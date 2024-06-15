Как следить за Евро-2024: инструкция «Чемпионата»

Чемпионат Европы по футболу стартовал! До 15 июля нас ждёт много ярких матчей, и вот как быть в курсе всего.

На «Чемпионате» будет максимальная отработка всех инфоповодов, связанных с Евро-2024. В том числе прямо из Германии! Все новости и материалы можно найти в разделах «Футбол» и, собственно, «Евро-2024».

Топ-матчи дня

Естественно, бóльшая часть матчей чемпионата Европы будет попадать в наш ежедневный дайджест «Топ-матчи дня». Такой материал с важными играми по разным видам спорта выходит ежедневно в 21:00, а быстро найти его можно в подменю – после кнопки «Новости».

Для удобства мы вынесли «Евро-2024» в основное меню. В разделе «Евро-2024» можно найти и всю необходимую статистику.

Календарь Евро-2024

Расписание всего турнира можно найти во вкладке «Календарь» – и отсортировать матчи по командам, группам и стадиям.

А ещё можно просто сохранить удобные картинки с календарём себе. Берите их тут.

Таблица Евро-2024

Расстановку сил отслеживайте через вкладку «Турнирная таблица». Там же можно сразу перейти на любой интересующий вас матч.

Статистика игроков

Бомбардиры, ассистенты, гол+пас, автоголы, пенальти, карточки, статистика вратарей и игровое время – всё, чтобы оценить футболистов, тоже доступно в статистике Евро-2024. Переключать на нужные данные можно с помощью вкладок.

Виджет Евро-2024

Чтобы максимально упростить вам путь к матчам чемпионата Европы, на главной странице «Чемпионата» и в разделе «Футбол» есть специальный виджет турнира.

Там доступна сжатая информация на игровой день: какие группы участвуют, какие матчи пройдут и несколько свежих материалов по героям дня.

Матч-центр и Евро-2024

Все матчи чемпионата Европы, конечно, будут в нашем Матч-центре. Самые интересные вы можете добавить в «Избранные» и иметь к ним быстрый доступ – для этого нажмите на «звездочку» ☆ рядом с матчем.

Кроме того, добавьте Евро-2024 во вкладку «Мои турниры»: нажмите на «звёздочку» ☆.

Евро-2024 в соцсетях

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