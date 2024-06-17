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Румыния — Украина: прямая онлайн-трансляция Евро-2024, где смотреть, 17 июня 2024, Бельгия — Словакия, Австрия — Франция

Топы зажгут на Евро? Бельгия стартует с аутсайдером, а у Франции неприятный соперник! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн дня Евро-2024
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Друзья, всем привет! Подкрался четвёртый день Евро-2024. Сегодня, 17 июня, нас ждут ещё три матча.

Игровой день стартует в 16:00 мск. В это время начнут играть Румыния и Украина. В группе E намечается плотная борьба за плей-офф, и оба участника этого матча поборются за 1/8 финала. Но важно удачно стартовать!

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 начнётся встреча Бельгии и Словакии. Кажется, бельгийцы — явные фавориты, однако эта сборная уже приучила нас к неудачам, несмотря на звёздный состав. От Словакии же ничего не ждут, но вдруг будет сюрприз?

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А главный матч дня стартует в 22:00. Австрия против Франции! Кажется, интриги тоже не так много, ведь с французами по составу вообще мало кто может соперничать. Однако австрийцы в последнее время хороши, и удачный старт приблизит их к плей-офф.

Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех трёх матчей. Присоединяйтесь!

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