Новые технологии лишили Бельгию важнейшего гола. Что за «пульс» показали по ТВ?

На игру, в частности, повлиял «умный» мяч. Но на турнире полно и других инноваций.

Сборная Бельгии проиграла Словакии в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Это как минимум сенсация. А как максимум обратите внимание на детали: второй отменённый гол бельгийцев стал таковым благодаря «умному» мячу, внутри которого есть датчик, считывающий различные показатели 500 раз секунду.

«Пульс», который вы видите на заглавной фотографии, демонстрирует момент касания мяча рукой Луа Опенда. Об этой и других технологиях на Евро-2024 – в нашем материале.

К чемпионату Европы приковано огромное внимание не только европейских фанатов – совокупная аудитория в 5,23 млрд телезрителей наблюдала за Евро-2020, и в этом году ожидается новый рекорд. Во многом такой интерес предопределён ростом зрительской аудитории на таких огромных рынках, как Индия, Китай и США. Сумасшедший спрос был зафиксирован и на билеты турнира – во время второго окна продаж УЕФА получил более 30 млн запросов на билеты из 206 стран. Власти Германии анонсировали, что игры турнира посетят 2,7 млн болельщиков, ещё 12 млн будут смотреть матчи на улицах и площадях по всей стране.

Новая аудитория предполагает ряд предложений, в том числе в плане технологий. Рассказываем, чем организаторы турнира и УЕФА намерены приятно (и не очень) удивить как игроков, так и болельщиков.

750 новых антенн 5G на стадионах, доход в € 1,4 млрд от медиаправ

Общие затраты на проведение Евро-2024, включая аренду стадионов, персонал, телепроизводство и транспорт, оцениваются в € 645,5 млн, что составляет 26,8% от ожидаемого дохода. Для обслуживания УЕФА как зрителей, посещающих турнир, так и зрителей по всему миру, требуется надежная технологическая инфраструктура. Возможности руководящего органа европейского футбола значительно возросли в последние годы – в частности, благодаря переходу от управляемого хостинга к облачным платформам.

Церемония открытия Евро-2024 Фото: Clive Mason/Getty Images

Евро-2024 с одним хозяином представляет собой более традиционный крупный турнир в сфере информационных технологий. Хотя для обеспечения бесперебойного проведения соревнований было создано совместное предприятие с Немецким футбольным союзом (DFB), турнир в первую очередь организует УЕФА, который привлёк к этому мероприятию 13 глобальных спонсоров и пять местных партнёров. Одним из глобальных спонсоров является французская технологическая компания Atos. Партнёрство охватывает все соревнования мужских национальных команд УЕФА, и это будет первый случай её участия в турнире.

Между тем Deutsche Telekom является местным партнёром, который сыграет важную роль в проведении турнира. За несколько недель до первой игры специалист по телекоммуникациям установил около 750 новых антенн 5G на 10 принимающих стадионах, чтобы обеспечить улучшенную связь для зрителей, представителей СМИ и оперативного персонала. Из них 300 были размещены на трибунах, а остальные 450 – в закрытых помещениях на территории стадиона.

Официальные вещатели и другие репортёры, работающие на стадионах, могут рассчитывать на выгоду от 65 км новых оптоволоконных линий. Целью этого является повышение пропускной способности и скорости видео- и аудиорепортажей. Deutsche Telekom установила более 2000 распределителей сигнала, чтобы обеспечить игрокам быстрый доступ к данным через WLAN и кабельное соединение. За пределами стадионов компания также развернула 38 временных зон покрытия в фан-зонах, на вокзалах и в помещениях команд, чтобы игроки и болельщики могли воспользоваться самой быстрой связью по мобильному телефону.

Евро-2024 имеет поистине глобальное значение. Турнир освещают телевизионные компании на шести континентах – продажа медиаправ принесёт УЕФА около € 1,4 млрд. В стране-хозяйке турнир транслируют четыре телекомпании. Deutsche Telekom владеет правами на все игры, сублицензии приобрели телеканалы ARD и ZDF, а также коммерческая телекомпания RTL. По другую сторону Атлантики права на турнир в США принадлежат Fox Sports, а ESPN будет транслировать турнир по всей Латинской Америке.

Микрочип в мяче, искусственный интеллект, запись данных 500 раз в секунду

Хотя турниры УЕФА стали ассоциироваться с инновациями в сфере телевещания, союз решил не транслировать Евро-2024 в формате 4K сверхвысокой чёткости (UHD) – все матчи будут показаны в формате 1080p (HD). Это может отражать нежелание фанатов платить больше за лучшее качество изображения, учитывая, что многие не видят разницы между HD-потоком и 4K-потоком (хотя картинка вдвое чётче).

Но гораздо интереснее инновации, которые будут задействоваться непосредственно на футбольных полях. И самым интересным является использование мяча adidas Fussballliebe. Это первый мяч, оснащённый технологией Connected Ball немецкого бренда спортивной экипировки с внутренним датчиком движения, записывающим данные 500 раз в секунду, чтобы определить, когда по мячу был нанесён удар. Connected Ball будет создавать 3D-модель мяча с помощью внедрённого искусственного интеллекта (ИИ), чтобы безошибочно определять, покинул ли он пределы поля.

Мяч Евро-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Микрочип находится в самом центре мяча, он не влияет на силу удара или траекторию его полета. Заряжать устройства можно бесконтактно. Датчики с микрочипами работают в связке с компьютерной технологией, которая позволяет в режиме реального времени воспроизводить трёхмерные изображения тел игроков. В конечном счёте это позволит официальным лицам получить подробнейшие данные о мяче в режиме реального времени.

Благодаря сочетанию данных о положении игрока и искусственного интеллекта Fussballliebe дополнит существующую полуавтоматическую технологию УЕФА для определения офсайда, позволяя судьям принимать более точные и быстрые решения. Появится возможность отслеживать 29 различных точек на теле каждого футболиста и давать сигнал видеоарбитрам. В первую очередь работа чипа должна облегчить разбор моментов с попаданием мяча в руку, определяя точный момент соприкосновения. Во вторую – упростить определение попадания футболиста в офсайд.

На Евро судьи VAR объясняют свои решения Фото: James Gill/Getty Images

Полуавтоматическая технология офсайда, впервые использованная на ЧМ-2022 в Катаре, включает в себя серию камер на крыше стадиона, которые отслеживают всех 22 игроков на поле и могут определять их положение в любой момент времени. При использовании мяча Fussballiebe решение о положении вне игры становится более быстрым, точным и обеспечивает трёхмерную визуализацию для рассмотрения судьями. Технология подключённого мяча adidas уже использовалась во время ЧМ-2022 (на Евро-2024 количество камер выросло с 10 до 12), где, как известно, удалось убедительно доказать, что Криштиану Роналду не касался мяча во время первого гола Португалии в ворота Уругвая. Главная цель нововведений – максимально сократить время для изучения видеоповторов.

УЕФА не использовал «умный» мяч в Лиге чемпионов — 2023/2024, а это означает, что полуавтоматическая система положения вне игры определялась исключительно искусственным интеллектом. Серия А – единственная из пяти ведущих национальных европейских футбольных лиг, которая использует полуавтоматическую технологию «вне игры», но также делает это с мячом без датчиков. Ла Лига и АПЛ проголосовали за использование подобной системы начиная с сезона-2024/2025, но, как и их итальянские коллеги, пока что не будут использовать микрочип в мяче.

Запрет на разговоры с арбитрами, запрет на алкоголь в чаше стадиона

Нововведения коснулись и взаимоотношений футболистов с арбитрами. УЕФА дал им инструкции максимально пресекать любые попытки воздействия со стороны игроков. Отныне вступать в полемику с судьёй получает право только капитан. В случае если другие футболисты попытаются что-то спросить у арбитра, вступить с ним в конфликт или учинить провокацию, то нарвутся на риск получить предупреждение. Единственное исключение может составлять ситуация, если капитаном команды является вратарь, то тогда он должен сообщить судье перед матчем, кто из полевых игроков получит право пообщаться с рефери.

Капитаны матча Шотландия – Германия Энди Робертсон и Илкай Гюндоган общаются с судьёй Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

«Судейский девиз на Евро-2024 звучит так: «Минимальное вмешательство для получения максимальной выгоды». Мы намерены защищать имидж игры и решительно бороться с давлением на судей. Это нужно делать сейчас, чтобы обеспечить наследие для будущих поколений», – объяснил управляющий директор УЕФА по судейству.

Технические новинки на Евро будут доступны и болельщикам, для которых компания Euroband разработала специальный браслет с чипом. С его помощью фанаты получат возможность отслеживать положение каждого носителя этого аксессуара, а также с помощью специального приложения приобретать официальную продукцию Евро-2024 и пользоваться им как банковской картой.

Что касается других разработок, УЕФА объединился с креативной игровой студией игрушек со светодиодной подсветкой Toikido, чтобы включить функцию Евро-2024 в популярную игру Roblox Piñata Smashlings. Официальный талисман турнира Альберт и Футбольный остров Евро-2024 будут интегрированы в игру в рамках специальной активации с 15 мая по 14 июля. Пользователи получат захватывающий опыт на стадионе с играми на футбольную тематику, пиньятой (полая внутри игрушка довольно крупных размеров) и сокровищами.

Талисман Евро-2024 Фото: Juergen Schwarz/Getty Images

Кроме того, пользователи смогут повышать уровень и зарабатывать внутриигровую валюту во время игры в Piñata Smashlings. Те, кто участвует в игре, смогут видеть внутриигровые цифровые экраны, показывающие результаты матчей Евро-2024 в реальном времени, а виртуальная фан-зона на острове позволит игрокам поддерживать свои команды и получать эксклюзивные цифровые внутриигровые награды.

Есть на турнире и минусы, связанные с ужесточением УЕФА контроля над употреблением алкоголя. За пределами стадиона будут продавать одному болельщику не более двух стаканов пива, а в чаше стадиона так и вовсе распитие алкогольных напитков запрещено.