«С Сафоновым есть риск в плане имиджа». Что пишут во Франции о трансфере россиянина

Матвей Сафонов всё-таки перешёл в «ПСЖ». Французский клуб объявил о трансфере российского вратаря в первый день Евро-2024. Ситуация с долгом по алиментам не сорвала переезд теперь уже бывшего голкипера «Краснодара» в Париж.

А как во Франции отреагировали на этот трансфер?

Издание Le Parisien назвало Сафонова достойным преемником Игоря Акинфеева: «ПСЖ» полон решимости, чтобы создать конкуренцию Доннарумме. Руководство парижан очень верит в потенциал Сафонова, о чём свидетельствует контракт до 2029 года. Матвей — достойный преемник Акинфеева в воротах сборной России.

Maxifoot задаётся вопросом: «Какая роль будет отведена Матвею — основного вратаря или дублёра?» Понимания пока нет ни у кого: «Сафонов малоизвестен не только во Франции, но и в Западной Европе. Однако он очень популярен в России. «ПСЖ», не колеблясь, достал чековую книжку и заплатил за нового вратаря € 20 млн. Какова теперь роль Сафонова? Кажется, на этот вопрос ни у кого нет ответа. Даже у тренера Луиса Энрике. Доннарумма не слишком убедил, особенно это касается напряжённых матчей в Лиге чемпионов. Сафонов должен доказать свою ценность, как только прибудет на первую тренировку. Он может претендовать на роль основного вратаря благодаря таким качествам, как хорошее владение мячом, качественная игра на линии и игра ногами (выше среднего уровня). При такой сумме трансфера можно с уверенностью сказать, что россиянин быстро получит свой шанс».

Джанлуиджи Доннарумма играет за «ПСЖ» с 2021 года Фото: Clive Brunskill/Getty Images

По данным RMC Sport, зарплата россиянина в Париже будет значительно меньше, чем у Кейлора Наваса, который покидает «ПСЖ». Костариканец зарабатывал в столице Франции € 7 млн в год. «Сафонов смог сделать себе имя на родине, но теперь его ждёт более серьёзная задача. Нужно составить конкуренцию Доннарумме, признанному лучшим вратарём сезона в Лиге 1. Однако у россиянина есть свои сильные стороны. В частности, лидерские качества, которые очень нравятся руководству парижского клуба. Ещё один важный момент: зарплата Сафонова меньше, чем у уходящего Кейлора Наваса. Это позволило «ПСЖ» сократить данную часть расходов. Сборная России отсутствует на Евро-2024, так что у Сафонова есть шанс проявить себя на первом же сборе. В любом случае его ждёт жёсткая борьба с Доннаруммой».

L’Equipe предостерегает от каких-либо оценочных суждений. Всё просто — игра Сафонова для многих французов остаётся загадкой. «Забавно видеть, что некоторые уже дали оценку игре Сафонова, хотя никогда её не видели. Появилось только несколько нарезок, по которым получить полноценное представление невозможно. Давайте дадим ему хотя бы немного времени проявить себя, прежде чем говорить, успешный трансфер это или нет».

Матвей Сафонов в составе сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот футбольный скаут Энцо Джебали дал характеристику Матвею. Эксперт подчеркнул, что россиянин во многих деталях схож с Джанлуиджи Доннаруммой. «Сафонов обладает невероятными рефлексами, несмотря на высокий рост. Плюс у него нет проблем с психологической устойчивостью. Это хорошее качество для вратаря. Он способен на многое при игре ногами. Я бы сказал, что это в какой-то мере копия Доннаруммы. С другой стороны, в целом мне кажется, Сафонов слабее итальянца».

Жан-Батист Геган, специалист по спортивной геополитике, в беседе с L’Equipe затронул политическую тему. «Что бы ни случилось, нравится Сафонову это или нет, его действия будут тщательно изучать. С таким игроком есть чем рисковать в плане имиджа. Я уверен, что его политическую позицию тщательно проанализируют. Это будет после каждого возвращения из сборной России. Думаю, адаптация Сафонова в Париже получится сложной. Всё это может быть очень утомительно и рискованно для «ПСЖ».