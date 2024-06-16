На втором месте Франция, а вот хорваты не попали даже в десятку.

У Англии самый дорогой состав на Евро-2024. Вся сборная Румынии дешевле одного Кейна

В фаворитах этого Евро – Англия, Франция и Португалия, которые привезли на турнир звёзд разного масштаба. Они же – в топе самых дорогих команд: три их состава суммарно стоят € 3,8 млрд! Повезло так не всем – давайте взглянем на стоимость других сборных:

24. Румыния – € 92,13 млн

23. Албания – € 111,6 млн

22. Словения – € 141,55 млн

21. Словакия – € 156,4 млн

20. Грузия – € 161,05 млн

19. Венгрия – € 165,56 млн

18. Чехия – € 187,9 млн

17. Шотландия – € 207,4 млн

16. Польша – € 210,3 млн

15. Австрия – € 237 млн

14. Швейцария – € 281,5 млн

13. Сербия – € 313,4 млн

12. Турция – € 324,1 млн

11. Хорватия – € 327,7 млн.

И чуть подробнее – на первую десятку.

Здесь – всё самое важное о главном турнире этого года Как следить за Евро-2024: инструкция «Чемпионата»

10. Украина – € 379 млн

АРТЁМ ДОВБИК Фото: Lars Baron/Getty Images

Средняя стоимость игроков украинской сборной – € 14,58 млн. Всё потому, что в составе есть шесть игроков, оценивающихся от € 30 до 38 млн, но большинство всё же стоит меньше € 10 млн. Самый дорогой игрок – Александр Зинченко (€ 38 млн, «Арсенал»), следом идут нападающий «Жироны» Артём Довбик (€ 35 млн), полузащитник «Челси» Михаил Мудрик (€ 35 млн) и полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков (€ 35 млн).

9. Дания – € 415,5 млн

РАСМУС ХОЙЛУНД Фото: Getty Images

Самый дорогой игрок – нападающий Расмус Хойлунд, играющий за «Манчестер Юнайтед» (€ 60 млн). В € 40 млн оцениваются Андреас Кристенсен из «Барселоны» и Мортен Юльманн из «Спортинга», а вот «старичок» Каспер Шмейхель – всего в € 1 млн.

8. Бельгия – € 584,5 млн

Жереми Доку Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Самый дорогой игрок бельгийской сборной вовсе не Ромелу Лукаку и даже не Кевин Де Брёйне, а Жереми Доку – полузащитник «Манчестер Сити» оценивается в € 65 млн. Второй по стоимости – нападающий Луа Опенда из «Лейпцига» (€ 60 млн), следом идут Де Брёйне («Сити») и Амаду Онана («Эвертон») – оба по € 50 млн. Знакомый многим Аксель Витсель, который сейчас выступает за «Атлетико», оценивается в € 3,5 млн – он один из самых дешёвых игроков в составе бельгийцев.

7. Италия – € 705,5 млн

СБОРНАЯ ИТАЛИИ Фото: Claudio Villa/Getty Images

Три самых дорогих игрока итальянской сборной – представители «Интера»: Николо Барелла (€ 80 млн), Алессандро Бастони (€ 70 млн) и Федерико Димарко (€ 50 млн). Самый дешевый, кстати, тоже из «Интера» – Маттео Дармиан оценивается в € 4 млн.

6. Нидерланды – € 815 млн

ХАВИ СИМОНС Фото: Getty Images

В сборной Нидерландов топ возглавляет Хави Симонс – полузащитник «Лейпцига» оценивается в € 80 млн. В составе команды 15 из 26 футболистов оцениваются выше € 30 млн, а ниже € 10 млн – всего четверо.

5. Германия – € 831 млн

ДЖАМАЛ МУСИАЛА И ФЛОРИАН ВИРЦ Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Чуть-чуть дороже состав у немецкой сборной (хотя средняя цена у них совсем близка к нидерландцам – € 31,35 млн у них, € 31,96 млн у немцев). Самый дорогой игрок – Флориан Вирц, который оценивается в € 130 млн! На втором месте идёт ещё один молодой герой сборной Джамал Мусиала с рыночной ценой в € 120 млн. Дальше – огромный разрыв: Лерой Сане, занимающий третью строчку в рейтинге, оценивается в € 70 млн.

4. Испания – € 965 млн

РОДРИ Фото: Rafa Babot/Getty Images

Испанцы немного не дотянули до миллиарда, хотя у них 16 игроков стоимостью больше € 30 млн. Их топ возглавляет Родри – его оценивают в € 120 млн. Следом идут два игрока «Барселоны» – Ламин Ямаль (€ 90 млн) и Педри (€ 80 млн).

3. Португалия – € 1,05 млрд

Рафаэл Леау Фото: Getty Images

В сборной Португалии всего три игрока стоят меньше € 10 млн, а больше € 50 млн – сразу 12! Самый дорогой в команде – нападающий «Милана» Рафаэл Леау с оценочной стоимостью в € 90 млн. А вот Криштиану Роналду ближе к концу рейтинга – его сейчас оценивают в € 15 млн.

2. Франция – € 1,23 млрд

Н’Голо Канте Фото: Michael Regan/Getty Images

У французов сразу три игрока стоят от € 100 млн: Килиан Мбаппе (€ 180 млн), Орельен Тчуамени (€ 100 млн) и Эдуарду Камавинга (€ 100 млн). Дешевле € 10 млн только двое – Н’Голо Канте (€ 9 млн) и Оливье Жиру (€ 3 млн).

1. Англия – € 1,52 млрд

Джуд Беллингем Фото: Julian Finney/Getty Images

Английская сборная богата и на звёзд, и на имена, поэтому и оценка у неё соответствующая. У Гарета Саутгейта аж пять игроков с оценкой в € 100 млн и выше — Джуд Беллингем (€ 180 млн), Фил Фоден (€ 150 млн), Букайо Сака (€ 140 млн), Деклан Райс (€ 120 млн) и Гарри Кейн (€ 100 млн). А ещё у Англии нет ни одного футболиста, который бы стоил меньше € 10 млн.