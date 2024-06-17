Расписание четвёртого дня Евро-2024. Французы стартуют с австрийцами, а у Тедеско — дебют

Четвёртый день Евро-2024 подготовил нам три матча: два в группе Е, один — в группе D. Трансляции матчей доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на «Матч ТВ».

Румыния — Украина

Начнётся этот игровой день со встречи румын и украинцев. Сборная Румынии — один из аутсайдеров турнира, несмотря на то что команда провела хороший отборочный турнир и заняла первое место в своей группе. Состав у них самый дешёвый на Евро-2024, не блещет яркими именами, а выбраться из группы с бельгийцами и украинцами будет очень трудно.

Сборная Румынии Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

Украинская же команда, напротив, имеет довольно крепкий состав: Михаил Мудрик, Артём Довбик, Александр Зинченко. Букмекеры оценивают Украину как явного фаворита этого матча.

Бельгия — Словакия

Следом сыграют сборные Бельгии и Словакии, и здесь снова есть явный фаворит в лице бельгийцев. Для Доменико Тедеско это будет первый крупный турнир в качестве тренера сборной, и российским болельщикам, которым он знаком по работе в «Спартаке», будет особенно интересно посмотреть на путь тренера после РПЛ. Тедеско перестроил игру сборной, сосредоточив всё вокруг Ромелу Лукаку, но не вызвал на турнир Тибо Куртуа, что вызвало немало вопросов. Основная проблема сборной Бельгии — в защите, и непонятно, смогут ли старички Аксель Витсель и Ян Вертонген выдержать давление.

Словаки же надеются провести хотя бы четыре матча на этом турнире, поэтому будут стараться запрыгнуть на третью строчку и пробраться в плей-офф. В матче с бельгийцами, впрочем, они попробуют пободаться, но шансов на победу, кажется, почти нет.

Тимоти Кастань защитник сборной Бельгии «Все в команде хорошо ладят с Тедеско. У него понятные идеи, он ясно выражает свои мысли, и мы всегда знаем, что нам надо делать. Мы можем с ним говорить, он нас слушает, и, если нам нужно что-то изменить, мы это делаем. Все понимают, что он главный, но он прислушивается к игрокам».

Австрия — Франция

Закроет вечер встреча французов с австрийцами. Сборную Франции считают главным фаворитом этого турнира наравне с Англией и Португалией, и в их составе невероятно трудно найти слабые места. Были сомнения, что сможет сыграть Килиан Мбаппе, но Оливье Жиру заверил всех переживающих, что главная звезда сборной всё же выйдет на поле.

Килиан Мбаппе Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Австрийцы, впрочем, вызывают особый интерес на этом турнире. Ральф Рангник в своё время получил огромный опыт работы в системе «Ред Булл» и повлиял на развитие многих игроков, с которыми сейчас работает. Есть ощущение, что он заставит подопечных прессинговать, будет активно использовать полузащиту и ориентировать футболистов на активное продвижение мяча вперёд. В группе с Францией и Нидерландами сложно рассчитывать на первые два места, но у австрийцев есть все шансы занять третью строчку и всё же выйти в плей-офф. Начинать с французами, правда, будет очень и очень непросто.