Герой дня на Евро — самый молодой вратарь. Этот талант просто вытащил Нидерланды!

Нидерланды не без труда одолели крепких поляков: пропустили в начале встречи, однако затем дважды ответили и спаслись от ненужных трудностей на старте турнира. Матч запомнился не только легендарным полётом руки Рональда Кумана из носа в рот, но и потрясающей игрой голкипера победителей — 21-летнего Барта Вербрюггена: ключевой сейв во втором тайме и шесть суммарно, два успешных выхода из ворот и 0,41 предотвращённого гола. «В конце они начали давить, и я должен был действовать», — лаконично прокомментирует он после матча.

Вербрюгген — самый молодой за 60 лет голкипер, вышедший в стартовом составе на матч Евро. Событие, на самом деле, предугадать можно было ещё тогда, когда на Евро-2020 Нидерланды вытащили Мартена Стекеленбурга — 38-летнего на тот момент! Долгожданная смена поколений произошла — сборная дождалась нового героя.

Барт Вербрюгген в матче с Польшей Фото: Marcel ter Bals/Getty Images

Барт разрывал за «Андерлехт» и интересовал «Ливерпуль», но перешел в «Брайтон»

Вербрюгген давно подавал надежды и провел прорывной сезон-2022/2023: 37 матчей за «Андерлехт», из которых 13 — «на ноль». И это при том, что ещё в начале чемпионата играл другой, более опытный Хендрик ван Кромбрюгге. Барт дождался своего шанса ближе к зиме и больше место не отдал. Апогеем стала игра с «Лудогорцем» в стыковом матче Лиги конференций. Тогда противостояние перешло в серию пенальти, и Вербрюгген потащил три удара! Несколькими месяцами ранее он выдал нечто подобное и в Кубке Бельгии: отразил два удара игроков «Льерса» и… реализовал собственный.

Барта ценят не только за перформансы на ленточке — ещё есть умение играть ногами. Даже сегодня он отдал 7 из 16 точных длинных передач — приличный показатель для любого голкипера. Когда Венсан Компани уходил из «Андерлехта» в «Бёрнли», то очень хотел забрать нидерландца с собой. Если бы в бельгийском клубе не пообещали игровую практику, Барт бы ушёл.

Благодаря этому же навыку к кандидатуре Вербрюггена присматривались в Брайтоне и Ливерпуле: скауты последних даже первыми вышли на клуб и приезжали просмотреть голкипера. Добивающим фактором для активных действий стал Евро до 21 года в прошлом году — уже в первом матче с Бельгией талант потащил два выхода один на один. Сразу после турнира состоялся переезд в «Брайтон»: за Барта, не церемонясь, отдали € 20 млн.

Сезон в «Брайтоне» нельзя назвать успешным, но адаптация удалась

«Брайтон» стёбно представил новичка — сделали отсылку к мультсериалу «Симпсоны»: там одного из главных героев тоже зовут Барт. Имя достаточно популярное в Нидерландах и Бельгии.

Так же весело и сам Вербрюгген начал сезон: уже во втором матче (с «Ньюкаслом») ошибся и отдал пас в ногу сопернику, но тут же парировал удар — исправился. Весь сезон не назвать успешным, особенно учитывая командный результат. Однако с адаптацией нидерландец справился: в первой половине сезона вышел 11 раз, во второй — 16.

Барт Вербрюгген против «Ньюкасла» Фото: Serena Taylor/Getty Images

Барт Вербрюгген вратарь Осенью – о конкуренции в «Брайтоне»



«На каждой позиции у нас есть игроки, которые могут начинать матчи и решать их исход, то же самое относится и к вратарям. Мне просто нужно соревноваться и становиться лучше каждый день, а потом мы посмотрим, кто сыграет».

Осенью парень дебютировал в сборной Нидерландов, к концу сезона вошёл в топ-5 киперов АПЛ по проценту успешных сейвов — у Барта 69,3%. По этому же показателю среди игроков до 23 лет в топ-7 лигах он седьмой. Логичный исход — вызов в сборную на роль первого номера.

«Когда получил сообщение (о выборе первым вратарем. — Прим. «Чемпионата»), то был очень взволнован. Играть на Евро — моя мечта. Не могу дождаться и чувствую себя прекрасно».

То ли ещё будет.