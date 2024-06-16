Топ-матчи понедельника: Австрия — Франция, Бельгия — Словакия, Румыния — Украина в футболе

Начинаем новую спортивную неделю: Евро-2024 набирает обороты, а ещё узнаем, вырвется ли «Енисей» на первое место в таблице ЧР по регби!

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Посмотреть все события 17 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 12:00*: Марта Костюк (Украина) — Дарья Касаткина (Россия), Берлин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли первая ракетка России с украинкой?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начинает турнир в Берлине сражением с украинкой Мартой Костюк. Девушки хорошо знакомы — играли уже пять раз. Первые два матча остались за Мартой — на US Open — 2020 и в Стамбуле-2021, а вот затем сильнее оказывалась только россиянка — в Бирмингеме-2021, Токио-2023 и Брисбене-2024. Будущая победительница нового матча сразится со вторым номером посева — белоруской Ариной Соболенко.

🏉 14:00: «Металлург» — «Енисей-СТМ», чемпионат России, 15-й тур

Интрига: вырвется ли «Енисей» на первое место в таблице?

«Енисей» перед своим 14-м матчем в чемпионате страны находится на втором месте в турнирной таблице, и от лидирующей «Стрелы» его отделяет лишь одно очко, при этом казанцы сыграли на один матч больше. Всё это значит, что красноярцы в случае победы над «Металлургом» выйдут на чистое первое место. А набравший мощный ход «Енисей», безусловно, является фаворитом предстоящей встречи.

⚽️ 16:00: Румыния — Украина, ЧЕ-2024, группа Е. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто начнёт турнир с победы?

На бумаге сборная Украины – фаворит встречи. Просто по именам – ведь команда располагает игроками из топ-лиг и больших клубов. Интересно, что вышеуказанные сборные ранее встречались только в товарищеских матчах – сильнее во всех трёх играх оказывались украинцы.

🎾 17:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Нуну Боржеш (Португалия), Галле, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева на травяной серии?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает травяную серию турниров матчем в Галле с португальцем Нуну Боржешем. Теннисисты уже играли в этом году на Australian Open, и тогда россиянин оказался сильнее в четырёх сетах. Победитель нового матча встретится во втором круге с кем-то из пары Себастьян Офнер — Чжан Чжичжэнь.

⚽️ 19:00: Бельгия — Словакия, ЧЕ-2024, группа Е. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: дебют Тедеско на турнире сборных!

Бельгия, естественно, отобралась на чемпионат Европы. Напомним, работает с ней Доменико Тедеско. Бывший тренер «Спартака» дебютирует на соревнованиях подобного уровня. С учётом того, что в соперниках скромная Словакия, это отличный шанс начать Евро с победы. В официальных матчах эти команды ещё не встречались.

⚽️ 22:00: Австрия — Франция, ЧЕ-2024, группа D. 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Мбаппе начнёт забивать с первого матча?

Килиан – хотя бы на бумаге – один из соискателей «Золотой бутсы» Евро-2024. Французская атака с Мбаппе и без него – две разные команды. Но и сборная Австрии не пассажир группы: Ральф Рангник пересобрал этот коллектив, и сейчас австрийцы выглядят потенциальными ньюсмейкерами турнира. Да, из четырёх встреч между этими командами три остались за французами. Но почему бы Австрии не преподнести сенсацию?