«Ночной кошмар» и «безголовый». Нидерландцы описали Аршавина, Промеса, Хиддинка и Адвоката

Нидерланды обыграли Польшу в своём первом матче на чемпионате Европы — 2:1. Есть же ощущение, что сборная Нидерландов чуть ближе российским болельщикам, чем другие топ-команды турнира? Всё-таки победа в 2008 году для нашей футбольной истории слишком значима.

О легендарном четвертьфинале рассказано всё. Но что помнят о России сами нидерландцы? Сегодня в Гамбурге мы поговорили с ними и предложили сыграть в ассоциации. Я называл им значимые для нас (а может, и для них) имена и просил поделиться воспоминаниями об этих людях.

Гус Хиддинк

Дирк: Лучший! Помню его Южную Корею в 2002 году. Идеальный лидер из Голландии.

Франк: Чемпионат мира с Голландией в 1998 году и с Южной Кореей в 2002-м. И, конечно, Евро-2008, когда он разрушил наши надежды.

Ян: Великий тренер.

Оливер и Мартин: Очень хорош, но тренировал Россию, с которой обыграл нас. Мы его любим, но я с другом был на том четвертьфинале. И мы плакали. Это не лучшие воспоминания. Гус очень хорошо знал проблемы нашей сборной, ударил именно по ним, поэтому Россия тогда победила.

Николас: Неповторимый и классный!

Вильхельм: Гус — большой везунчик, но великий тренер. Хотя всегда буду немножко ненавидеть его за 2008 год. Тогда я считал его предателем.

Алларт: Хиддинк — величайший тренер из Нидерландов в XXI веке.

Гус Хиддинк после матча Россия — Голландия на Евро-2008 Фото: Patrik Stollarz/Getty Images

Андрей Аршавин

Дирк: Кто? А, я вспомнил! Это 10-й номер сборной России в 2008 году. Он тогда надрал нам задницы! Аршавин был очень хорош.

Франк: 2008 год. Не будем говорить про это, ха-ха.

Ян: До того чемпионата Европы я даже не знал, кто такой Аршавин. Но после матча с Россией каждый в Голландии запомнил эту фамилию. Ночной кошмар!

Оливер и Мартин: Аршавин — большой талант. Конечно, мы все помним, как он разорвал нас в 2008 году. Потом он перешёл в «Арсенал» — и больше о нём никто ничего не слышал. Он просто исчез, но был хорош.

Николас: Не помню такого. Шучу! Но не хочу о нём говорить, это было слишком больно.

Вильхельм: Я знал Аршавина до того Евро. Он круто играл за «Зенит» в Кубке УЕФА. Когда он обыграл нас с Россией, я задумался: «Какого чёрта он до сих пор в «Зените»?

Алларт: 2008 год. После этого ничего о нём не слышал.

Андрей Аршавин после гола в ворота сборной Голландии Фото: Alex Livesey/Getty Images

Дик Адвокат

Дирк: Мистер Я люблю деньги.

Франк: Отличный тренер. Работал у нас, помню его и по работе в России. Многие в Нидерландах думают, что он работает только ради денег, но он хороший тренер. А ещё мы всё время смеёмся, как он постоянно завершает карьеру, а потом возвращается.

Ян: 2004 год, он тренировал Голландию на чемпионате Европы. В матче с Чехией заменил Роббена, что привело к катастрофе. Не люблю его.

Оливер и Мартин: Очень средний тренер.

Николас: Дика я люблю. Его не все жалуют в Нидерландах, но я следил за его успехами в «Зените». Ещё он тренирует Кюрасао — а моя жена как раз оттуда.

Вильхельм: Адвокат провалил Евро в 2004 году как тренер. За это всегда буду его недолюбливать.

Алларт: Знаю, что он работает на Кюрасао, а ещё любит деньги.

Квинси Промес

Дирк: Безголовый.

Франк: Без комментариев.

Ян: Тюрьма!

Оливе и Мартин: Промес! Мы за «Аякс», поэтому здесь легко — он отличный игрок. Но его мозг работает как-то иначе, чем у нормальных людей. Пошёл он!

Николас: Я за ПСВ, а Промес из «Аякса», поэтому не люблю его. Он сделал много плохих вещей, Квинси почти в тюрьме. В Нидерландах о нём даже не вспоминают, популярность прошла.

Вильхельм: Уголовник, для него нет хороших слов.

Алларт: «Спартак»! И тюрьма.

Квинси Промес Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Бонус. Игорь Акинфеев

Оливер и Мартин: О, это лучший вратарь, который был у России когда-либо, да? А ещё он легенда FIFA. Прекрасный игрок! Он воспоминание для всех. Через 20-30 лет все будут помнить Акинфеева.