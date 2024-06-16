Нидерланды влюбили в себя на Евро за тайм! Но решили всё с Польшей только в концовке

Для Нидерландов это был чуть ли не идеальный соперник в стартовом матче. Польша с большим трудом в принципе попала на Евро-2024. В отборе она пропустила вперёд Албанию и Чехию, так что пришлось пробираться через стыковые матчи. Там повезло – победа на Уэльсом в серии пенальти подарила путёвку в Германию. А тут первый же соперник – команда Рональда Кумана. Под его руководством нидерландцы оставили очень приятное впечатление в квалификации. А в этом году уже забили по четыре мяча Канаде, Шотландии и Исландии. Да, есть проблемы с составом – отсутствуют Френки де Йонг, Мартен де Рон, Тëн Копмейнерс. Но вряд ли кто-то считал, что Куман с ними не справится.

Перед матчем едва не случилась беда. Полиция недалеко от фан-зоны задержала мужчину с киркой и коктейлем Молотова. По предварительным данным, он мог использовать зажигательную смесь в толпе болельщиков, которые направлялись на матч. А их было очень много – ведь Нидерланды и Польша граничат с Германией. Но в итоге преступника удалось нейтрализовать, пусть и с применением оружия. Обошлось без жертв и пострадавших.

Матч начался без задержек, с первых же минут нидерландцы полетели оправдывать статус фаворита. И словно сразу врубили максимальные скорости. Это было удивительно наблюдать – как правило, любой команде на этом турнире требуется время на адаптацию. Но не команде Кумана – показалось, что она сразу захотела показать свою классную готовность. Момент возник уже на второй минуте, когда поляки прозевали кросс на Коди Гакпо, и тот пульнул в ближний угол.

Чуть позже скоростной розыгрыш мяча, и теперь Тейани Рейндерс оказался на ударной позиции. Но мимо. В первые 15 минут у поляков вообще ничего не получалось впереди. Не было контроля, не говоря уже об ударах. А потом неожиданная атака и заработанный штрафной. По иронии судьбы с него же номинальные хозяева и забили: Пётр Зелиньски навесил, а Адам Букса перевисел наверху Дензела Думфриса. Идеальная реализация.

Чем-то всё это напомнило вчерашний матч Италии. Когда фаворит пропустил первым, а потом очень резко взялся за дело. Нидерландцы не прекращали атаковать. Пропущенный гол ничего не изменил: по-прежнему куча моментов и кошмарная реализация.

Там и Вирджил ван Дейк бил с отскоком от газона, и Мемфис Депай выше, и Гакпо упускал шанс за шансом. В какой-то момент показалось, что это проклятие. Даже болельщики на трибунах иронично улыбались, глядя на происходящее. Однако на 29-й минуте мяч всё-таки влетел в сетку ворот Войцеха Щенсного. Натан Аке сделал впечатляющий рывок и отдал на Гакпо, а тот через рикошет от соперника наконец забил.

Коди Гакпо после забитого мяча Фото: Julian Finney/Getty Images

После этого команда Кумана слегка сбавила темп. Словно уже добилась главного. Скорости снизились, моментов стало меньше. В концовке тайма Депай, как это обычно бывает, не реализовал ещё один супершанс. 14–4 по ударам в первом тайме. Команды ушли на перерыв – одни думать, как отбиваться от атак, вторые – как наладить реализацию.

Михал Пробеж убрал с поля Себастьяна Шиманьского, нидерландцы в начале тайма провели пару хороших атак, а потом картина резко поменялась. Неожиданно для всех. Поляки осмелели, забрали мяч под контроль и на какое-то время просто зажали соперника в его штрафной. Да, без особых моментов, но это уже выглядело солиднее. Куман проводил замены в надежде вернуть прежние скорости и добиться победы, но ничего не помогало.

Да, периодически шансы возникали, однако поляки выглядели в обороне уж очень надёжно. Показалось, дело идёт к ничьей, пока мяч не пришёл к вышедшему на замену Вауту Вегорсту. Этому джентльмену не нужно много шансов. Появился на поле на 81-й, а на 83-й сыграл на опережение и мощно бахнул в ближний. С большим трудом, но результат нидерландцам изменить всё-таки удалось.

Польша в концовке попыталась устроить навал. Не особо получилось. Роберт Левандовски так и не вышел на поле. В следующем туре Нидерланды сыграют с Францией. И там подобная реализация будет уже недопустима.