16-летний Ямаль — самый молодой ассистент в истории Евро
Ламин Ямаль отдал голевой пас на Даниэля Карвахаля в матче Евро-2024 между Испанией и Хорватией (3:0). Благодаря этому испанец стал самым молодым ассистентом в истории чемпионатов Европы.
5-е место — Криштиану Роналду
На Евро-2004 19-летний Роналду отдал голевой пас в матче со сборной России (2:0).
4-е место — Эмре Мор
В 2016 году на ЧЕ 18-летний Мор записал на свой счёт ассист в матче со сборной Чехии (2:0).
3-е место — Уэйн Руни
На Евро-2004 18-летний Руни отметился голевой передачей в матче со сборной Хорватии (4:2).
2-е место — Энцо Шифо
В 1984 году на ЧЕ 18-летний Шифо сделал ассист в матче со сборной Дании (2:4).
1-е место — Ламин Ямаль
На Евро-2024 16-летний Ямаль отметился голевым пасом в матче со сборной Хорватии (3:0).
16-летний Ямаль — самый молодой ассистент в истории Евро. Кого он обошёл?
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