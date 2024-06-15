Российский рекорд на Евро — всё! Италия пропустила самый быстрый гол в истории турнира

Перед вторым днём Евро-2024 казалось, что в последнем матче особой интриги нет. Италия — действующий чемпион Европы, а Албания — явный аутсайдер. Но начало матча ошарашило.

Судья дал стартовый свисток, албанцы попёрли вперёд. На таймере 23-я секунда — и мяч влетает в сетку итальянских ворот после удара Недима Байрами. Албанские футболисты и болельщики в экстазе, а главный вопрос — стал ли гол рекордным.

И он стал! В пределах первой минуты матча раньше не забивал никто. Предыдущий рекордсмен — россиянин Дмитрий Кириченко. 20 лет назад, на Евро-2004, нападающий реализовал выход один на один в матче с Грецией, когда на таймере было 1.07.

Дмитрий Кириченко после гола в ворота Греции Фото: Martin Rose/Getty Images

А кто ещё залетел в список самых быстрых бомбардиров Евро? Здесь такие люди:

Эмиль Форсберг (Швеция) — забил Польше на Евро-2020 на 1.22;

Юссуф Поульсен (Дания) — забил Бельгии на Евро-2020 на 1.39;

Роберт Левандовски (Польша) — забил Португалии на Евро-2016 на 1.40.

Учитывая разрыв между новым и предыдущим рекордом, есть ощущение, что достижение Байрами побьют нескоро. Если побьют в принципе.

Кстати, после гола Байрами итальянцы ответили двумя мячами. И тоже быстрыми. Здесь снова рекорд: впервые в истории Евро команды забили три гола за 16 минут. Исландии и Англии в 2016-м понадобилось 18 минут.

А кто вообще такой Байрами?

Недим, как и многие соотечественники, получал футбольное образование не на родине. И даже родился в другой стране — в Швейцарии. В Цюрихе он начинал на юношеском уровне, а после двух с половиной лет на взрослом уровне в составе «Грассхоппера» укатил в Италию — сначала на правах аренды, затем на постоянку. Суммарно «Эмполи» отвалил за парня € 800 тыс. По той же схеме Байрами дорос до «Сассуоло». Полугода в новой команде хватило, чтобы летом 2023-го клуб заплатил за трансфер € 6 млн.

Байрами в составе «Сассуоло» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Первый сезон в «Сассуоло» у Байрами получился приличным. 25-летний атакующий полузащитник провёл 28 матчей в Серии А (1311 минут суммарно) и набил 4 (2+2) балла по системе «гол+пас».