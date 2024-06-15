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Рекорды Евро-2024, статистика: самый быстрый гол, самый молодой игрок и капитан, самая крупная победа, чемпионат Европы

4 матча Евро-2024 — 4 ошеломляющих рекорда
Полина Куимова
Рекорды Евро-2024, статистика
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Чемпионат Европы по футболу начался ярко. А сколько же ещё впереди!

Чемпионат Европы стартовал мощно — много голов, а ещё и в каждом матче установили по рекорду.

Рекорд №1. Самая крупная победа в матче открытия

Сборная Германии разгромила Шотландию со счётом 5:1 в первом матче Евро-2024, и эта победа стала самой крупной среди всех стартовых в истории чемпионатов Европы. Для немцев результат этой встречи также стал историческим — они ещё никогда не побеждали с таким крупным счётом на Евро.

Кстати, бонус. Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером в истории турнира — ему всего 36 лет.

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Рекорд №2. Самый молодой игрок в истории Евро (он же самый молодой автор голевой передачи)

Ламин Ямаль вышел в составе сборной Испании против Хорватии и стал самым молодым игроком в истории Евро — 16 лет 11 месяцев 3 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Кацперу Козловскому из сборной Польши, который вышел на поле в 17 лет 8 месяцев 1 день. Ямаль пошёл ещё дальше и отдал голевую передачу, что тоже стало рекордным достижением.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Хорватия
1:0 Мората – 29'     2:0 Руис – 32'     3:0 Карвахаль – 45+2'    
Испанцы просто смяли Хорватию!
Испания за тайм смела Хорватию на Евро-2024! Модрич померк на фоне 16-летнего Ямаля
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Рекорд №3. Самый молодой капитан сборной в истории Евро

Им стал Доминик Собослаи — венгр вывел свою сборную с капитанской повязкой в возрасте 23 лет 7 месяцев 21 дня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Швейцария
0:1 Дуа – 12'     0:2 Эбишер – 45'     1:2 Варга – 66'     1:3 Эмболо – 90+3'    
У венгров есть необычный игрок — он похож на лесника:
Мем дня на Евро-2024 — огромный нападающий Венгрии. Как он попал в сборную?
Мем дня на Евро-2024 — огромный нападающий Венгрии. Как он попал в сборную?

Рекорд №4. Самый быстрый гол в истории Евро

Албанцы забили итальянцам уже на 23-й секунде матча! Отличился полузащитник «Сассуоло» Недим Байрами. Рекорд держался 20 лет — на Евро-2004 Дмитрий Кириченко положил мяч в ворота Греции на 67-й секунде.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    
Про обладателя этого рекорда рассказали здесь:
Российский рекорд на Евро — всё! Италия пропустила самый быстрый гол в истории турнира
Российский рекорд на Евро — всё! Италия пропустила самый быстрый гол в истории турнира
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