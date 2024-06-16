Первая сенсация чемпионата Европы! Зря никто не верил в Словению

Сборная Дании – одна из главных сенсаций Евро-2020. Тогда команда добралась до полуфинала, в котором только в дополнительное время уступила Англии. Словения же не появлялась на чемпионатах Европы с 2000 года. Так что первый матч на турнире в 2024-м был важен для обеих команд. Датчанам нужно было показать, что они готовы повторить успех прошлого турнира. А словенцы хотели заявить о себе на всю Европу.

Словения перед стартом Евро наигрывала схему 4-3-3, но на матч с Данией появилась в расстановке 4-4-2. Это отражало настроение команды: главное – надёжность в защите. Датчане же действовали в классическом для их тренера Каспера Юльманна сочетании «3-3-3+1 футболист там, где того потребует матч». Важнейшим элементом стал полузащитник Кристиан Эриксен. Он не только связывал линии, разгонял атаки и создавал остроту. Кристиан открыл счёт в матче на 17-й минуте: после вброса из аута, Йонас Винд принял мяч и скинул пяткой на лидера, который в касание поразил ворота Яна Облака.

Какой символизм! Ведь на прошлом Евро Эриксен пережил остановку сердца в первой же игре, после чего пропустил весь турнир. И спустя ровно 1100 дней после этого Кристиан забивает гол за Данию. В первом матче на новом чемпионате Европы. Что это, если не сюжетная линия?

Датчане провели первый тайм намного круче Словении. 65% владения мячом, восемь ударов, гол плюс парочка упущенных моментов. Например, мяч чудом не залетел в ворота Облака после прострела Эриксена и рикошета от ноги Яна Млакара. У словенцев же отложился в памяти шальной удар Беньямина Шешко метров с 30. Вообще, тяжело сказать что-либо плохое о Словении. От таких команд на крупных турнирах ничего не ожидаешь. Проиграют – ну, окей, не хватило класса. Покажут хороший результат – станут национальными героями. Беспроигрышная ситуация.

Словения — Дания Фото: Carl Recine/Getty Images

Но второй тайм изменил представление о Словении. Команда Матьяжа Кека (да-да, того самого, с которым словенцы не пустили Россию на ЧМ-2010) больше не испытывала мандраж, действовала увереннее. А главное – начала создавать моменты. Также Словения выиграла второй тайм по ударам (10-6). Да, в первой половине у Дании хорошие моменты упустили Эриксен (мяч после его штрафного чуть не залетел в ворота) и Расмус Хойлунд (его удар в упор потащил Облак). Но затем началось время словенцев. Они усилили давление на ворота Каспера Шмейхеля: активно действовала пара форвардов Шешко — Шпорар.

Словения не стеснялась постоянно навешивать. И один из таких эпизодов привёл к голу! На 77-й минуте после навеса Адама Черина мяч отскочил на линию штрафной к Эрику Янже. Что сделал защитник? Без раздумий пробил. Удар получился не очень крутым, но… словенцам помог рикошет от Мортена Юльманна. Мяч предательски для Шмейхеля изменил траекторию, после чего влетел в ворота. 1:1 – игроки и скамейка Словении праздновали забитый мяч так, будто команда уже выиграла Евро. Оно и понятно: это первый гол сборной на чемпионатах Европы с 2000-го.

Футболисты сборной Словении Фото: Carl Recine/Getty Images

В оставшееся время ближе к победе были словенцы, у которых накопилась парочка неплохих моментов. А Дания выглядела обескураженной: будто не могло случиться так, что команда пропустит. Но нужно быть готовым к подобному сценарию, если планируешь двигаться далеко по турниру.

Словении – респект. Датчанам же необходимо поработать над реализацией, чтобы избегать глупых потерь очков. А также ожидать, что не всегда всё идёт по твоему плану. Хороший урок перед встречей с Англией. А словенцы вполне могут зацепить очки с Сербией и приблизиться к выходу в плей-офф. Сенсация 2.0?