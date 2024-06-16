Крах Хорватии и безумные 16 минут Италии. Что творится на чемпионате Европы — 2024

На Евро-2024 прошёл второй день. И он получился максимально насыщенным. В традиционном дайджесте рассказываем, что происходило в трёх матчах.

Швейцария наказала Венгрию за бардак в обороне

Венгров так хвалили за успешный отбор на Евро, что перед матчем казалось: на поле выходят равные соперники. А что на деле? Швейцарцы забили уже на 12-й минуте — отличился Квадво Дуа. Преимущество в первом тайме в итоге вылилось в 2:0 — перед самым перерывом второй мяч в сетку вонзил Михел Эбишер.

Радость футболистов сборной Швейцарии Фото: Alex Grimm/Getty Images

А вот второй тайм начался совсем иначе. Венгры ожили и стали давить на ворота Швейцарии. Итог закономерный — гол Барнабаша Варги на 66-й минуте с передачи молодого капитана Доминика Собослаи.

Но на большее венгров не хватило. Моментов становилось всё меньше, как и времени на камбэк. Зато забила Швейцария: Брил Эмболо воспользовался грубейшей ошибкой Вилли Орбана, убежал один на один и перебросил вратаря. 3:1!

Испания растоптала Хорватию. А что с судейством?

Хорваты продолжают зажигать на чемпионатах мира, а вот на Евро возникают проблемы. Состав не молодеет, и на фоне молодых испанцев это было особенно заметно. 16-летний Ламин Ямаль разрывал оборону Хорватии, но забивали другие. В середине первого тайма испанцы в течение трёх минут положили два — голы на счету Альваро Мораты и Фабиана Руиса. Перед перерывом добавил и ветеран — Дани Карвахаль сделал счёт 3:0.

Даниэль Карвахаль празднует гол Фото: Julian Finney/Getty Images

Во втором тайме испанцы успокоились и начали экономить силы на будущие матчи. А хорваты могли и даже должны были забивать. За 10 минут до конца основного времени они заработали пенальти, но всё внимание на себя перетянул судья Майкл Оливер. Он не удалил Родри, лишившего соперника явной возможности забить гол.

А потом — после сейва Уная Симона — Оливер отменил гол вторым темпом, поскольку Иван Перишич раньше времени забежал в штрафную. Обескураженные хорваты так и проиграли всухую.

Огонь дня: матч Италия — Албания

А как это ещё назвать, если игра началась с рекордно быстрого гола албанцев? Аутсайдер забил уже на 23-й секунде. И это в ворота действующих чемпионов Европы!

Правда, на этом поводы для радости Албании закончились. Итальянцы моментально забили два: Алессандро Бастони — на 11-й минуте, Николо Барелла — на 16-й. И даже после этого команда Лучано Спаллетти продолжила давить. Но реализация испарилась.

Итальянцы и албанцы борются за мяч Фото: Lars Baron/Getty Images

А вот второй тайм уже совсем не походил на первый. Куда более спокойная игра, больше возни, меньше моментов. И подуставшая Албания, которая будто бы все силы вложила в гол на первой минуте. 2:1 — Италия начинает с победы.