«Бавария» «грабит» конкурентов, клубы АПЛ тратят миллионы. Трансферы топ-лиг за неделю

Главная тема в мировом футболе прямо сейчас – Евро-2024. Но клубы не останавливают работу ни на минуту. Трансферное окно открыто не везде, однако сделки по переходам уже осуществляются. Рассказываем о главных покупках европейских команд за последнюю неделю.

Матвей Сафонов: «Краснодар» → «ПСЖ» (€ 20 млн)

Матвей Сафонов Фото: ФК «ПСЖ»

Наконец-то о сделке сообщили официально! Российский голкипер Матвей Сафонов стал футболистом «ПСЖ». Парижане приобрели вратаря у «Краснодара» за € 20 млн + бонусы. Сафонов подписал контракт с «ПСЖ» до лета 2029 года. В Париже Матвей будет конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой. Получится ли выбить из основы именитого итальянца? Некоторые во Франции уверены, что да.

Ладислав Крейчи: «Спарта» → «Жирона» (€ 12 млн)

Ладислав Крейчи Фото: ФК «Жирона»

«Жирона» впервые в истории отобралась в Лигу чемпионов. Каталонцы решили укрепить центр защиты перед важнейшим сезоном. За € 12 млн «Жирона» забрала из чешской «Спарты» защитника Ладислава Крейчи. Сейчас 25-летний футболист выступает за сборную Чехии на Евро-2024. А затем его ждёт сезон в чемпионате Испании и ЛЧ.

Шади Риад: «Бетис» → «Кристал Пэлас» (€ 15 млн)

Шади Риад Фото: ФК «Кристал Пэлас»

«Бетис» провёл хорошую сделку. Сначала клуб приобрёл защитника Шади Риада у «Барселоны» за € 9 млн (обладал правом выкупа). А затем «Бетис» перепродал его в «Кристал Пэлас» уже за € 15 млн. Потенциал у Риада огромный.

Алеш Гарсия: «Жирона» → «Байер» (€ 18 млн)

Алеш Гарсия Фото: ФК «Байер»

«Жирона» не только усиливается, но и зарабатывает. За € 18 млн каталонцы отпустили в Германию Алеша Гарсию. 26-летний полузащитник подписал контракт с «Байером». Леверкузенцы впервые в истории стали чемпионами. Конечно, «Байер» мечтает повторить успех + круто выступить в Лиге чемпионов. Для этого необходим большой состав. Гарсия добавит тренеру Хаби Алонсо вариативности в полузащите.

Хироки Ито: «Штутгарт» → «Бавария» (€ 23 млн)

Хироки Ито Фото: ФК «Бавария»

«Бавария» снова крадёт классного футболиста из Бундеслиги. На этот раз без важного игрока остаётся «Штутгарт». За € 23 млн «Бавария» приобрела центрального защитника Хироки Ито. В прошедшем сезоне мюнхенцы испытывали проблемы с обороной. Юпамекано, де Лигт, Ким и Дайер не всегда показывали идеальный футбол + «Баварии» просто не хватало ротации. Ито же добавит крутых качеств защите, а новому тренеру команды Венсану Компани – дополнительную опцию. Возможно, японец и вовсе станет основным игроком «Баварии». Он заключил контракт с клубом до лета 2028 года.

Ллойд Келли: «Борнмут» → «Ньюкасл» (свободный агент)

Ллойд Келли Фото: ФК «Ньюкасл»

«Ньюкасл» продолжает своё любимое занятие – скупать англичан. На этот раз, правда, получилось забрать защитника Ллойда Келли бесплатно. У 25-летнего футболиста закончился контракт с «Борнмутом», после чего он заключил соглашение с «Ньюкаслом». Это первый новичок «сорок» летом 2024 года.

Луис Гильерме: «Палмейрас» → «Вест Хэм» (€ 23 млн)

Луис Гильерме Фото: ФК «Вест Хэм»

«Вест Хэм» начинает эпоху без Дэвида Мойеса. Новым тренером лондонцев стал Хулен Лопетеги. И в новом сезоне испанец получит в распоряжение 18-летнего вингера Луиса Гильерме. «Вест Хэм» приобрёл его у «Палмейраса» за € 23 млн. С экс-клубом Гильерме стал чемпионом Бразилии и играл в Кубке Либертадорес. Также на его счету пять матчей за сборную U20.

Жануэль Белосьян: «Ренн» → «Байер» (€ 15 млн)

Жануэль Белосьян Фото: ФК «Байер»

Ещё один талантливый футболист перебрался в «Байер». За € 15 млн леверкузенцы забрали у «Ренна» защитника Жануэля Белосьяна. В прошлом сезоне 18-летний игрок провёл в Лиге 1 23 матча. А теперь Белосьян сыграет в Лиге чемпионов вместе с «Байером». Быстро стать игроком старта будет сложно. Но в активной ротации в Леверкузене защитник окажется на 100%.

Родригу Гомеш: «Брага» → «Вулверхэмптон» (€ 15 млн)

Родригу Гомеш Фото: ФК «Вулверхэмптон»

Что, опять? Да, юный португалец – и в «Вулверхэмптоне». За € 15 млн «волки» приобрели у «Браги» полузащитника Родригу Гомеша. Прошлый сезон он провёл в аренде в «Эшториле», за который сыграл 30 матчей чемпионата Португалии. В них Гомеш забил семь мячей и оформил семь ассистов. Отличная статистика для среднего клуба.

Анхелиньо: «РБ Лейпциг» → «Рома» (€ 5,2 млн)

Анхелиньо Фото: ФК «Рома»

Анхелиньо стал полноценным футболистом «Ромы». Римляне выкупили испанского защитника у «РБ Лейпциг» за € 5,2 млн. Анхелиньо оказался в «Роме» зимой 2024 года на правах аренды. А теперь продолжит выступления за клуб под руководством Даниэля Де Росси.

Шарль Де Кетеларе: «Милан» → «Аталанта» (€ 22 млн)

Шарль Де Кетеларе Фото: EMILIO ANDREOLI/GETTY IMAGES

Ещё один выкуп футболиста из экс-клуба произошёл в Италии. «Аталанта» за € 22 млн забрала у «Милана» Шарля Де Кетеларе. В Милане бельгиец показывал слабый футбол, а вот у Джан Пьеро Гасперини расцвёл. В прошлом сезоне Де Кетеларе забил 14 мячей и оформил 11 ассистов в 50 играх. Гасперини находил футболисту разные позиции на поле: Шарль мог выйти в роли «десятки», центрального нападающего и форварда в двойке. Бельгиец помог «Аталанте» выиграть Лигу Европы и попасть в Лигу чемпионов. Отличная сделка для бергамасков. Хотя для Алексея Миранчука это не лучшая новость: в клубе остаётся его конкурент.