Самый нелепый гол Евро-2024 пропустила Италия!

Сборная Италии стартовала с победы на Евро-2024, пропустив уникальный гол от Албании.

Это был первый матч на чемпионате Европы, в котором сыграл представитель РПЛ – на левом фланге обороны у албанцев вышел защитник «Локомотива» Марио Митай. А вот нападающий «Рубина» Мирлинд Даку остался в запасе.

Бразильский тренер Силвиньо сделал ставку в атаке на принадлежащего «Челси» Армандо Брою. И сборная Албании вышла вперёд уже через 23 секунды после начала игры! Это рекорд чемпионатов Европы. Прежний принадлежал нападающему сборной России Дмитрию Кириченко, который на Евро-2004 положил мяч в ворота будущих чемпионов греков уже на второй минуте. Впрочем, забил у Албании не Броя, а хавбек «Сассуоло» Недим Байрами. Создал же гол… Федерико Димарко. Игрока сборной Италии перемкнуло при выбросе аута – он отправил мяч в собственную штрафную, а Байрами как будто того и ждал. Есть ли в голе доля вины Джанлуиджи Доннаруммы, пропустившего мяч в ближний угол? У конкурента нашего Сафонова хочется находить ошибки даже там, где их, возможно, нет.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Lars Baron/Getty Images

Команда Силвиньо сделала большой шаг к тому, чтобы сотворить первую громкую сенсацию на Евро. Но итальянцы словно и не заметили этого гола. Команда Лучано Спаллетти мощно атаковала, прижала албанцев к их штрафной. При владении у «Скуадра адзурра» сзади оставались трое – правый защитник Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони и неожиданно вышедший в основе Риккардо Калафьори. При этом атакующий защитник из «Болоньи» и сам с удовольствием шёл вперёд, влезал в чужую треть. На флангах ширину создавали стремившийся исправиться за ошибку Димарко, привыкший в «Интере» высоко подниматься при схеме с тремя центрбеками, и Федерико Кьеза. Албанцы вынуждены были глубоко сажать фланговых хавбеков, так что Митай эпизодически превращался в одного из четырёх (!) центральных.

Голы сборной Италии тоже не заставили себя ждать. После четверти часа игры счёт и по ударам в створ, и по забитым мячам был уже 2:1 в пользу команды Спаллетти. «Скуадра адзурра» отыгралась после углового, который разыграли Димарко с Лоренцо Пеллегрини. Последнему не помешали подать на дальнюю штангу, откуда Бастони свободно пробил головой. Только за его спиной оказался Таульянт Сефери.

Затем сборной Италии принесла успех одна из многочисленных позиционных атак. Ясир Асани неудачно вынес мяч, а опорники албанцев слишком прижались, поэтому Николо Барелла беспрепятственно выстрелил с подбора. Исполнил удар полузащитник «Интера» безупречно.

Гигантский перевес сборной Италии отражала статистика ударов к перерыву – 13:4 (в створ – 4:1). По точным передачам на чужой трети поля «Скуадра адзурра» в восемь раз превосходила албанцев, надеявшихся на редкие контрвыпады. Проблема команды Силвиньо заключалась ещё и в том, что более классные итальянцы выигрывали больше единоборств. От третьего гола в исполнении Давиде Фраттези в первом тайме спасли сейв вратаря и штанга.

После перерыва трудно было понять, как сборная Албании собирается забивать ещё. Вряд ли стоило рассчитывать на то, что Димарко или кто-то другой из итальянцев опять подарит гол каким-нибудь нелепым движением. При обороне албанцы не прессинговали, да и в средней трети отбор у них не получался. Итальянцы постоянно находили свободного игрока в центре. При владении команда Силвиньо попадала под давление сборной Италии и просто не доходила до штрафной Доннаруммы.

Железнодорожнику Митаю было очень непросто, когда он оставался один в один на фланге с невероятно активным Кьезой. Но нужно было показывать себя на фоне слухов об интересе из Серии А. Несколько отборов и перехватов молодой албанец совершил. Правда, однажды, ловко отодвинув Кьезу от мяча, Марио зачем-то пустился в обыгрыш в собственной штрафной и мог привезти пенальти. Повезло, что получивший по ноге соперник не свалился.

Федерико Кьеза и Марио Митай Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сборная Италии очень спокойно контролировала игру, которая во втором тайме шла вообще без ворот. Единственный более-менее хороший момент албанцы имели, когда заработали опасный штрафной. К мячу подошёл полузащитник «Интера» Кристьян Аслани, решив, видимо, что это вечер голов футболистов «нерадзурри». Однако повторить сделанное Бастони и Бареллой не сумел. Более того, зарядил со стандарта в голову Алессандро – отправил в нокдаун партнёра по клубной команде.

В концовке впечатляющий сольный проход Димарко принёс сборной Италии первый удар в створ в этом тайме. А Албания дождалась своего шанса на 90-й минуте. После заброса в штрафную свежий Рей Манай (именно он поменял подсевшего Брою, а не Даку) классно принял мяч на грудь, будучи под давлением Калафьори, и пробил в дальний угол. Но тут Доннарумма показал топ-класс. Голкипер вылетел из ворот, и Манай попал в него. Благодаря Джанлуиджи итальянцы сохранили заслуженную победу.