех инфоповодов, связанных с Евро-2024. В том числе прямо из Германии! Все новости и материалы можно найти в разделах «Футбол» и, собственно, «Евро-2024».

Топ-матчи дня

Естественно, бóльшая часть матчей чемпионата Европы будет попадать в наш ежедневный дайджест «Топ-матчи дня». Такой материал с важными играми по разным видам спорта выходит ежедневно в 21:00, а быстро найти его можно в подменю – после кнопки «Новости».

Выглядит материал так, если вы ещё не стали постоянным читателем:
Топ-события субботы: второй день Евро-2024, НБА, финал в футзале, «24 часа Ле-Мана»
Топ-события субботы: второй день Евро-2024, НБА, финал в футзале, «24 часа Ле-Мана»

Для удобства мы вынесли «Евро-2024» в основное меню. В разделе «Евро-2024» можно найти и всю необходимую статистику.

Календарь Евро-2024

Расписание всего турнира можно найти во вкладке «Календарь» – и отсортировать матчи по командам, группам и стадиям.

Календарь Евро-2024

А ещё можно просто сохранить удобные картинки с календарём себе. Берите их тут.

Таблица Евро-2024

Расстановку сил отслеживайте через вкладку «Турнирная таблица». Там же можно сразу перейти на любой интересующий вас матч.

Таблица Евро-2024

Статистика игроков

Бомбардиры, ассистенты, гол+пас, автоголы, пенальти, карточки, статистика вратарей и игровое время – всё, чтобы оценить футболистов, тоже доступно в статистике Евро-2024. Переключать на нужные данные можно с помощью вкладок.

Виджет Евро-2024

Чтобы максимально упростить вам путь к матчам чемпионата Европы, на главной странице «Чемпионата» и в разделе «Футбол» есть специальный виджет турнира.

Там доступна сжатая информация на игровой день: какие группы участвуют, какие матчи пройдут и несколько свежих материалов по героям дня.

Матч-центр и Евро-2024

Все матчи чемпионата Европы, конечно, будут в нашем Матч-центре. Самые интересные вы можете добавить в «Избранные» и иметь к ним быстрый доступ – для этого нажмите на «звездочку» ☆ рядом с матчем.

Кроме того, добавьте Евро-2024 во вкладку «Мои турниры»: нажмите на «звёздочку» ☆.

Евро-2024 в соцсетях

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