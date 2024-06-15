Испания за тайм смела Хорватию на Евро-2024! Модрич померк на фоне 16-летнего Ямаля

В первом же туре на Евро-2024 состоялся матч, достойный по афише как минимум полуфинала. Испания победила Хорватию. Крупно!

Первые минут 10 прошли с большим преимуществом сборной Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте забрала мяч, уверенно контролировала его и быстро возвращала. Хорваты выжидали, играли ярко выраженным вторым номером. Прессинг «Фурия Роха» заставлял «шашечных» ошибаться – игроки команды Златко Далича при всей их технической оснащённости допускали много потерь на своей половине поля (семь до перерыва против нуля у соперника). Испанцы здорово накрывали со спины, в момент приёма.

Впрочем, первый удар команда де ла Фуэнте нанесла только на седьмой минуте, когда одна из потерь сборной Хорватии после выхода от ворот через пас завершилась голевым моментом Альваро Мораты. Потом испанцы чуть-чуть ослабили хватку, а команда Далича катала мяч сзади и сбивала темп. Казалось, хорваты начали переламывать игру, которая на каком-то отрезке застряла в центре и стала совсем осторожной. В середине первого тайма и «шашечные» наконец нанесли удар по воротам – Анте Будимир из «Осасуны», наколотивший 17 мячей в чемпионате Испании, опасно бил головой после кросса. Это его игра.

Испания – Хорватия Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но едва хорваты почувствовали, что что-то склеивается, как сборная Испании забила! «Шашечные» были раскрыты после перехода мяча, в центре обороны возникла дыра, и Фабиан Руис вырезал гениальный проникающий пас на ход Морате. Нападающий нырнул в свободную зону и реализовал выход один на один, пробив низом.

В 1-м туре Евро-2024 Руис, возможно, выдал лучшие три минуты своей карьеры. Пока хорваты приходили в себя, команда де ла Фуэнте соорудила второй гол. Ламин Ямаль справа «покрутил позвонки» защитникам хорватов, после чего мяч был доставлен к полукругу на полузащитника «ПСЖ». Руис и от «дедушки» ушёл, и от «бабушки» – обманул всех ветеранов-центрхавов сборной Хорватии (ужасный эпизод в обороне от Модрича с Брозовичем!), после чего отправил мяч низом между ног Шутало.

Уступая в два гола, хорваты показали свой атакующий потенциал, создали пару моментов. Тому же Будимиру чуть-чуть не хватило, чтобы превратить неудачный удар Йошко Гвардиола в гол. Команда Далича даже выиграла эти 45+ минут по ударам – 7:6 (но в створ – 2:4). А по счёту проиграла крупно. Поразительно, как испанцы забивали голы на ровном месте, словно из воздуха доставали. В компенсированное время после розыгрыша углового Ямаль сделал кросс справа, а Дани Карвахаль вынырнул из толпы и в падении переправил мяч в сетку. Герой финала Лиги чемпионов на диком кураже и забил свой первый гол за национальную команду в 45-м матче.

Любой тренер на месте Далича сделал бы двойную, тройную, если не бóльшую замену в перерыве. Уже можно было смело готовиться к следующей игре в группе с Албанией. Но Златко, как ни удивительно, никого не поменял. Только на исходе часа встречи выпустил 35-летнего Ивана Перишича, который провёл всего семь матчей в чемпионате Хорватии после тяжёлой травмы. Тоже неожиданный ход, ведь уступавшим в быстроте «шашечным» требовалось прежде всего увеличивать скорость.

В начале второго тайма испанцы могли окончательно сбить с ног хорватов, но Доминик Ливакович фантастическим сейвом отменил самый молодой гол Евро – потащил удар в дальний нижний угол от 16-летнего Ямаля. Сама сборная Хорватии до ухода на 65-й минуте с поля Модрича, проведшего посредственный для себя матч против хорошо знакомых испанцев, создала в позиционном наступлении один момент. Мяч полетал по штрафной Уная Симона, а от пропущенного гола испанцев спас Марк Кукурелья.

Испания – Хорватия Фото: Julian Finney/Getty Images

В целом же всё шло по плану де ла Фуэнте. Испания держала игру в своих руках. Но внезапно интригу едва не вернул к жизни… Симон. Голкипер сборной Испании начудил при игре ногами, и Родри вынужден был сфолить на Перишиче. Впрочем, сам же Симон исправил собственную ошибку, парировав пенальти в исполнении Бруно Петровича. Эпизод закончился тем, что хорватский форвард всё-таки забил с паса рванувшего на добивание Перишича (Иван хорошо вошёл в игру), однако гол отменили. Видимо, судьи на VAR решили, что хорват раньше времени вбежал в штрафную. В то же время Симон, кажется, вышел с линии до удара – можно было дать перебить 11-метровый.

После этого футболисты сборной Хорватии как будто бы приняли поражение, доигрывали на автопилоте. Команда Далича стала первой на Евро-2024, не сумевшей забить. Хотя по ударам в итоге превзошла сборную Испании – 16:11 (в створ – 5:5, из штрафной – 10:8).