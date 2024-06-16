Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Стрельба на Евро-2024: полиция открыла огонь на мужчину с топором, видео, подробности скандала, что случилось

Жуть на Евро-2024. Мужчина с киркой бросился на полицию – его подстрелили. Видео
Дмитрий Зимин
Стрельба на Евро-2024: подробности
Аудио-версия:
Комментарии
Все подробности первой околофутбольной драмы на чемпионате Европы.

В Германии чуть не случилась трагедия. В воскресенье днём мужчина, вооруженный киркой и зажигательной смесью, сначала пытался пробиться в толпу болельщиков сборной Нидерландов, а потом напал на полицейских.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Польша
1-й тайм
0 : 0
Нидерланды

По данным Bild, около 40 тысяч нидерландцев перед матчем с Польшей прогуливались по улице Рипербан в Гамбурге. Полицией был обнаружен подозрительный мужчина с киркой в руках и коктейлем Молотова. В правоохранительных органах считают, что он мог оказаться в толпе и взорвать зажигательную смесь.

Однако инцидент удалось предотвратить. Преступника идентифицировали и провели против него операцию. Хотя мужчина явно не собирался сдаваться и попытался наброситься на силовиков с киркой. Попытка успехом не увенчалась, после чего он решил сбежать. Полиция попросила его положить на землю оружие и зажигательную смесь. Он отказался. После чего были сделаны предупредительные выстрелы, на которые тоже не было реакции. А дальше – огонь в сторону преступника. Bild утверждает, что мужчина был ранен в ногу. Сейчас о его состоянии ничего неизвестно.

– В данное время нападавший получает медицинскую помощь в больнице. Пока мы не видим никаких признаков того, что в этой истории есть связь с футболом. Ведь инцидент произошел недалеко от станции скоростной железной дороги Рипербан, более чем в километре от официальной фан-зоны, – цитирует Bild официального представителя правоохранительных органов в Германии.

Утверждается, что для пресечения беспорядков на улицах Гамбурга сейчас работают около 200 полицейских, плюс им помогают федеральные службы.

Матч Польша – Нидерланды в эти минуты проходит в Гамбурге.

Следить за ним можно здесь:
Нидерланды стартовали на Евро-2024! Смогут ли обыграть Польшу без Левандовского? LIVE
Live
Нидерланды стартовали на Евро-2024! Смогут ли обыграть Польшу без Левандовского? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android