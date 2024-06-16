«Ночной кошмар» и «безголовый». Нидерландцы описали Аршавина, Промеса, Хиддинка и Адвоката

Нидерланды обыграли Польшу в своём первом матче на чемпионате Европы — 2:1. Есть же ощущение, что сборная Нидерландов чуть ближе российским болельщикам, чем другие топ-команды турнира? Всё-таки победа в 2008 году для нашей футбольной истории слишком значима.
О легендарном четвертьфинале рассказано всё. Но что помнят о России сами нидерландцы? Сегодня в Гамбурге мы поговорили с ними и предложили сыграть в ассоциации. Я называл им значимые для нас (а может, и для них) имена и просил поделиться воспоминаниями об этих людях.
Гус Хиддинк
Дирк: Лучший! Помню его Южную Корею в 2002 году. Идеальный лидер из Голландии.
Франк: Чемпионат мира с Голландией в 1998 году и с Южной Кореей в 2002-м. И, конечно, Евро-2008, когда он разрушил наши надежды.
Ян: Великий тренер.
Оливер и Мартин: Очень хорош, но тренировал Россию, с которой обыграл нас. Мы его любим, но я с другом был на том четвертьфинале. И мы плакали. Это не лучшие воспоминания. Гус очень хорошо знал проблемы нашей сборной, ударил именно по ним, поэтому Россия тогда победила.
Николас: Неповторимый и классный!
Вильхельм: Гус — большой везунчик, но великий тренер. Хотя всегда буду немножко ненавидеть его за 2008 год. Тогда я считал его предателем.
Алларт: Хиддинк — величайший тренер из Нидерландов в XXI веке.
Гус Хиддинк после матча Россия — Голландия на Евро-2008
Фото: Patrik Stollarz/Getty Images
Андрей Аршавин
Дирк: Кто? А, я вспомнил! Это 10-й номер сборной России в 2008 году. Он тогда надрал нам задницы! Аршавин был очень хорош.
Франк: 2008 год. Не будем говорить про это, ха-ха.
Ян: До того чемпионата Европы я даже не знал, кто такой Аршавин. Но после матча с Россией каждый в Голландии запомнил эту фамилию. Ночной кошмар!
Оливер и Мартин: Аршавин — большой талант. Конечно, мы все помним, как он разорвал нас в 2008 году. Потом он перешёл в «Арсенал» — и больше о нём никто ничего не слышал. Он просто исчез, но был хорош.
Николас: Не помню такого. Шучу! Но не хочу о нём говорить, это было слишком больно.
Вильхельм: Я знал Аршавина до того Евро. Он круто играл за «Зенит» в Кубке УЕФА. Когда он обыграл нас с Россией, я задумался: «Какого чёрта он до сих пор в «Зените»?
Алларт: 2008 год. После этого ничего о нём не слышал.
Андрей Аршавин после гола в ворота сборной Голландии
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Дик Адвокат
Дирк: Мистер Я люблю деньги.
Франк: Отличный тренер. Работал у нас, помню его и по работе в России. Многие в Нидерландах думают, что он работает только ради денег, но он хороший тренер. А ещё мы всё время смеёмся, как он постоянно завершает карьеру, а потом возвращается.
Ян: 2004 год, он тренировал Голландию на чемпионате Европы. В матче с Чехией заменил Роббена, что привело к катастрофе. Не люблю его.
Оливер и Мартин: Очень средний тренер.
Николас: Дика я люблю. Его не все жалуют в Нидерландах, но я следил за его успехами в «Зените». Ещё он тренирует Кюрасао — а моя жена как раз оттуда.
Вильхельм: Адвокат провалил Евро в 2004 году как тренер. За это всегда буду его недолюбливать.
Алларт: Знаю, что он работает на Кюрасао, а ещё любит деньги.
Квинси Промес
Дирк: Безголовый.
Франк: Без комментариев.
Ян: Тюрьма!
Оливе и Мартин: Промес! Мы за «Аякс», поэтому здесь легко — он отличный игрок. Но его мозг работает как-то иначе, чем у нормальных людей. Пошёл он!
Николас: Я за ПСВ, а Промес из «Аякса», поэтому не люблю его. Он сделал много плохих вещей, Квинси почти в тюрьме. В Нидерландах о нём даже не вспоминают, популярность прошла.
Вильхельм: Уголовник, для него нет хороших слов.
Алларт: «Спартак»! И тюрьма.
Квинси Промес
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Бонус. Игорь Акинфеев
Оливер и Мартин: О, это лучший вратарь, который был у России когда-либо, да? А ещё он легенда FIFA. Прекрасный игрок! Он воспоминание для всех. Через 20-30 лет все будут помнить Акинфеева.