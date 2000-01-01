Хорватия прервала рекордную серию Испании. Она длилась с 2008 года!

Испания уступила Хорватии в матче по владению мячом: 47% против 53%. Из-за этого «Красная фурия» прервала серию из 136 встреч, где была лидером по владению. Последний раз такие проблемы были у испанцев в финале Евро-2008 с Германией (46%). При этом они тогда тоже победили — 1:0.