Зато у хозяев Евро отличные шансы обеспечить себе выход в 1/8 финала уже в следующем туре!

Скверное положение Хорватии и Венгрии. Расклады на выход из групп A и B на ЧЕ-2024

На Евро-2024 сыграны матчи в двух группах. Кто приблизился к плей-офф? И что теперь необходимо сборным для выхода в 1/8 финала? Смотрим.

Группа А

В группе А первое место занимает сборная Германии. В матче открытия она разгромила Шотландию — 5:1. Рядом идёт Швейцария, уверенно обыгравшая Венгрию — 3:1. Во 2-м туре швейцарцы сыграют с Шотландией, а немцы — с венграми. Германия и Швейцария в случае побед на 100% обеспечат себе выход в плей-офф. Впрочем, ничья также серьёзно приблизит команды к следующему раунду.

ГЕРМАНИЯ — ШОТЛАНДИЯ Фото: Lars Baron/Getty Images

Самая тяжёлая ситуация у Венгрии. Команде предстоит матч с Германией, в котором набрать три очка будет невероятно сложно. Проще представить, что Шотландия обыграет Швейцарию. Тогда команда Стива Кларка серьёзно увеличит свои шансы на выход в 1/8 финала. Не забываем, что в плей-офф выходят четыре лучшие сборные с третьих мест. Важно каждое набранное очко.

Ключевую роль играют очные встречи. В случае равенства по очкам именно они решают, какая из команд окажется выше. У швейцарцев, например, есть преимущество над венграми, что станет важным фактором после 3-го тура. А Германия окажется выше Шотландии в случае равенства очков.

ГРУППА А

Расписание 2-го тура в группе A:

Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 мск;

Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 мск.

Группа В

Испания разгромила в первом матче Хорватию — 3:0. Хотя, может, команда Златко Далича и не заслужила такого поражения. «Красная фурия» классно распорядилась моментами, а вот хорваты свои шансы упустили.

Испанцы приблизилась к выходу в плей-офф, а Хорватии в следующем туре необходимо обыгрывать Албанию. Команда Силвиньо уступила действующему чемпиону Европы — сборной Италии. Албанцы забили самый быстрый гол в истории Евро (на 23-й секунде!), но затем пропустили дважды за 16 минут.

ИСПАНИЯ — ХОРВАТИЯ Фото: Getty Images

Испания и Италия набрали по три очка. В следующем туре команды сыграют друг с другом. Победитель гарантирует себе выход в плей-офф. А в случае ничьей обе команды значительно приблизятся к 1/8 финала, но на 100% место в числе 16 лучших ещё не забронируют. Хорватии и Албании для продолжения борьбы необходима победа в очном матче. Поражение критически уменьшит шансы на попадание в плей-офф.

ГРУППА В

Расписание 2-го тура в группе B:

Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 мск;

Испания — Италия, 20 июня, 22:00 мск.