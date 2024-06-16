«Всегда рады помочь России. Жаль, что сейчас нечем». Яркие фанаты Хорватии на Евро-2024

Чемпионат Европы для Берлина, где пройдёт финал, начался матчем Испания — Хорватия. Хотя при этом в самом городе о турнире не напоминает практически ничего. Даже в аэропорту минимум плакатов с символикой Евро.

Но хорватских фанатов это волнует мало. Они буквально захватили все поезда, идущие в сторону Олимпийского стадиона, – и захватили их громко. Некоторые были настолько заряжены, что дрались прямо в вагоне.

Перекидываюсь фразами сразу с несколькими группами хорватских фанатов. Когда узнают, что я из России, говорят одно и то же: «Mother Russia». Буквально все. Горан – болельщик Хорватии, признаётся: «Было время, я смотрел чемпионат России чаще, чем АПЛ. Почти все наши крутые футболисты играли у вас? Почему теперь всё иначе?»

Вопрос риторический. Так что мы быстро меняем тему разговора, в который включается полностью разрисованный в национальные цвета Лука: «Брат, знаешь, а я ведь был на матче Англия — Хорватия, когда мы вытащили вас на Евро! Мы всегда рады помочь России, наши народы мыслят одинаково. Жаль, что сейчас нам нечем вам помочь, потому что вас тут нет».

Но нет, не все хорваты так дружелюбны. Из-за недоработки организаторов пришлось пробираться ко входу для прессы через огромную толпу болельщиков, которые быстро устроили давку. Люди буквально гудели в мою сторону, а кто-то даже угрожал втащить – всё из-за аккредитации, которая и оправдывала прорыв сквозь толпу.

Испанцы наоборот были спокойны. Не такие громкие, передвигались небольшими группами, а перед матчем развлекались тем, что пинали мяч в воздух и смотрели, куда он упадёт.

Ну а лучшая характеристика игры – после первого тайма огромное число болельщиков обеих сборных провели время в очередях за талисманами турнира и сосисками. Испанская сборная была сегодня намного сильнее.

Завершился же этот день в Берлине красивым закатом и испанскими песнями в метро.