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Италия — Албания. Прямая трансляция
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Италия — Албания, Евро-2024, 15 июня 2024: забит самый быстрый гол в истории Евро, рекорд Кириченко и России побит

Российский рекорд на Евро — всё! Италия пропустила самый быстрый гол в истории турнира
Михаил Рождественский
Российский рекорд на Евро — всё!
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Албанский футболист забил на 23-й секунде!

Перед вторым днём Евро-2024 казалось, что в последнем матче особой интриги нет. Италия — действующий чемпион Европы, а Албания — явный аутсайдер. Но начало матча ошарашило.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Перерыв
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    

Судья дал стартовый свисток, албанцы попёрли вперёд. На таймере 23-я секунда — и мяч влетает в сетку итальянских ворот после удара Недима Байрами. Албанские футболисты и болельщики в экстазе, а главный вопрос — стал ли гол рекордным.

И он стал! В пределах первой минуты матча раньше не забивал никто. Предыдущий рекордсмен — россиянин Дмитрий Кириченко. 20 лет назад, на Евро-2004, нападающий реализовал выход один на один в матче с Грецией, когда на таймере было 1.07.

Дмитрий Кириченко после гола в ворота Греции

Дмитрий Кириченко после гола в ворота Греции

Фото: Martin Rose/Getty Images

А кто ещё залетел в список самых быстрых бомбардиров Евро? Здесь такие люди:

Учитывая разрыв между новым и предыдущим рекордом, есть ощущение, что достижение Байрами побьют нескоро. Если побьют в принципе.

Следим за матчем Италии здесь:
Безумный матч Италии! Пропустили самый быстрый гол в истории Евро и забили дважды! LIVE
Live
Безумный матч Италии! Пропустили самый быстрый гол в истории Евро и забили дважды! LIVE

Кстати, после гола Байрами итальянцы ответили двумя мячами. И тоже быстрыми. Здесь снова рекорд: впервые в истории Евро команды забили три гола за 16 минут. Исландии и Англии в 2016-м понадобилось 18 минут.

А кто вообще такой Байрами?

Недим, как и многие соотечественники, получал футбольное образование не на родине. И даже родился в другой стране — в Швейцарии. В Цюрихе он начинал на юношеском уровне, а после двух с половиной лет на взрослом уровне в составе «Грассхоппера» укатил в Италию — сначала на правах аренды, затем на постоянку. Суммарно «Эмполи» отвалил за парня € 800 тыс. По той же схеме Байрами дорос до «Сассуоло». Полугода в новой команде хватило, чтобы летом 2023-го клуб заплатил за трансфер € 6 млн.

Байрами в составе «Сассуоло»

Байрами в составе «Сассуоло»

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Первый сезон в «Сассуоло» у Байрами получился приличным. 25-летний атакующий полузащитник провёл 28 матчей в Серии А (1311 минут суммарно) и набил 4 (2+2) балла по системе «гол+пас».

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