Мем дня на Евро-2024 — огромный нападающий Венгрии. Как он попал в сборную?

Сборная Венгрии уступила в своём стартовом матче на Евро-2024, однако всё равно запомнилась. И не только голом Барнабаша Варги и дриблингом Роланда Шаллаи, но и выходом на поле Мартина Адама. Он появился на 79-й минуте.

Девятый номер сразу впечатлил своими габаритами. Его рост – 190 см, а точный вес назвать сложно. Последние официальные данные – 95 кг. Именно такой вес указан в профиле футболиста на официальном сайте его клуба. Последние два года нападающий выступает за корейскую команду «Ульсан Хёндэ», с которой дважды выиграл Кей-лигу.

Мартин Адам Фото: Кадр из видео

«Ох, какие люди появляются. Центральный нападающий Адам. Сейчас вы его оцените, если раньше не видели. Мощный во всех смыслах», – так представил игрока комментатор «Okko Спорт» Артём Борисов.

В первом же своём эпизоде Адам оттеснил корпусом соперников и через секунду сделал это снова, а потом прострелил в штрафную. Мяч отлетел обратно на фланг, и Мартин снова выиграл единоборство. На 90+3-й минуте нападающий мог сравнять счёт после навеса Доминика Собослаи, но не дотянулся до мяча. В общей сложности Адам провёл на поле 18 минут и не проиграл ни одного единоборства. А после матча стал героем соцсетей.

Мартин Адам (слева) Фото: Masashi Hara/Getty Images

Для англоязычных болельщиков вдвойне забавно, что футболист с таким телосложением играет именно за Венгрию. Название страны Hungary весьма похоже на hungry – «голодный». Кстати, и сам форвард известен своим чувством юмора. Когда его спросили, что он делал во время прошлого чемпионата Европы, то Адам ответил, что пил пиво дома. Нападающий впервые сыграл за национальную команду в 2022 году. На тот момент ему было 27 лет, и тогда он проводил свой лучший сезон в карьере: 31 гол в 32 матчах за венгерский «Пакш».

Последнее время в чемпионате Кореи нападающий не так часто выходит в основе. Зато «Ульсан Хёндэ» активно использовал легионера для презентации формы в судостроительном доке. Кажется, это идеальное попадание в образ.

Мартин Адам Фото: Пресс-служба «Ульсан Хёндэ»

Сборной Венгрии на Евро-2024 осталось сыграть с Германией (19 июля) и Шотландией (23 июля).