16-летний Ямаль — самый молодой ассистент в истории Евро

Ламин Ямаль отдал голевой пас на Даниэля Карвахаля в матче Евро-2024 между Испанией и Хорватией (3:0). Благодаря этому испанец стал самым молодым ассистентом в истории чемпионатов Европы.