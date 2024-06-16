Эриксен сыграл на Евро впервые после остановки сердца — и забил! Где он был эти три года?

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен забил гол на Евро-2024 в ворота сборной Словении. Рядовое вроде бы событие, а на самом деле – особое, символичное. Это был первый матч и первый мяч для Эриксена на чемпионатах Европы с 12 июня 2021 года, когда он пережил остановку сердца прямо на поле во время игры с Финляндией.

События того матча Евро-2020 чётко всплывают в памяти, словно это случилось вчера или на прошлой неделе, а не три года назад. Падение Эриксена, живая стена из игроков сборной Дании, закрывающая потерявшего сознание полузащитника от камер и глаз болельщиков, слёзы и молитвы шокированных партнёров по команде. Врачи с дефибрилляторами. Рыдающая у поля жена Кристиана. Эриксен упал на ровном месте на 44-й минуте игры с финнами, когда принимал выброшенный из аута мяч. Как его вытащили с того света, не мог объяснить даже врач сборной Дании Мортен Боесен:

«Эриксен был мёртв. У него остановилось сердце. Я не понимаю, как нам удалось спасти его. Это произошло очень быстро. Мы не знаем, что ответить».

Когда Кристиана увезли на скорой в больницу, матч сборной Дании и Финляндии всё же продолжили. Но мыслями датчане очевидно находились не на поле – пропустили во втором тайме и проиграли со счётом 0:1. Сам Эриксен спустя время рассказывал, как он пережил остановку сердца:

«Я отбил мяч, после чего почувствовал небольшую судорогу в икроножной мышце и потерял сознание. Когда очнулся, то первым делом подумал, что повредил спину. «Могу ли я шевелить пальцами на ногах?» — такими были первые мысли. Потом отдалённо услышал голоса врачей. Я помню всё, кроме тех минут, когда был на небесах. Помню, как фанаты скандировали моё имя, когда меня несли к автомобилю скорой помощи. Только в машине осознал, что умер на несколько минут. Я это понял из разговора медиков, сопровождавших меня».

Эриксену установили кардиостимулятор, благодаря чему он смог вернуться в футбол. Правда, не остался в миланском «Интере», за который тогда выступал. В Италии запрещено играть с кардиостимуляторами, поэтому Кристиан получил статус свободного агента и мог выбирать из разных предложений. Их хватало, несмотря на проблемы со здоровьем. В декабре 2021 года полузащитник приступил к тренировкам с молодёжной командой датского «Оденсе» (в академии этого клуба Эриксен занимался с 13 до 17 лет), а уже в январе 2022-го подписал полугодичный контракт с «Брентфордом» и уехал в АПЛ.

После тщательных медобследований у разных кардиологов Кристиан вернулся на поле в феврале 2022 года. Первым для датчанина стал матч чемпионата Англии с «Ньюкаслом», в котором он вышел на замену за 40 минут до конца вместо соотечественника Матиаса Йенсена. Получилась очень символичная замена! Йенсен уступил место на поле Эриксену, которого поменял в той самой кошмарной игре с финнами. Через месяц с небольшим Кристиан забил свой первый гол за «Брентфорд» в АПЛ в ворота «Челси», а всего в 11 матчах за новую команду набрал 1+4.

Затем Эриксен выбрал, наверное, самое стрессовое место для продолжения карьеры – летом 2022-го он подписал трёхлетний контракт с «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Каждый сезон от манкунианцев ждут возвращения в борьбу за титул чемпионов Англии, а они год за годом разочаровывают. Незадолго до перехода в «МЮ» Кристиан вернулся на стадион «Паркен» в Копенгагене, где с ним едва не случилась трагедия девятью месяцами ранее. Он вышел на поле в товарищеском матче с Сербией с капитанской повязкой и помог сборной Дании крупно победить – 3:0. Полузащитник забил третий гол хозяев.

КРИСТИАН ЭРИКСЕН Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В свой первый сезон в «Манчестер Юнайтед» Эриксен стал восьмым в команде по сыгранному времени в АПЛ – 2063 минуты. Провёл 28 матчей, в которых забил один мяч и сделал восемь голевых передач. Датчанин и Бруну Фернандеш поделили первое место в списке лучших ассистентов «МЮ» в английском чемпионате. Манкунианцы финишировали в топ-3, выиграли Кубок лиги. Но кубковый финал с «Ньюкаслом», как и ещё два с половиной месяца в АПЛ, Кристиан пропустил из-за травмы лодыжки.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Эриксен поучаствовал в 22 матчах АПЛ, забил один мяч и сделал две голевые передачи. Он стал только 16-м в команде по проведённому на поле времени. Не самый успешный год для 32-летнего полузащитника. А для «Манчестер Юнайтед» – просто провальный, так как команда заняла лишь восьмое место в чемпионате. Скрасила сезон разве что победа в Кубке Англии, однако в финале с «Манчестер Сити» Кристиан остался на скамейке.

Эриксен недоволен своим игровым временем в «Манчестер Юнайтед», и признался, что говорил об этом с тренером Эриком тен Хагом. В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к датчанину со стороны «Галатасарая». До лета полузащитник остался в английском клубе. Что дальше – вопрос.

Теперь Эриксен перезагружается в составе сборной Дании на чемпионате Европы. В национальной команде ведущая роль «десятки» неоспорима. Кристиан сыграл во всех трёх матчах на неудачном для датчан ЧМ-2022, а в отборочном цикле Евро-2024 с почти двукратным отрывом стал лучшим в сборной по передачам под удар (23).

Ровно 1100 дней разделило матчи с Финляндией и Словенией на Евро. 3 года 4 дня – от слёз до улыбок. Какой же Эриксен молодец, что вернулся в футбол!