4 матча Евро-2024 — 4 ошеломляющих рекорда

Чемпионат Европы по футболу начался ярко. А сколько же ещё впереди!

Чемпионат Европы стартовал мощно — много голов, а ещё и в каждом матче установили по рекорду.

Рекорд №1. Самая крупная победа в матче открытия

Сборная Германии разгромила Шотландию со счётом 5:1 в первом матче Евро-2024, и эта победа стала самой крупной среди всех стартовых в истории чемпионатов Европы. Для немцев результат этой встречи также стал историческим — они ещё никогда не побеждали с таким крупным счётом на Евро.

Кстати, бонус. Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории турнира — ему всего 36 лет.

Рекорд №2. Самый молодой игрок в истории Евро (он же самый молодой автор голевой передачи)

Ламин Ямаль вышел в составе сборной Испании против Хорватии и стал самым молодым игроком в истории Евро — 16 лет 11 месяцев 3 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из сборной Польши, который вышел на поле в 17 лет 8 месяцев 1 день. Ямаль пошёл ещё дальше и отдал голевую передачу, что тоже стало рекордным достижением.

Рекорд №3. Самый молодой капитан сборной в истории Евро

Им стал Доминик Собослаи — венгр вывел свою сборную с капитанской повязкой в возрасте 23 лет 7 месяцев 21 дня.

Рекорд №4. Самый быстрый гол в истории Евро

Албанцы забили итальянцам уже на 23-й секунде матча! Отличился полузащитник «Сассуоло» Недим Байрами. Рекорд держался 20 лет — на Евро-2004 Дмитрий Кириченко положил мяч в ворота Греции на 67-й секунде.