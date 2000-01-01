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Сафонов установил трансферный рекорд в Лиге 1
Сафонов установил трансферный рекорд в Лиге 1
Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» и установил трансферный рекорд в Лиге 1. Ещё никогда голкиперов в чемпионате Франции не покупали за такую сумму!
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Бенжамен Леком
Бенжамен Леком
Летом 2019 года голкипер перешёл из «Монпелье» в «Монако» за € 13,5 млн.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
В сентябре 2019 года «ПСЖ» выкупил вратаря у «Реала» за € 15 млн.
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
Сейчас «ПСЖ» заплатил за трансфер голкипера из «Краснодара» € 20 млн.
Трансфер Сафонова — самый дорогой среди голкиперов в истории Лиги 1
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