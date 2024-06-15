Жуткий день в футболе. Умерли экс-форвард «Арсенала» и молодой вратарь сборной Черногории

15 июня — второй день Евро-2024. Но атмосфера футбольного праздника смешалась с неприятными чувствами. В этот день скончались сразу два футболиста.

Первая трагедия — смерть вратаря сборной Черногории Матии Шаркича. Она наступила рано утром (данные местной футбольной ассоциации). А ведь парню было всего 26 лет! Шаркич родился в Англии, а за сборную Черногории дебютировал осенью 2019 года. С того момента отыграл девять матчей за национальную команду. Их могло быть больше, но помешали разнообразные травмы.

Почти всю свою клубную карьеру Шаркич провёл в Великобритании. В 2015-м он покинул молодёжку бельгийского «Андерлехта», после чего помотался по английским клубам. Есть в его резюме командировка в шотландский «Ливингстон». Летом 2023-го Шаркич перешёл из «Вулверхэмптон» в «Миллуолл». Это первый случай, когда за его трансфер заплатили деньги (€ 1,4 млн). До этого он уходил либо в аренду, либо в статусе свободного агента.

Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Последний матч в карьере Шаркич провёл 5 июня — в этот день черногорцы отыграли товарняк с Бельгией (0:2). 15-го числа вратарю стало плохо в черногорском городе Будва. Друзья немедленно вызвали скорую помощь, однако все попытки спасти жизнь игроку не увенчались успехом. Шаркич скончался примерно в 6:30 по местному времени. Футбольная ассоциация Черногории и «Миллуолл» уже выразили соболезнования в связи с гибелью игрока.

Через несколько часов появилась вторая печальная новость — на 55-м году жизни скончался Кевин Кэмпбелл. Этот нападающий известен в первую очередь по игре за «Арсенал» и «Эвертон». В составе лондонского клуба он собрал неплохую коллекцию наград: стал чемпионом Англии, победителем Кубка страны, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии и Кубка обладателей кубков. 210 матчей за «Арсенал», 55 голов, 20 результативных передач.

«Мы опустошены известием о смерти бывшего нападающего «Арсенала» Кевина Кэмпбелла в результате болезни. Его обожали все в клубе. Покойся с миром, Кевин», — пост пресс-службы «Арсенала» в социальных сетях.

Кевин Кэмпбелл в составе «Арсенала» Фото: Mike Hewitt/Allsport

В 1999-м Кэмпбелл перешёл из «Трабзонспора» в «Эвертон» на правах аренды. Изначально этот переход рассматривали как краткосрочную сделку, однако позднее мерсисайдцы выкупили игрока за € 4,5 млн. Кевин бегал за «Эвертон» до 2005 года. Итог: 50 голов в 160 матчах. Он был лучшим бомбардиром команды в течение пары сезонов, а также стал первым темнокожим капитаном в истории клуба. В 1999-м забил победный мяч на «Энфилде». С того момента «Эвертон» не обыгрывал принципиального соперника в гостях в течение 22 лет. Кевин пользовался большой популярностью среди фанатов ливерпульского клуба.

Кэмпбелл завершил карьеру в 2007 году, после чего неплохо зарекомендовал себя в статусе телекомментатора и эксперта. Его репортажи всегда были пропитаны теплотой и юмором.

«Временами жизнь бывает такой жестокой, — сказал бывший одноклубник Кэмпбелла по «Ноттингем Форест» Марк Кроссли. — Абсолютно опустошён новостью о кончине моего экс-одноклубника. Кевин был настоящим джентльменом, легендарным футболистом и весёлым парнем. Когда он играл, то всегда мог считать себя душой раздевалки».

«Не просто герой «Гудисон Парк» и культовый футболист Англии, но и невероятный человек. Это знает каждый, кто когда-либо встречался с ним. Покойся с миром, Супер Кев», — написала пресс-служба «Эвертона».

Кэмпбелл так и не сыграл за сборную Англии. Впрочем, этот факт его не сильно печалил. «Не разочарован тем, что ни разу не сыграл за сборную. В моё время на поле выходило множество хороших футболистов, так что попасть в национальную команду было тяжело», — говорил Кэмпбелл.

В начале июня Кевина положили в больницу с сепсисом. К сожалению, его жизнь оборвалась спустя пару недель.