Расписание на третий день Евро-2024. Англия зарубится с Сербией, а ещё сыграют Нидерланды

Третий игровой день на Евро-2024. На этот раз в борьбу вступают вице-чемпионы Европы — англичан ждёт игра с сербами. А ещё посмотрим на первые матчи Дании и Нидерландов. Трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на «Матч ТВ».

Польша — Нидерланды

Поляки понесли потери в атакующей линии. Во-первых, Аркадиуш Милик перенёс операцию за несколько дней до старта чемпионата Европы. Во-вторых, врач польской сборной сообщил, что Роберт Левандовски точно пропустит первый матч. Причина — повреждение двуглавой мышцы бедра. Поляки с огромным трудом продрались на Евро-2024. Сделали они это только через стыковые матчи, а Уэльс обыграли лишь в серии пенальти.

На фоне всего этого букмекеры считают Нидерланды явным фаворитом предстоящего матча. Поставить на победу номинальных гостей можно с коэффициентом 1.60 (на Польшу дают 6.40). Команда Рональда Кумана заняла второе место в отборочной группе — выше финишировали французы. А перед Евро «оранжевые» ударно провели товарищеские матчи. Сначала разнесли Канаду (4:0), а потом вынесли исландцев с тем же счётом.

Словения — Дания

Сборная Словении сыграет на Евро впервые с 2000 года. C того момента она дважды съездила на чемпионат мира (2002, 2010), но вот с континентальными турнирами как-то не получалось. На этот раз словенцы заняли второе место в квалификационной группе — датчане опередили их только по дополнительным показателям. А в марте Словения удивила в товарищеском матче Португалию — 2:0. Правда, за несколько дней до этого сама опозорилась во встрече с Мальтой — 2:2.

Данию в последние годы штормит. Евро-2020 — полуфинал с поражением в дополнительное время. ЧМ-2022 — невыход из группы с Австралией и Тунисом. Датчане снова отобрались на Евро, заняв первое место в квалификационной группе. Любопытно, что они опередили словенцев, с которыми сыграют и на чемпионате Европы. Коэффициент на победу Дании — 1.78, на победу Словении — 5.30.

Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Сербия — Англия

Сборная Англии — главный фаворит Евро-2024 по версии аналитиков Opta. Гарет Саутгейт довёл команду до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022. Кто-то наверняка пошутит, что Англии нечего ловить, потому что в её составе Гарри Кейн. Человек, который пока ну никак не примагнитит к себе трофей. В отборе англичане смотрелись прилично. Они заняли первое место, дважды обыграв итальянцев, которым уступили в финале предыдущего Евро. Но пока совершенно непонятно, на что способна нынешняя сборная Англии.

Сербы попали на Евро впервые за 24 года. В 2000-м на турнире играла ещё сборная Югославии. Любопытно, что после этого команда четырежды ездила на чемпионат мира, но раз за разом пролетала в отборе на Евро. В составе сборной Сербии немало интересных игроков. Главная задача тренерского штаба — слепить из них команду. На ЧМ-2022 получилось не очень. Букмекеры считают англичан явными фаворитами предстоящего матча. Коэффициент на победу команды Саутгейта составляет 1.47, на победу сербов — 7.60.