Как же сложно «Балтике» и «Сочи» после вылета из РПЛ. Всё дело в трансферах

Редкий случай — сразу три клуба РПЛ покинули элиту. Если «Балтике» и «Сочи» было изначально тяжело спастись, то вот вылет «Урала» — скорее сюрприз. Понятно, что все быстро обозначили задачу вернуться, но это более далёкая перспектива.

Сейчас важно думать о другом — как избавиться от большого числа легионеров, которые есть в составе. Ведь по регламенту Первой лиги, который уже вряд ли изменят, в заявке могут находиться четыре иностранца (без учёта граждан ЕврАзЭС). А на поле — только три. Клубы постепенно начали к этому готовиться: у некоторых игроков заканчиваются соглашения, у других — аренды. Ещё кого-то очень хотят видеть в РПЛ. Разбираемся, что делать будущим новичкам Первого дивизиона.

У «Балтики» — самая сложная ситуация. Получится ли отбить зимние траты?

После сезона калининградцы официально расстались с четырьмя игроками: у Роберто Фернандеса и Фамейе закончились арендные соглашения, а у Коновалова и Гузины — сами контракты. Плюс Бистрович объявил о возвращении в ЦСКА. То есть уже минус три иностранца. При этом на контрактах остаются ещё семь: Энрикес, Алекс Фернандес, Гассама, Радмановац, Луна, Андраде, Остойич. И как минимум трёх надо будет либо продавать, либо отдавать в аренды. Понятно, что некоторые из них действительно здорово себя зарекомендовали. Однако конкретного интереса или хотя бы слухов по поводу большинства нет. На рынке обсуждаются разве что Гассама и Радмановац, на которых есть запросы из РПЛ и Европы.

Любопытно, как в этом случае сработает спортивный блок. Недавно глава департамента Армен Маргарян дал интервью Sport24, где не высказался о плане действий с легионерами, но пожурил предыдущее руководство. В частности — за условия Мусаева. По мнению функционера, тот ушёл из клуба за слишком скромные деньги. Собственно, за относительно небольшие клуб покинул и Латышонок.

Латышонок и Мусаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вратарь, по данным Ивана Карпова, перешёл в «Зенит» за 30 млн рублей — то есть примерно за € 300 тыс. Однако здесь важно учитывать контекст: когда парень только переходил в «Балтику» в 2019-м, клуб не обладал нынешними условиями и не мог их диктовать. Трансфер был бесплатным, а сумма выкупа в 10 млн рублей — условие, которое поставил ещё «Краснодар», чтобы в случае чего вернуть воспитанника.

Естественно, перед выходом команды в РПЛ с игроком вновь провели переговоры, однако сторона футболиста отказалась двигаться по сумме выкупа и подписывать долгосрочный контракт. В итоге соглашение было продлено до конца сезона-2024/2025, но только на условиях, которые были изначально — выкуп в 10 млн рублей в случае обратного вылета. Если бы «Балтика» осталась, цифры были бы другими. А если бы не продлились на таких условиях, то сейчас парень и вовсе ушёл бы бесплатно. А не за 30 миллионов.

По Мусаеву ситуация чуть сложнее. Бо́льшую часть матчей осенней части он начал на скамейке. И забил всего два гола. Естественно, Тамерлан не был доволен своей ролью. Хотя в клубе изначально его считали важным активом — в «Балтике» Мусаев подписал первый профконтракт, придя бесплатно. Плюс в кулуарах ходили слухи, что парня хотят обменять, якобы из-за недовольства со стороны главного тренера. Он об этом знал, а потом — предложение от ЦСКА, который рискнул пригласить игрока за 30 млн рублей. Можно долго спорить о цифрах трансфера, но не очень понятно, почему игрок, который никак себя не проявил в РПЛ, обязан стоить в три-пять раз больше. К слову, за Салтыкова, у которого уже была за спиной классная весна, заплатили € 300 тыс. При том что он моложе на три года, имел лучшую статистику, так ещё и остался в «Крыльях» до лета.

Но это дело прошлое: куда интереснее, как «Балтика» сработает сейчас — сможет ли она действительно заработать рыночные деньги на трансферах или арендах игроков, за которых зимой потратила около € 5 млн. Теперь претензии могут быть только к себе. И на других косяки не скинуть.

«Уралу» легче остальных, а сколько продаст «Сочи»?

У екатеринбуржцев ситуация чуть проще. Они уже объявили об уходе Сиссе, так что в команде осталось шесть легионеров: Эмерсон, Кики, Мишкич, Бикфалви, Шеттине и Влут. Важная деталь — Силвие Бегич совсем недавно получил российский паспорт и, так как он не заигран за сборную Хорватии, не будет считаться легионером в Первой лиге. Это облегчает задачу. Получается, чтобы сформировать заявку на сезон, «Уралу» будет достаточно избавиться от двух иностранцев — у Эмерсона и Влута, например, завершаются контракты. Хотя никто из иностранцев в принципе публично не заявлял о желании покинуть Россию. Некоторые даже сообщили, что готовы выступать с командой в Первой лиге.

В новом сезоне у «Урала» будет обновлённый тренерский штаб. Евгений Аверьянов сохранит должность главного тренера, в его штаб войдёт Олег Шатов. А Григорий Иванов будет комплектовать команду под Первую лигу. Клуб уже покинули Помазун, чья аренда завершена и не будет продлена, и Газинский — у него закончился контракт. По потенциальным новичкам информации пока нет.

Ванья Дркушич и Сауль Гуарирапа Фото: Дмитрий Голубович/Артём Гусев, «Чемпионат»

У «Сочи» с легионерами тоже очень сложно. Но как минимум на некоторых из них есть спрос — Дркушич сейчас поехал на Евро, а после наверняка получит какие-то конкретные предложения. Клуб выкупил Гуарирапу, понимая, что интерес из РПЛ есть. Ангбан, вероятно, покинет команду из-за разногласий с главным тренером. Медведев уже объявил о возвращении в «Слован». Как и Кордова — в «Аланьяспор».

Но даже если вычёркиваем этих игроков, остаётся всё равно много: Алвес, Сиссако, Аттийят-аллах, Сааведра, Юкич, Мигел, Крамарич. Продавать или отдавать в аренду кого-то точно придётся. Хотя многие легионеры явно довольны работой с Морено. Некоторые наверняка готовы пойти даже в Первую лигу. Но всех туда не забрать. Как и в случае с «Балтикой», здесь особенно внимательно понаблюдаем за работой спортивного департамента. Да, с некоторыми из этих футболистов клуб явно угадал. Однако теперь надо от них удачно избавиться. А в этом тоже мастерство работы людей, которые отвечают за трансферы.