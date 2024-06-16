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Драки сербских фанатов и англичан, видео, подробности, кто ещё дрался на ЧЕ: российские болельщики в Марселе

Жёсткие драки сербских фанатов на Евро-2024. Но до российской бойни в Марселе им далеко
Полина Куимова
Драки сербских фанатов и англичан
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Стычки с полицией были и в 2021-м, и в 2012-м. А сегодня драку разгоняли 200 немецких полицейских.

На Евро-2024 в Германии произошёл первый громкий инцидент: в Гамбурге, недалеко от места, где собрались голландские болельщики, мужчина угрожал полицейским киркой и коктейлем Молотова. Сначала полиция применила перцовый баллончик, а потом произвела несколько выстрелов, которые оказались точными – мужчину серьёзно ранили и отправили в больницу.

По какой причине нарушитель пошёл на полицейских с угрозами, когда уровень обеспечения безопасности и скорость реагирования на инциденты выкручены на максимум, неясно. Но досталось ему знатно.

Все подробности здесь:
Жуть на Евро-2024! Полиция подстрелила мужчину с киркой! Видео
OMG
Жуть на Евро-2024! Полиция подстрелила мужчину с киркой! Видео

На этом события дня не закончились – англичане подрались с сербами. Информация, что подобное должно произойти, активно форсировалась британскими медиа, и вот перед матчем Англии и Сербии группы фанатов столкнулись в одном из баров в Гельзенкирхене. Английские медиа сообщают, что сербы напали первыми, «ворвавшись из-за угла в чёрных балаклавах», после чего полетели стулья и бутылки. На место прибыли 200 полицейских, чтобы разогнать драку, которая, по словам одного из англичанинов Mirror, началась из ниоткуда.

«Это началось внезапно, – сказал он. – Непонятно, кто и что начал. Но, как мне показалось, в бар, где пили англичане, ворвалась группа фанатов, и всё началось с бросков столов, стульев и бутылок. У одного мужчины из головы текла кровь – думаю, он англичанин». Другие английские медиа сообщают, что драка была спровоцирована именно англичанами. При этом, по данным телеграм-канала OFNEWS/ Околоспортивные новости, драка была между сербами и албанцами.

Драки на Евро – уже классика

На Евро-2020 обошлось без стрельбы, но не без стычек с полицией. Тот турнир проходил в разных странах и с серьёзными ковидными ограничениями, поэтому фанатов было в несколько раз меньше обычного. Во время группового этапа и вплоть до полуфиналов в Лондоне всё было спокойно, а вот в столице Великобритании уже началась жара. Сначала полиция задержала буйных фанатов после полуфинала, в котором сборная Англии обыграла Данию: англичане веселились долго и мощно, запрыгивая на крыши двухэтажных автобусов и фонари.

Тут есть много видео и фото
Англичане танцевали на автобусе и висели на фонарях. Как Лондон отметил выход в финал Евро
Фото
Англичане танцевали на автобусе и висели на фонарях. Как Лондон отметил выход в финал Евро

Но самая жесть творилась уже в день финала. Перед матчем болельщики разгонялись в центре Лондона, а потом попытались взять штурмом «Уэмбли». Нарушителей задержали, однако часть безбилетников всё равно попала на матч. После игры центр столицы Великобритании превратился в ужас: англичане задирали итальянцев, те задирались в ответ – и всё это под контролем полицейских кордонов, которые забирали самых буйных.

И это было сильно
Безумие в Лондоне! Перед финалом Евро фанаты штурмовали «Уэмбли» Безумие в Лондоне! Перед финалом Евро фанаты штурмовали «Уэмбли»
Праздник, который хочется забыть. На финале Евро Лондон утонул в мусоре и моче
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Праздник, который хочется забыть. На финале Евро Лондон утонул в мусоре и моче

При этом Евро-2020 был, пожалуй, самым спокойным среди последних европейских турниров – особенно по сравнению с тем, что творилось во Франции в 2016-м. Тогда больше говорили не про результаты матчей, а о кровавых драках в Марселе, где столкнулись российские и английские фанаты. Такого знатного побоища не было ни на одном из турниров – прибрежный французский город просто разнесли за несколько дней. Летало всё: стулья, бутылки, кулаки и тела фанатов, которым не посчастливилось увернуться. После тех драк немало российских фанатов оказались заперты в марсельской тюрьме, а вот англичане, которые до приезда россиян разносили город два дня, каким-то образом избежали заключения.

Драка российских и британских болельщиков в Марселе

Драка российских и британских болельщиков в Марселе

Фото: Carl Court/Getty Images

На том Евро это была не единственная драка – вспоминаются ещё как минимум столкновения поляков с турками и североирландцами. Но самой резонансной стала именно история в Марселе, в которой англичане до сих пор ищут следы влияния откуда-то свыше.

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В 2012-м тоже хватало историй, одна из самых громких – столкновения россиян с поляками во время санкционированного шествия российских болельщиков. Полиция пыталась предотвратить драки сначала резиновыми пулями, но это не сработало – поляки начали кидаться коктейлями Молотова. Дальше в ход уже пошли водомёты и слезоточивый газ, после чего стычки подутихли. Тогда в полицейские участки доставили 180 человек, 150 из которых – поляки.

После драки на Евро-2012 в Польше

После драки на Евро-2012 в Польше

Фото: Michael Steele/Getty Images

Вообще, любое подобное событие – благодатная почва для встречи околофутбола разных стран, и, кажется, это далеко не последний раз, когда мы услышим о драке на этом Евро.

А за матчем Англии и Сербии следите здесь:
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