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Испания — Хорватия — 3:0: судейский скандал на Евро-2024 — почему не удалили Родри и отменили гол Хорватии, разбор

«Европейский подход. В России была бы красная». Главный судейский момент дня на Евро-2024
Максим Пахомов
Судейские решения в игре Испания — Хорватия
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Почему не удалили Родри и забрали гол у Хорватии? Разбор.

Второй день Евро-2024 подарил нам яркую вывеску – Испания играла с Хорватией. Но борьбы в этом матче не получилось: уже после первого тайма испанцы выносили соперника 3:0. Хотя интрига возродиться могла – на 78-й минуте в ворота Испании назначили пенальти.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    

Родри снёс соперника, который мог закатывать в пустые ворота. Англичанин Майкл Оливер назначил 11-метровый и показал испанцу жёлтую, что странно. Почему это не красная?

Пенальти в ворота сборной Хорватии

Пенальти в ворота сборной Хорватии

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Дальше – ещё интереснее. Бруно Петкович с пенальти не забил, однако тут же получил пас от Ивана Перишича – и всё же отправил мяч в ворота. Но этот гол… отменили.

Пенальти в ворота Испании

Пенальти в ворота Испании

Фото: Скрин трансляции «Матч ТВ»

Мы попросили арбитра Игоря Федотова объяснить оба момента. Почему всё-таки не удалили Родри и отменили гол Хорватии? Испании дальше играть с Италией, и отсутствие полузащитника точно бы сказалось на сборной. Вот объяснение Федотова:

«Вратарь Испании находился на линии ворот до удара. Игрок Хорватии забегает раньше и вмешивается в игру – отдаёт пас своему игроку, и тот забивает гол. Правильное решение – свободный удар. Если бы вратарь нарушал правила, тогда следовало бы перебить этот 11-метровый удар. Теперь по Родри – давайте сначала по самому пенальти. Игрок Хорватии рисовал фол. Однако контакт действительно был. Арбитры на VAR сюда бы не полезли – был контакт. Почему не дали испанцу красную карточку? Это такой европейский подход. У нас в России это была бы красная. Следующим ударом игрок мог бить в пустые ворота. Но, думаю, судьям сказали в такие моменты судить на понижение наказания и уходить на жёлтые карточки».

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Безумный старт Италии на Евро! Пропустили гол на 23-й секунде и уже вышли вперёд! LIVE
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Безумный старт Италии на Евро! Пропустили гол на 23-й секунде и уже вышли вперёд! LIVE
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