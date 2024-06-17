Румынию вытащил на Евро сын легенды. Но в команде только один заметный игрок

В 1-м туре Евро-2024 в группе Е сыграют сборные Румынии и Украины. Попадание румын в финальную стадию чемпионата Европы можно назвать сюрпризом – их там не ждали. Национальная команда этой страны пропустила Евро-2020 и Евро-2012, а на Евро-2016 финишировала последней в группе с одним-единственным очком, отстав даже от Албании. Сегодняшняя сборная Румынии словно с другой планеты, если сравнивать со сборной образца 30-летней давности. И эта планета намного дальше от Солнца, чем та: на ЧМ-1994 команда под руководством Ангела Йордэнеску поразила мир, выиграв группу, победив в плей-офф Аргентину и вылетев только в четвертьфинале по пенальти.

Что же представляет собой Румыния, приехавшая на Евро-2024? Одно только имя тренера – бомба!

Кто главный тренер сборной Румынии

Возглавляет сборную Румынии… Йордэнеску. Не падайте в обморок – это не 74-летний Ангел решил вдруг тряхнуть стариной. Он завершил карьеру ещё в 2016 году, а последним местом его работы была как раз национальная команда. Собственно, при нём румыны и ездили на предыдущий свой Евро, где смогли только сыграть вничью со Швейцарией. Ради сборной Йордэнэску в 2014-м прервал свой творческий отпуск, который продлился восемь лет. Но даже у такого титулованного специалиста не получилось вернуть команде её прежнюю силу.

Оказывается, у Ангела есть сын, и он тоже стал серьёзным тренером. Сборную Румынии вернул на крупный турнир 46-летний Эдуард Йордэнеску. По итогам 2023-го он впервые в карьере был признан тренером года в стране – это награда за успех с национальной командой.

В отличие от отца, сыгравшего 57 матчей за сборную Румынии, Эдуард не стал заметным футболистом. Играл на позиции полузащитника, по ходу карьеры сменил восемь клубов и нигде не феерил. При этом выступал в Греции за «Паниониос» и на Кипре за «Алки».

Тренерскую карьеру Йордэнеску начал в 2010 году как ассистент в «Стяуа». Потом поработал с менее известными румынскими командами, а в 2016-м его позвали в ЦСКА из Софии. Однако в Болгарии он задержался всего на три месяца: принял армейцев на третьем месте, оставил – на пятом. Потом работал только в Румынии. В 2018 году поменял глушь на Клуж – возглавил большой для местного футбола клуб ЧФР. С этой командой добился первого серьёзного успеха, завоевав Суперкубок страны. Но из-за разногласий с владельцем ЧФР Йордэнеску ушёл в отставку уже после трёх матчей. Впрочем, в 2020-м Эдвард вернулся и выиграл первый в карьере чемпионский титул в сезоне-2020/2021 и ещё один Суперкубок страны.

В августе 2021 года Йордэнеску возглавил ФКСБ – бывший «Стяуа». Однако и в Бухаресте он умудрился поссориться с владельцем клуба Джиджи Бекали и через три месяца был уволен. А в январе 2022-го получил назначение в сборную Румынии. Это пока пик карьеры Эдуарда Йордэнеску.

Эдуард Йордэнеску Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Путь сборной Румынии на Евро-2024

Поначалу у Йордэнеску в сборной Румынии не клеилось. Он начал в национальной команде с пяти поражений в семи товарищеских матчах и играх Лиги наций. Зато со стартом квалификации Евро-2024 румыны при нём преобразились. Отборочная группа была не самой страшной – Швейцария, Израиль, Беларусь, Косово, Андорра. Но для сборной Румынии и эти соперники (за исключением разве что андоррцев) непростые.

Тем не менее команда Йордэнеску прошла цикл без единого поражения – шесть побед и четыре ничьих. Фавориту группы Швейцарии не уступили на выезде, совершив невероятный камбэк: к 90-й минуте проигрывали со счётом 0:2, но в концовке Валентин Михэйлэ оформил дубль. Дома румыны и вовсе победили швейцарцев со счётом 1:0 благодаря голу Дениса Алибека.

В четырёх товарищеских матчах перед Евро-2024 у румын три ничьих и поражение от Колумбии. Но неудачи в спаррингах – не повод переживать. На чемпионате Европы результаты могут быть совсем другими.

Кто звёзды в сборной Румынии

Больших игроков по европейским меркам в сборной нет. На этом поколении румынская природа отдохнула. Единственный игрок национальной команды, который оценивается Transfermarkt дороже € 10 млн – защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин. Однако 22-летний центрбек выступает за «шпор» всего полгода. В январе английский клуб выкупил Дрэгушина у итальянский «Вероны» за € 25 млн, видимо, поэтому в такую сумму Раду сейчас и оценивают. За «Тоттенхэм» румын сыграл девять матчей в АПЛ – четыре раза вышел в основе и пять — на замену.

Лучшие бомбардиры сборной Румынии в отборочном цикле Евро-2024 – автор дубля в ворота швейцарцев 24-летний полузащитник Михэйлэ из «Пармы», 33-летний нападающий Алибек из катарского «Аль-Муайдара» и 31-летний хавбек-капитан Николае Станчу из саудовского «Дамака». Каждый из них забил по три мяча. При этом Михэйлэ за весь цикл провёл на поле лишь 171 минуту, так как во всех семи матчах выходил на замену.

Лучший ассистент и самый результативный игрок сборной Румынии в квалификации Евро-2024 – 25-летний полузащитник Олимпиу Моруцан. Он сделал четыре голевые передачи, в том числе две на Михэйлэ, когда тот забивал Швейцарии. К сожалению для румын, чемпионат Европы Моруцан пропускает из-за травмы. Это самая серьёзная потеря команды.

В целом сегодняшняя сборная сильна не именами, а коллективной игрой. В этом её отличие от Румынии с ЧМ-1994, у которой были и великие мастера, и поставленный командный футбол. Один Георге Хаджи чего стоил! Кстати, на чемпионате Европы сыграет его сын Янис, который несколько лет назад едва не перешёл в «Спартак». Это неплохой атакующий полузащитник с опытом выступлений за «Рейнджерс», но, конечно, по таланту уступает своему знаменитому отцу. Последний сезон 25-летний Хаджи-младший отыграл на правах аренды в Испании за «Алавес», набрав всего 2+2 в 26 матчах.

Янис Хаджи Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

В сборной Румынии необходимо выделить также вингера Денниса Мана – второго по стоимости игрока национальной команды, оцениваемого в € 9 млн. В завершившемся сезоне он помог «Парме» вернуться в Серию А. В 35 матчах во всех турнирах Ман забил 13 мячей и сделал семь голевых передач.

Ещё из состава команды стоит отметить 26-летнего голкипера Хорациу Молдована, который играет за мадридский «Атлетико», пусть даже там он запасной. И, конечно же, бывшего легионера «Уфы» Йонуца Неделчяру. 28-летний защитник выступает в итальянской Серии В за «Палермо».

По статистике в отборочном цикле Евро-2024 выделялся Станчу. Он стал лучшим по количеству ударов (29), пасов под удар (16), точных передач на чужой трети (122), выигранных единоборств (51) и заработанных на себе фолов (18). У Алибека больше всего попаданий в створ (10). У выбывшего Моруцана – обводок (17).

Какие шансы у Румынии на выход из группы

Сборная Румынии занимает 46-е место в рейтинге ФИФА. Она уступает двум из трёх своих соперников по группе – Бельгии (3) и Украине (22). Румыны чуть-чуть опережают только сборную Словакии (48).

Суперкомпьютер Opta, прогнозируя возможное выступление команд на Евро-2024, оценивает шансы Румынии дойти до четвертьфинала лишь в 19%. Для сравнения: у Бельгии – 45,9%, а у Украины – 26,9%. И тут только Словакия котируется ниже с 14,3%.

В общем, если Йордэнеску вытащит команду в плей-офф, то ему можно сразу давать приз лучшему тренеру Румынии — 2024, не дожидаясь окончания года и даже чемпионата Европы.