Топы зажгут на Евро? Бельгия стартует с аутсайдером, а у Франции неприятный соперник! LIVE

Друзья, всем привет! Подкрался четвёртый день Евро-2024. Сегодня, 17 июня, нас ждут ещё три матча.
Игровой день стартует в 16:00 мск. В это время начнут играть Румыния и Украина. В группе E намечается плотная борьба за плей-офф, и оба участника этого матча поборются за 1/8 финала. Но важно удачно стартовать!
Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
В 19:00 начнётся встреча Бельгии и Словакии. Кажется, бельгийцы — явные фавориты, однако эта сборная уже приучила нас к неудачам, несмотря на звёздный состав. От Словакии же ничего не ждут, но вдруг будет сюрприз?
Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
А главный матч дня стартует в 22:00. Австрия против Франции! Кажется, интриги тоже не так много, ведь с французами по составу вообще мало кто может соперничать. Однако австрийцы в последнее время хороши, и удачный старт приблизит их к плей-офф.
Трансляцию вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех трёх матчей. Присоединяйтесь!
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