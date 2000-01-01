Хорватия прервала рекордную серию Испании
Хорватия проиграла Испании (0:3) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы. Несмотря на это, хорваты умудрились прервать рекордную серию испанцев.
Испания уступила Хорватии в матче по владению мячом: 47% против 53%. Из-за этого «Красная фурия» прервала серию из 136 встреч, где была лидером по владению. Последний раз такие проблемы были у испанцев в финале Евро-2008 с Германией (46%). При этом они тогда тоже победили — 1:0.
Хорватия прервала рекордную серию Испании. Она длилась с 2008 года!
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