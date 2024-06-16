Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 17 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Австрия — Франция, Бельгия — Словакия, Румыния — Украина в футболе
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 июня 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем новую спортивную неделю: Евро-2024 набирает обороты, а ещё узнаем, вырвется ли «Енисей» на первое место в таблице ЧР по регби!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия), Берлин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Берлин. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 12:00 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: справится ли первая ракетка России с украинкой?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает турнир в Берлине сражением с украинкой Мартой Костюк. Девушки хорошо знакомы — играли уже пять раз. Первые два матча остались за Мартой — на US Open — 2020 и в Стамбуле-2021, а вот затем сильнее оказывалась только россиянка — в Бирмингеме-2021, Токио-2023 и Брисбене-2024. Будущая победительница нового матча сразится со вторым номером посева — белоруской Ариной Соболенко.

Дарья не очень удачно выступила на ТБШ в Париже:
«Сюрприз, что тут сделать». Как прошла первая неделя «Ролан Гаррос» — 2024
«Сюрприз, что тут сделать». Как прошла первая неделя «Ролан Гаррос» — 2024

🏉 14:00: «Металлург» — «Енисей-СТМ», чемпионат России, 15-й тур

PARI Чемпионат России . 15-й тур
17 июня 2024, понедельник. 14:00 МСК
Металлург
Новокузнецк
Не начался
Енисей-СТМ
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вырвется ли «Енисей» на первое место в таблице?

«Енисей» перед своим 14-м матчем в чемпионате страны находится на втором месте в турнирной таблице, и от лидирующей «Стрелы» его отделяет лишь одно очко, при этом казанцы сыграли на один матч больше. Всё это значит, что красноярцы в случае победы над «Металлургом» выйдут на чистое первое место. А набравший мощный ход «Енисей», безусловно, является фаворитом предстоящей встречи.

Недавно «Енисей» выиграл главное дерби русского регби:
Как прошло главное дерби русского регби? Драматичная битва «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»
Истории
Как прошло главное дерби русского регби? Драматичная битва «Енисея-СТМ» и «Красного Яра»

⚽️ 16:00: Румыния — Украина, ЧЕ-2024, группа Е. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто начнёт турнир с победы?

На бумаге сборная Украины – фаворит встречи. Просто по именам – ведь команда располагает игроками из топ-лиг и больших клубов. Интересно, что вышеуказанные сборные ранее встречались только в товарищеских матчах – сильнее во всех трёх играх оказывались украинцы.

Ох…
Жуть на Евро-2024! Полиция подстрелила мужчину с киркой! Видео
OMG
Жуть на Евро-2024! Полиция подстрелила мужчину с киркой! Видео

🎾 17:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия), Галле, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 1-й круг
17 июня 2024, понедельник. 17:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш

Интрига: каким получится старт Медведева на травяной серии?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает травяную серию турниров матчем в Галле с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты уже играли в этом году на Australian Open, и тогда россиянин оказался сильнее в четырёх сетах. Победитель нового матча встретится во втором круге с кем-то из пары Себастьян Офнер — Чжан Чжичжэнь.

Даниил осваивается на новом покрытии:
«Выиграю Уимблдон». Какие предсказания на травяной сезон дали Медведев, Рууд и другие
«Выиграю Уимблдон». Какие предсказания на травяной сезон дали Медведев, Рууд и другие

⚽️ 19:00: Бельгия — Словакия, ЧЕ-2024, группа Е. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 19:00 МСК
Бельгия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дебют Тедеско на турнире сборных!

Бельгия, естественно, отобралась на чемпионат Европы. Напомним, работает с ней Доменико Тедеско. Бывший тренер «Спартака» дебютирует на соревнованиях подобного уровня. С учётом того, что в соперниках скромная Словакия, это отличный шанс начать Евро с победы. В официальных матчах эти команды ещё не встречались.

Легенды!
Первый и последний Евро для Роналду и других ветеранов. Как же они изменились! Фото
Первый и последний Евро для Роналду и других ветеранов. Как же они изменились! Фото

⚽️ 22:00: Австрия — Франция, ЧЕ-2024, группа D. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мбаппе начнёт забивать с первого матча?

Килиан – хотя бы на бумаге – один из соискателей «Золотой бутсы» Евро-2024. Французская атака с Мбаппе и без него – две разные команды. Но и сборная Австрии не пассажир группы: Ральф Рангник пересобрал этот коллектив, и сейчас австрийцы выглядят потенциальными ньюсмейкерами турнира. Да, из четырёх встреч между этими командами три остались за французами. Но почему бы Австрии не преподнести сенсацию?

Какая ближе вам?
11 версий Евро-2024 от авторов «Чемпионата»
11 версий Евро-2024 от авторов «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android