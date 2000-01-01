Сафонов установил трансферный рекорд в Лиге 1
Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» и установил трансферный рекорд в Лиге 1. Ещё никогда голкиперов в чемпионате Франции не покупали за такую сумму!
Бенжамен Леком
Летом 2019 года голкипер перешёл из «Монпелье» в «Монако» за € 13,5 млн.
Кейлор Навас
В сентябре 2019 года «ПСЖ» выкупил вратаря у «Реала» за € 15 млн.
Матвей Сафонов
Сейчас «ПСЖ» заплатил за трансфер голкипера из «Краснодара» € 20 млн.
Трансфер Сафонова — самый дорогой среди голкиперов в истории Лиги 1
Читайте также
Все победители чемпионатов Европы по футболу
Шотландцы растрясли самолёт по пути на Евро. Видео
10 лучших бомбардиров в истории Евро
Клопп вернулся на «Энфилд», но не ради футбола
Шотландец пришёл на Евро-2024 пешком. Видео
5 самых дорогих игроков, которые пропустят ЧЕ-2024
Портрет тренера «Ювентуса» из игральных костей
Сколько игроков из топ-5 лиг будет на ЧЕ-2024?
Топ-5 самых дорогих сборных на Евро-2024
Суперкомпьютер назвал победителя Кубка Америки
Топ-5 самых продаваемых джерси в МЛС
Милый жест Роналду перед игрой с Ирландией. Фото
Топ-6 самых возрастных футболистов на Евро-2024
Четыре игрока РПЛ, которые поедут на Евро-2024
Фанат «Реала» сделал стрижку с лицом Мбаппе. Видео
Кто забил наибольшему количеству клубов?